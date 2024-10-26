Индивидуальная
до 4 чел.
Из Нальчика - в Грозный, Шали и Аргун
Увидеть современную Чечню и восхититься её многогранностью и колоритом
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:00
6 июн в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Из Нальчика к соседям - 4 республики и 5 городов за день
Отправиться в большое путешествие и посетить Беслан, Магас, Грозный, Аргун и Шали
Начало: Точка сбора
Расписание: ежедневно в 07:30
6 июн в 07:30
10 июн в 07:30
5555 ₽ за человека
Индивидуальная
Духовные центры Чечни - из Нальчика
Посетить Грозный, Аргун, Шали и побывать в знаменитых мечетях
Начало: В районе площади Марии
8 июн в 08:00
15 июн в 08:00
5000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ББабин26 октября 2024Несмотря на небольшую задержку с выездом путешествие получилось просто бомбезным!!! В Ингушетии мы случайно оказались на свадьбе: это что-то я
- ЕЕлена8 сентября 2024Путешесвие в Грозный из Нальчика было комфортным и не утомительным, хотя длилось 11 часов. За разговорами об окружающих достопримечательностях и
- VVera16 августа 202415 августа были на экскурсии в Грозном. Впечатлений много, по пути заезжали в мемориал памяти в Ингушетии, посетили смотровую площадку
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Грозный»
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