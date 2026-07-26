Эта будет поездка, насыщенная красивыми пейзажами, интересными местами, вкусами национальных блюд и яркими эмоциями. Взглянете на Башню Согласия в Ингушетии. В Грозном, Аргуне и Шали увидите впечатляющие мечети и православный храм.
Описание экскурсии
- Для начала позавтракаем в Кабардино-Балкарии. Вы попробуете национальные блюда и полюбуетесь видами на Эльбрус и Кавказский хребет
- В Магасе подниметесь на Башню Согласия, откуда откроется впечатляющий вид на город и его окрестности
- В Грозном увидите мечеть «Сердце Чечни» и православный храм Михаила Архангела, а потом окажетесь на смотровой площадке «Грозный-Сити»
- В Аргуне рассмотрите необычную мечеть «Сердце матери» в стиле хай-тек
- Последней остановкой на маршруте будет Шали, где вы взглянете на самую большую мечеть Европы «Гордость мусульман»
Тайминг маршрута
6:00–6:30 — сбор участников группы и отправление из Нальчика
8:00–9:00 — остановка на завтрак
10:00–11:00 — посещение Башни Согласия в Магасе (по понедельникам не работает)
12:00–13:00 — обзорная экскурсия по Грозному, посещение смотровой площадки, обед
16:00–17:00 — посещение Аргуна
18:00–19:00 — посещение Шали
23.00–00:00 — ориентировочное возвращение в Нальчик
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида-водителя и трансфер на автомобиле Toyota Land Cruiser, Chery Tiggo, Ford или другой аналогичной модели. Есть детские кресла
- Дополнительно оплачиваются вход на смотровую площадку «Грозный-Сити» — 200 ₽ за чел., вход в Башню Согласия — 200 ₽ за чел., питание — по желанию
- Остановки в Кабардино-Балкарии, Магасе по желанию и по согласованию со всеми участниками группы
- Время выезда указано приблизительное, точный час гид сообщит накануне поездки с 19:00 до 21:00 телефонным звонком или сообщением. Время возвращение тоже ориентировочное и зависит от многих факторов
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|6300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
При выезде из Нальчика - Баксанский круг
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 4273 туристов
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
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