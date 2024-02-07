Представьте себе мир, где воздух настолько чист, что каждый вдох наполняет вас энергией, а вода в реках такая прозрачная, что кажется, будто она только что сошла с ледников. Во время экскурсии по Черекскому ущелью вы не только увидите величественные горные пейзажи и узнаете историю балкарского народа, но и сможете ощутить себя частью этой неповторимой природы. Ваше путешествие начнется с знакомства с Черекской тесниной, где горы словно держат небо на своих плечах. Затем вы посетите Церик-Кёль - Голубое озеро, удивляющее своей глубиной и цветом. Верхняя Балкария откроет вам свои тайны, а долина Уштулу покажет красоту уединенной природы. И завершит ваш маршрут отдых в термальных источниках села Аушигер, где вы сможете расслабиться после насыщенного дня. Эта экскурсия - идеальный способ отключиться от повседневной суеты и окунуться в мир природной красоты и спокойствия

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Описание

Что вас ожидает

Черекская теснина. Вы посетите одну из самых узнаваемых достопримечательностей региона. Перед вами предстанут головокружительные пейзажи теснины — с фактурными фасадами гор, рекой, протекающей по дну глубокого ущелья, и сосновым ковром, в котором утопает всё это великолепие.

Церик-Кёль. Далее мы остановимся у Нижнего Голубого озера — самого глубокого карстового озера России. Вы прогуляетесь вдоль берега и полюбуетесь цветом водоёма.

Верхняя Балкария. Мы проедем по старой колёсной дороге, построенной при Александре III, с которой открывается новая серия завораживающих видов. И вскоре окажемся в поселении, где вы осмотрите руины древних аулов и познакомитесь с историей места, которое считают колыбелью балкарского народа.

После мы посетим живописную долину Уштулу, обрамлённую горными хребтами. А на обратном пути по вашему желанию я отвезу вас на горячие источники в селе Аушигер, где вы отдохнёте в термальных водах после насыщенного дня.

В путешествии есть вероятность встретить яков. В республике проводится программа по сохранению популяции — их выпускают в дикую природу, где они сами размножаются.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включён трансфер от вашего отеля в любой точке КБР и обратно, а также экологические сборы

Поездка проходит на автомобиле Kia Sorento 2005 года (4 места) или Volkswagen Multiven 2002 года (6 мест). Есть кресла для детей.

Дополнительные расходы: питание и входные билеты на горячие источники — 300 рублей с человека

С собой необходимо взять: тёплые вещи, паспорт (для ребенка свидетельство о рождении), воду, наличные деньги

Особенности маршрута

Маршрут всезезонный. В сильный дождь, когда возрастает вероятность оползня, я предложу перенести дату поездки. Если погода изменится уже во время экскурсии, я отвезу вас в альтернативную локацию. Снег редко ложится высоким слоем, максимум до 15 см. Дороги чистятся.