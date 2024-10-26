Экскурсии из Нальчика в Грозный

Найдено 3 экскурсии в категории «Грозный» в Нальчике, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Из Нальчика - в Грозный, Шали и Аргун
На машине
11 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Нальчика - в Грозный, Шали и Аргун
Увидеть современную Чечню и восхититься её многогранностью и колоритом
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 09:00
6 июн в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Нальчика к соседям - 4 республики и 5 городов за день
На машине
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Нальчика к соседям - 4 республики и 5 городов за день
Отправиться в большое путешествие и посетить Беслан, Магас, Грозный, Аргун и Шали
Начало: Точка сбора
Расписание: ежедневно в 07:30
6 июн в 07:30
10 июн в 07:30
5555 ₽ за человека
Духовные центры Чечни - из Нальчика
На машине
10 часов
Индивидуальная
Духовные центры Чечни - из Нальчика
Посетить Грозный, Аргун, Шали и побывать в знаменитых мечетях
Начало: В районе площади Марии
8 июн в 08:00
15 июн в 08:00
5000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Бабин
    26 октября 2024
    Из Нальчика - в Грозный, Шали и Аргун
    Несмотря на небольшую задержку с выездом путешествие получилось просто бомбезным!!! В Ингушетии мы случайно оказались на свадьбе: это что-то я
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    вам скажу… Далее немного изменив маршрут (как оказалось в лучшую сторону), мы направились сперва в Шали, а в конце уже в Грозный, и это был шквал эмоций. Вечерний город просто завораживает своей красотой. Альберт всю дорогу рассказывал невероятные истории, благодаря чему, дорога казалась менее утомительной. Советую всем обратиться к Альберту для посещения данной экскурсии!!!

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  • Е
    Елена
    8 сентября 2024
    Из Нальчика - в Грозный, Шали и Аргун
    Путешесвие в Грозный из Нальчика было комфортным и не утомительным, хотя длилось 11 часов. За разговорами об окружающих достопримечательностях и
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    любых других тем с гидом Альбертом время пролетело быстро. Заехали в два еще города. И на лестницу в Небеса. Вождение очень мягкое. Любые вопросы и пожелания решались в + сторону и быстро. Проехали и остановились во многих местах. Рекомендую Альберта и платформу. Все чётко.

  • V
    Vera
    16 августа 2024
    Из Нальчика - в Грозный, Шали и Аргун
    15 августа были на экскурсии в Грозном. Впечатлений много, по пути заезжали в мемориал памяти в Ингушетии, посетили смотровую площадку
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    « Лестница в небо», в бизнес центре побывали на 30 этаже. Погуляли по цветочному парку, прошлись по пешеходной улице. Попробовали национальную кухню и посетили три мечети.

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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Грозный»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Нальчика - в Грозный, Шали и Аргун
  2. Из Нальчика к соседям - 4 республики и 5 городов за день
  3. Духовные центры Чечни - из Нальчика
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Чегемские водопады
  4. Самое главное
  5. Эльбрус
  6. Гижгит
  7. Чегемское ущелье
  8. Черекское ущелье
  9. Аушигер
  10. Долина Нарзанов
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2025
Сейчас в Нальчике в категории "Грозный" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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