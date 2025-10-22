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Народные бренды Кабардино-Балкарии

Погрузитесь в мир кабардинских традиций и узнайте секреты местных ремесел вместе с опытным гидом
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию "Народные бренды Кабардино-Балкарии", где вы откроете для себя богатство местной культуры и искусства.

Начнем наше путешествие с визита на балкарский рынок, где вас встретят умелые мастерицы,
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создающие теплые изделия из натуральной шерсти. Вы узнаете о целебных свойствах смолы сосны и сможете приобрести уникальные сувениры.

Далее наш маршрут приведет к берегам реки Нальчик, где расположена буковая тропа с редкими видами деревьев.

Вас ждет восхождение на гору Большая Кизиловка, откуда открывается завораживающий вид на город, а также посещение этноресторана "Сосруко".

Площадь 400-летия познакомит вас с историей и архитектурой Нальчика, а на зеленом рынке вы отведаете местные яблоки, познакомитесь с разнообразием сортов и выберете лучшие на память о поездке.

Не упустите шанс погрузиться в колоритный мир кабардинских традиций и открыть для себя новые вкусы и ароматы

5
25 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🛍️ Шопинг на местных рынках
  • 🍏 Дегустация свежих фруктов
  • 🧀 Попробовать уникальные сыры
  • 🌳 Прогулка по буковой тропе
  • 🍽️ Вкус национальных блюд
  • 🏞️ Великолепные виды на город
  • 🎭 Культурные и исторические объекты

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Нальчику - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует буйством красок. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой города, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать холод и снег, что может повлиять на комфорт передвижения.
Сейчас август — это идеальное время.
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Народные бренды Кабардино-Балкарии

Что можно увидеть

  • Балкарский рынок
  • Река Нальчик
  • 1000 ступеней
  • Гора Большая Кизиловка
  • Сосруко
  • Площадь 400-летия
  • Центральный рынок
  • Конфетный магазин

Описание экскурсии

Мы выезжаем от ресторана «Бочка» и отправляемся по маршруту с 6 остановками. По пути я расскажу о достопримечательностях, интересных фактах о Нальчике как о городе-курорте и особенностях местной жизни.

Балкарский, или «козий» рынок

Познакомимся с местными мастерицами, которые тут же на рынке вяжут изделия из овечьей шерсти и козьего пуха. Здесь вы сможете подобрать себе папаху, увидите покрывала и чехлы из овчины, а еще я посоветую народное средство от кашля на основе смолы сосны.

Река Нальчик и «1000 ступеней»

Отдельное внимание уделим Кавказскому буку — чинару. Я расскажу о дереве, которому нет аналогов в мире, проведу по буковой тропе, объясню, в чем особенность и польза плодов и почему местные жители приходят сюда для терренкура. Также вы узнаете, что производят из бука в Нальчике.

Гора Большая Кизиловка и Сосруко

Кизиловка — самая высокая гора Нальчика, с которой город видно, как на ладони. На склонах горы растут яблоневые сады и кизиловые деревья. А еще здесь находится этноресторан, выполненный в форме головы и руки героя нартского эпоса Сосруко. Он виден с любой точки Нальчика и его изображают на всех сувенирах. Вы рассмотрите здание вблизи, а поднявшись на высоту 30 метров, окажетесь прямо в шлеме. По желанию отведаете национальные блюда — хычины или лакумы, а гурманы и эстеты могут заказать «Огонь Сосруко».

Площадь 400-летия

Далее я познакомлю вас с историей единственного памятника жене Ивана Грозного, царице Марии. Кавказская красавица Мария Темрюковна — кабардинская княжна, символ объединения и дружбы Кабарды и России. Поговорим об историческом союзе и создании знакового монумента на месте, где теперь любят собираться и местные, и туристы. Вокруг площади вы увидите культурные объекты, музеи, театры и гостиницу «Россия».

Центральный, или «зеленый рынок»

Здесь представлено более чем 20 сортов яблок. Делишес и Голден, Чиф и Гала, зеленые и желтые, сладкие и кисло-сладкие — среди всех этих ароматов я помогу не растеряться и выбрать «тот самый». А после продолжу знакомить с продукцией: это кабардинский и балкарский сыр, копченое мясо, специи, орехи, помидоры, сливы, груши, варенья и соленья, домашнее вино и многое другое. Также в киосках у рынка продается местная газировка «Тархун», «Дюшес», «Лимонад» и минеральная вода «Нальчик» с необыкновенным вкусом, который обязательно стоит попробовать.

