Лучшее время для экскурсии по Нальчику - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует буйством красок. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой города, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать холод и снег, что может повлиять на комфорт передвижения.

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию "Народные бренды Кабардино-Балкарии", где вы откроете для себя богатство местной культуры и искусства.Начнем наше путешествие с визита на балкарский рынок, где вас встретят умелые мастерицы,

создающие теплые изделия из натуральной шерсти. Вы узнаете о целебных свойствах смолы сосны и сможете приобрести уникальные сувениры. Далее наш маршрут приведет к берегам реки Нальчик, где расположена буковая тропа с редкими видами деревьев. Вас ждет восхождение на гору Большая Кизиловка, откуда открывается завораживающий вид на город, а также посещение этноресторана "Сосруко". Площадь 400-летия познакомит вас с историей и архитектурой Нальчика, а на зеленом рынке вы отведаете местные яблоки, познакомитесь с разнообразием сортов и выберете лучшие на память о поездке. Не упустите шанс погрузиться в колоритный мир кабардинских традиций и открыть для себя новые вкусы и ароматы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы выезжаем от ресторана «Бочка» и отправляемся по маршруту с 6 остановками. По пути я расскажу о достопримечательностях, интересных фактах о Нальчике как о городе-курорте и особенностях местной жизни.

Балкарский, или «козий» рынок

Познакомимся с местными мастерицами, которые тут же на рынке вяжут изделия из овечьей шерсти и козьего пуха. Здесь вы сможете подобрать себе папаху, увидите покрывала и чехлы из овчины, а еще я посоветую народное средство от кашля на основе смолы сосны.

Река Нальчик и «1000 ступеней»

Отдельное внимание уделим Кавказскому буку — чинару. Я расскажу о дереве, которому нет аналогов в мире, проведу по буковой тропе, объясню, в чем особенность и польза плодов и почему местные жители приходят сюда для терренкура. Также вы узнаете, что производят из бука в Нальчике.

Гора Большая Кизиловка и Сосруко

Кизиловка — самая высокая гора Нальчика, с которой город видно, как на ладони. На склонах горы растут яблоневые сады и кизиловые деревья. А еще здесь находится этноресторан, выполненный в форме головы и руки героя нартского эпоса Сосруко. Он виден с любой точки Нальчика и его изображают на всех сувенирах. Вы рассмотрите здание вблизи, а поднявшись на высоту 30 метров, окажетесь прямо в шлеме. По желанию отведаете национальные блюда — хычины или лакумы, а гурманы и эстеты могут заказать «Огонь Сосруко».

Площадь 400-летия

Далее я познакомлю вас с историей единственного памятника жене Ивана Грозного, царице Марии. Кавказская красавица Мария Темрюковна — кабардинская княжна, символ объединения и дружбы Кабарды и России. Поговорим об историческом союзе и создании знакового монумента на месте, где теперь любят собираться и местные, и туристы. Вокруг площади вы увидите культурные объекты, музеи, театры и гостиницу «Россия».

Центральный, или «зеленый рынок»

Здесь представлено более чем 20 сортов яблок. Делишес и Голден, Чиф и Гала, зеленые и желтые, сладкие и кисло-сладкие — среди всех этих ароматов я помогу не растеряться и выбрать «тот самый». А после продолжу знакомить с продукцией: это кабардинский и балкарский сыр, копченое мясо, специи, орехи, помидоры, сливы, груши, варенья и соленья, домашнее вино и многое другое. Также в киосках у рынка продается местная газировка «Тархун», «Дюшес», «Лимонад» и минеральная вода «Нальчик» с необыкновенным вкусом, который обязательно стоит попробовать.

Конфетный магазин

В Нальчике несколько конфетных фабрик и более ста сортов конфет, которые экспортируются в 83 региона России. Большая часть продукции выполнена на основе местного сырья, яблок, пектина, сухофруктов и орехов. Мармелады и зефиры, знаменитые конфеты «Метеорит» с разными ореховыми начинками. Из всего многообразия мы выберем конфеты по вашему вкусу.

Организационные детали