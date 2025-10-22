Начнем наше путешествие с визита на балкарский рынок, где вас встретят умелые мастерицы,
7 причин купить эту экскурсию
- 🛍️ Шопинг на местных рынках
- 🍏 Дегустация свежих фруктов
- 🧀 Попробовать уникальные сыры
- 🌳 Прогулка по буковой тропе
- 🍽️ Вкус национальных блюд
- 🏞️ Великолепные виды на город
- 🎭 Культурные и исторические объекты
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Балкарский рынок
- Река Нальчик
- 1000 ступеней
- Гора Большая Кизиловка
- Сосруко
- Площадь 400-летия
- Центральный рынок
- Конфетный магазин
Описание экскурсии
Мы выезжаем от ресторана «Бочка» и отправляемся по маршруту с 6 остановками. По пути я расскажу о достопримечательностях, интересных фактах о Нальчике как о городе-курорте и особенностях местной жизни.
Балкарский, или «козий» рынок
Познакомимся с местными мастерицами, которые тут же на рынке вяжут изделия из овечьей шерсти и козьего пуха. Здесь вы сможете подобрать себе папаху, увидите покрывала и чехлы из овчины, а еще я посоветую народное средство от кашля на основе смолы сосны.
Река Нальчик и «1000 ступеней»
Отдельное внимание уделим Кавказскому буку — чинару. Я расскажу о дереве, которому нет аналогов в мире, проведу по буковой тропе, объясню, в чем особенность и польза плодов и почему местные жители приходят сюда для терренкура. Также вы узнаете, что производят из бука в Нальчике.
Гора Большая Кизиловка и Сосруко
Кизиловка — самая высокая гора Нальчика, с которой город видно, как на ладони. На склонах горы растут яблоневые сады и кизиловые деревья. А еще здесь находится этноресторан, выполненный в форме головы и руки героя нартского эпоса Сосруко. Он виден с любой точки Нальчика и его изображают на всех сувенирах. Вы рассмотрите здание вблизи, а поднявшись на высоту 30 метров, окажетесь прямо в шлеме. По желанию отведаете национальные блюда — хычины или лакумы, а гурманы и эстеты могут заказать «Огонь Сосруко».
Площадь 400-летия
Далее я познакомлю вас с историей единственного памятника жене Ивана Грозного, царице Марии. Кавказская красавица Мария Темрюковна — кабардинская княжна, символ объединения и дружбы Кабарды и России. Поговорим об историческом союзе и создании знакового монумента на месте, где теперь любят собираться и местные, и туристы. Вокруг площади вы увидите культурные объекты, музеи, театры и гостиницу «Россия».
Центральный, или «зеленый рынок»
Здесь представлено более чем 20 сортов яблок. Делишес и Голден, Чиф и Гала, зеленые и желтые, сладкие и кисло-сладкие — среди всех этих ароматов я помогу не растеряться и выбрать «тот самый». А после продолжу знакомить с продукцией: это кабардинский и балкарский сыр, копченое мясо, специи, орехи, помидоры, сливы, груши, варенья и соленья, домашнее вино и многое другое. Также в киосках у рынка продается местная газировка «Тархун», «Дюшес», «Лимонад» и минеральная вода «Нальчик» с необыкновенным вкусом, который обязательно стоит попробовать.
Конфетный магазин
В Нальчике несколько конфетных фабрик и более ста сортов конфет, которые экспортируются в 83 региона России. Большая часть продукции выполнена на основе местного сырья, яблок, пектина, сухофруктов и орехов. Мармелады и зефиры, знаменитые конфеты «Метеорит» с разными ореховыми начинками. Из всего многообразия мы выберем конфеты по вашему вкусу.
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается у ресторана «Бочка»
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок, а также возьмите наличные деньги для покупки местной продукции
- Экскурсию можно провести и для большего количества участников: доплата за каждого последующего взрослого составит 1300 руб., за каждого ребенка до 12 лет — 1000 руб.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
У Ирины дар рассказывать о городе так, что информация воспринимается невероятно легко:
Жемчужиной этой экскурсии для нас стал Дом платьев. Это были полчаса непреходящего восторга и восхищения.
Желаем Ирине новых брендов в дорогом ее сердцу Нальчике!