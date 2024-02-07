Кабардино-Балкария: сокровища Черекского ущелья
Индивидуальная экскурсия в Нальчике

Погрузитесь в атмосферу древних аулов, ледниковых озер и термальных источников на уникальной экскурсии

Представьте себе мир, где воздух настолько чист, что каждый вдох наполняет вас энергией, а вода в реках такая прозрачная, что кажется, будто она только что сошла с ледников.

Во время экскурсии по Черекскому ущелью вы не только увидите величественные горные пейзажи и узнаете историю балкарского народа, но и сможете ощутить себя частью этой неповторимой природы.

Ваше путешествие начнется с знакомства с Черекской тесниной, где горы словно держат небо на своих плечах. Затем вы посетите Церик-Кёль - Голубое озеро, удивляющее своей глубиной и цветом. Верхняя Балкария откроет вам свои тайны, а долина Уштулу покажет красоту уединенной природы.

И завершит ваш маршрут отдых в термальных источниках села Аушигер, где вы сможете расслабиться после насыщенного дня.

Эта экскурсия - идеальный способ отключиться от повседневной суеты и окунуться в мир природной красоты и спокойствия
Кабардино-Балкария: сокровища Черекского ущелья
Кабардино-Балкария: сокровища Черекского ущелья
Кабардино-Балкария: сокровища Черекского ущелья
Ближайшие даты:
7
фев
8
фев
9
фев
10
фев
11
фев
12
фев
13
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

Черекская теснина. Вы посетите одну из самых узнаваемых достопримечательностей региона. Перед вами предстанут головокружительные пейзажи теснины — с фактурными фасадами гор, рекой, протекающей по дну глубокого ущелья, и сосновым ковром, в котором утопает всё это великолепие.

Церик-Кёль. Далее мы остановимся у Нижнего Голубого озера — самого глубокого карстового озера России. Вы прогуляетесь вдоль берега и полюбуетесь цветом водоёма.

Верхняя Балкария. Мы проедем по старой колёсной дороге, построенной при Александре III, с которой открывается новая серия завораживающих видов. И вскоре окажемся в поселении, где вы осмотрите руины древних аулов и познакомитесь с историей места, которое считают колыбелью балкарского народа.

После мы посетим живописную долину Уштулу, обрамлённую горными хребтами. А на обратном пути по вашему желанию я отвезу вас на горячие источники в селе Аушигер, где вы отдохнёте в термальных водах после насыщенного дня.

В путешествии есть вероятность встретить яков. В республике проводится программа по сохранению популяции — их выпускают в дикую природу, где они сами размножаются.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включён трансфер от вашего отеля в любой точке КБР и обратно, а также экологические сборы
  • Поездка проходит на автомобиле Kia Sorento 2005 года (4 места) или Volkswagen Multiven 2002 года (6 мест). Есть кресла для детей.
  • Дополнительные расходы: питание и входные билеты на горячие источники — 300 рублей с человека
  • С собой необходимо взять: тёплые вещи, паспорт (для ребенка свидетельство о рождении), воду, наличные деньги

Особенности маршрута

Маршрут всезезонный. В сильный дождь, когда возрастает вероятность оползня, я предложу перенести дату поездки. Если погода изменится уже во время экскурсии, я отвезу вас в альтернативную локацию. Снег редко ложится высоким слоем, максимум до 15 см. Дороги чистятся.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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