Конфетный магазин

В Нальчике несколько конфетных фабрик и более ста сортов конфет, которые экспортируются в 83 региона России. Большая часть продукции выполнена на основе местного сырья, яблок, пектина, сухофруктов и орехов. Мармелады и зефиры, знаменитые конфеты «Метеорит» с разными ореховыми начинками. Из всего многообразия мы выберем конфеты по вашему вкусу.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается у ресторана «Бочка»
  • Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок, а также возьмите наличные деньги для покупки местной продукции
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников: доплата за каждого последующего взрослого составит 1300 руб., за каждого ребенка до 12 лет — 1000 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе ресторана «Бочка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 693 туристов
Я — гостеприимный гид в Нальчике. Провожу экскурсии по столице и горным ущельям Кабардино-Балкарии на личном транспорте, организую поездки по живописным местам. В 2025 году создала свою первую пешеходную экскурсию-спектакль
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в наушниках, которая быстро стала популярной. Я люблю путешествия и встречать гостей на Кавказе. В Нальчик переехала ради работы, но решила остаться здесь навсегда. Когда в гости приезжали мои земляки с Урала, показывала им местные красоты и угощала кавказскими блюдами. Гости влюблялись в наш край и возвращались снова. Так моё увлечение превратилось в профессию. Моя миссия — познакомить тех, кто ещё не был на Кавказе, с его культурой и природой, а тем, кто уже приезжал сюда, предложить новые идеи для отдыха.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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К
Дата посещения: 21 окт 2025
Спасибо Ирине за прекрасную экскурсию, которая дала возможность полюбоваться не только красотами прекрасного города, но и увидеть и услышать о народах , их обычаях ,истории их промыслов.
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С
Огромное спасибо Ирине за этот потрясающий день в Нальчике! Это не просто стандартная прогулка, а действительно уникальная авторская экскурсия.
У Ирины дар рассказывать о городе так, что информация воспринимается невероятно легко:
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без скучных дат и сухих фактов, только живые истории и интересные детали. Маршрут очень оригинальный — мы увидели город с совершенно новых ракурсов, о которых не пишут в обычных путеводителях.
Если ищете что-то особенное и не любите шаблонные экскурсии, искренне рекомендуем именно Ирину. С ней город раскрывается по-новому.
Ирина просто влюбляет гостей в Нальчик! В этот город хочется вернуться снова!

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Людмила
Мы искренне благодарны Ирине за то, что она сумкла сделать нашу встречу интересной и незабываемой даже в таких сложных условиях, как наш случай.
Жемчужиной этой экскурсии для нас стал Дом платьев. Это были полчаса непреходящего восторга и восхищения.
Желаем Ирине новых брендов в дорогом ее сердцу Нальчике!
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Нина
Можно просто самим погулять по городу и посетить туристические локации, но мы не прогадали, что решили это сделать с Ириной! Благодаря нашему гиду мы смогли совместить приятное с полезным. Однозначно
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рекомендую, так как благодаря Ирине мы влюбились в Нальчик - его историю, радушие, спокойствие, чистоту. Ну, а знаменитые бренды, с которыми щедро поделилась Ирина, уехали с нами, как напоминание о прекрасной поездке!

Можно просто самим погулять по городу и посетить туристические локации, но мы не прогадали, что решили
Можно просто самим погулять по городу и посетить туристические локации, но мы не прогадали, что решили
Можно просто самим погулять по городу и посетить туристические локации, но мы не прогадали, что решили
Можно просто самим погулять по городу и посетить туристические локации, но мы не прогадали, что решили
Можно просто самим погулять по городу и посетить туристические локации, но мы не прогадали, что решили
Можно просто самим погулять по городу и посетить туристические локации, но мы не прогадали, что решили
Можно просто самим погулять по городу и посетить туристические локации, но мы не прогадали, что решили
Можно просто самим погулять по городу и посетить туристические локации, но мы не прогадали, что решили+2
Можно просто самим погулять по городу и посетить туристические локации, но мы не прогадали, что решили
Можно просто самим погулять по городу и посетить туристические локации, но мы не прогадали, что решили
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Оксана
Прекрасная экскурсия, организована встреча, знакомство, Ира знает, что говорит и про что рассказывает, быстро перестраивается по ходу маршрута. Экскурсия неутомительная, но объемная, подойдет для любой категории. Ирина очень доброжелательная, помогла по окончании экскурсии и ответила на все вопросы. Влюбленный в город человек и хороший психолог сможет донести до каждого красоту города Нальчик.
Прекрасная экскурсия, организована встреча, знакомство, Ира знает, что говорит и про что рассказывает, быстро перестраивается по
Прекрасная экскурсия, организована встреча, знакомство, Ира знает, что говорит и про что рассказывает, быстро перестраивается по
Прекрасная экскурсия, организована встреча, знакомство, Ира знает, что говорит и про что рассказывает, быстро перестраивается по
Прекрасная экскурсия, организована встреча, знакомство, Ира знает, что говорит и про что рассказывает, быстро перестраивается по
Прекрасная экскурсия, организована встреча, знакомство, Ира знает, что говорит и про что рассказывает, быстро перестраивается по
Прекрасная экскурсия, организована встреча, знакомство, Ира знает, что говорит и про что рассказывает, быстро перестраивается по
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Елена
Спасибо Ирине за прекрасно проведённое время вместе. Интересно, познавательно, вкусно. Не утомительно, если с будете детьми. Бонусом было знакомство с кабардинской породой лошадей и обзор по канюшне.
Спасибо Ирине за прекрасно проведённое время вместе. Интересно, познавательно, вкусно. Не утомительно, если с будете детьми.
Спасибо Ирине за прекрасно проведённое время вместе. Интересно, познавательно, вкусно. Не утомительно, если с будете детьми.
Спасибо Ирине за прекрасно проведённое время вместе. Интересно, познавательно, вкусно. Не утомительно, если с будете детьми.
Спасибо Ирине за прекрасно проведённое время вместе. Интересно, познавательно, вкусно. Не утомительно, если с будете детьми.
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