Народные бренды Кабардино-Балкарии

За самым колоритным, вкусным и особенным в Нальчике - в дружеской компании местного жителя

Индивидуальная
В мире аутентичных товаров края легко растеряться: десятки видов одних лишь яблок, домашние сыры, разноцветные изделия из шерсти превращаются в головокружительный калейдоскоп.

Но со мной не пропадешь! Рынки и магазины — моя страсть, поэтому я помогу выбрать лучшее и по оптимальным ценам.

А еще расскажу об уникальном восточном буке и покажу лучший вид на город.
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Народные бренды Кабардино-Балкарии
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Что вас ожидает

Мы выезжаем от ресторана «Бочка» и отправляемся по маршруту с 7 остановками. По пути я расскажу о достопримечательностях, интересных фактах о Нальчике как о городе-курорте и особенностях местной жизни.

Балкарский, или «козий» рынок

Познакомимся с местными мастерицами, которые тут же на рынке вяжут изделия из овечьей шерсти и козьего пуха. Здесь вы сможете подобрать себе папаху, увидите покрывала и чехлы из овчины, а еще я посоветую народное средство от кашля на основе смолы сосны.

Река Нальчик и «1000 ступеней»

Отдельное внимание уделим Кавказскому буку — чинаре. Я расскажу о дереве, которому нет аналогов в мире, проведу по буковой тропе, объясню, в чем особенность и польза плодов и почему местные приходят сюда для терренкура. Также вы узнаете, что производят из бука в Нальчике.

Гора Большая Кизиловка и Сосруко

Кизиловка — самая высокая гора Нальчика, с которой город видно, как на ладони. На склонах горы растут яблоневые сады и кизиловые деревья. А еще здесь находится этноресторан, выполненный в форме головы и руки героя нартского эпоса Сосруко. Он виден с любой точки Нальчика и его изображают на всех сувенирах. Вы рассмотрите здание вблизи, а поднявшись на высоту 30 метров, окажетесь прямо в шлеме. По желанию отведаете национальные блюда — хычины или лакумы, а гурманы и эстеты могут заказать «Огонь Сосруко».

Аллея голубых елей

Также вы прогуляетесь по одной из самых красивых парковых зон на Кавказе, узнаете о советском селекционере Иване Ковтуненко и событии, в честь которого в 40-е годы прошлого века заложили аллею.

Площадь 400-летия

Далее я познакомлю вас с историей единственного памятника жене Ивана Грозного, царице Марии. Кавказская красавица Мария Темрюковна — кабардинская княжна, символ объединения и дружбы Кабарды и России. Поговорим об историческом союзе и создании знакового монумента на месте, где теперь любят собираться и местные, и туристы. Вокруг площади вы увидите культурные объекты, музеи, театры и гостиницу «Россия».

Центральный, или «зеленый рынок»

Здесь представлено более, чем 20 сортов яблок. Делишес и Голден, Чиф и Гала, зеленые и желтые, сладкие и кисло-сладкие — среди всех этих ароматов я помогу не растеряться и выбрать «тот самый». А после продолжу знакомить с продукцией: это кабардинский и балкарский сыр, копченое мясо, специи, орехи, помидоры, сливы, груши, варенья и соленья, домашнее вино и многое другое. Также в киосках у рынка продается местная газировка «Тархун», «Дюшес», «Лимонад» и минеральная вода «Нальчик» с необыкновенным вкусом, который обязательно стоит попробовать.

Конфетный магазин

В Нальчике несколько конфетных фабрик и более ста сортов конфет, которые экспортируются в 83 региона России. Большая часть продукции выполнена на основе местного сырья, яблок, пектина, сухофруктов и орехов. Мармелады и зефиры, знаменитые метеориты с разными орехами. Из всего многообразия мы выберем конфеты по вашему вкусу.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается у ресторана «Бочка»
  • Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок, а также возьмите наличные деньги для покупки местной продукции

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе ресторана «Бочка»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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