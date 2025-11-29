Мои заказы

Северная Осетия: от Фиагдона в Даргавс через три знаменитых ущелья

С выездом из точки сбора недалеко от Нальчика
Мы отправимся по насыщенному маршруту Северной Осетии и посетим Куртатинское ущелье, Кармадонское и Даргавскую котловину вблизи Кахтисарского перевала. По пути увидим крепость Дзивгис, башню Курта и Тага, некрополь Даргавс. Говорят, если побывать сразу в трёх ущельях, можно притянуть в жизнь три радостных события. Предлагаем вам проверить!
Описание экскурсии

По пути из Нальчика в Осетию вы узнаете много нового о народностях и истории проезжаемых мест.

Куртатинское ущелье. Горная часть нашего путешествия начнётся с видов одного из самых красивых ущелий Кавказа и реки Фиагдон, пробивающей водами скалы. Ущелье растянулось на 50 км и приведёт нас в посёлок Верхний Фиагдон.

Кардагаванская теснина — очень глубокая и узкая расщелина в скале, внизу которой беснуется Фиагдон. Красиво и страшно одновременно — дух захватывает! Глубина каньона более 60 м, а ширина 2-3 м.

Дзивгис — крупнейшая наскальная крепость на Кавказе, образованная природными выемками в скальной породе. Мы поговорим о весьма продуманной системе защиты Куртатинского ущелья, благодаря которой аланы — предки осетин — отбивались от многочисленных набегов.

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь в посёлке Верхний Фиагдон — жемчужина духовной жизни края, самый высокогорный и самый южный православный оплот России.

Архонский перевал и «Лавочка счастья» (посещение — при благоприятной погоде по согласованию с гидом). С вершины перевала открываются восхитительные виды на окружающие горы, посёлок Фиагдон и Куртатинское ущелье.

Башня Курта и Тага. Башня названа в честь братьев, которые основали корневую систему осетинской нации — Куртатинское и Тагаурское общества.

Даргавс — самый крупный некрополь Кавказа, возраст которого насчитывает 7 веков. Вы узнаете о древних традициях захоронений в горных селениях Осетии и ощутите мистическую атмосферу места.

Кармадонское ущелье, известное катастрофой, которая здесь произошла в 2002 году. Сошедший ледник Колка полностью стёр с лица земли курортный посёлок Кармадон и стал причиной гибели съёмочной команды Сергея Бодрова.

Примерный тайминг

8:15-8:30 — забираем вас c точки сбора недалеко от Нальчика
9:20 — остановка в кафе
10:40 — Кардагаванская теснина
11:00 — Дзивгисская крепость
12:00 — Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
13:00 — Башня Курта и Тага
13:20 — арт-обьекты «Качеля над пропастью» и «Буква»
14:40 — Город мёртвых Даргавс
15.30 — обед в кафе
16:30 — Кармадонское ущелье
18:30 — возвращение к точке сбора недалеко от города Нальчик

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном минивэне или внедорожнике. Забираем с точки сбора недалеко от Нальчика
  • Обязательно возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении для ребёнка. Для иностранных граждан нужно спецразрешение на въезд
  • Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате — детали в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Питание в кафе с кавказской кухней ≈ 300 ₽. Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду
  • Входной билет в некрополь — 150 ₽ за чел. (оплачивается в кассе некрополя)
    Для оплаты берите с собой наличные!

Особенности поездки

  • Время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой маршрут может быть скорректирован
  • «Лавочка счастья» посещается только при благоприятной погоде

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от Нальчика
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 2810 туристов
Приветствую вас на гостеприимной кавказской земле! В течение нескольких лет я организую и провожу экскурсии и джип-туры для российских и иностранных туристов в горах Северного Кавказа. Моя команда состоит из опытных
гидов, влюблённых в горы! Мы объединили знания и опыт для организации необычных туров, насыщенных культурой, историей, традиционной кавказской кухней и невероятными пейзажами. В нашем арсенале: однодневные экскурсии и многодневные туры, джип-туры, экстрим-туры, активный отдых, этнотуризм! Круглый год для вас разнообразное меню путешествий, захватывающие дух локации, веселая компания — наша надежная команда. Хотите отдохнуть так, чтобы помнить об этом всю жизнь? Ждём вас!

