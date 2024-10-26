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вам скажу… Далее немного изменив маршрут (как оказалось в лучшую сторону), мы направились сперва в Шали, а в конце уже в Грозный, и это был шквал эмоций. Вечерний город просто завораживает своей красотой. Альберт всю дорогу рассказывал невероятные истории, благодаря чему, дорога казалась менее утомительной. Советую всем обратиться к Альберту для посещения данной экскурсии!!!