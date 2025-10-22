Индивидуальная
до 3 чел.
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Погрузитесь в мир кабардинских традиций и узнайте секреты местных ремесел вместе с опытным гидом
Начало: В районе ресторана «Бочка»
«Вокруг площади вы увидите культурные объекты, музеи, театры и гостиницу «Россия»»
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
5500 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Лучший выборСамая высокогорная экскурсия - Эльбрус, Чегет, Адыр-Су и Поляна Нарзанов
Начало: Курортный зал
Завтра в 08:00
3 июл в 08:00
2400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомимся с Пятигорском
Откройте для себя Нальчик: панорамные виды Машука, легендарный Провал и грот Дианы. Узнайте, кто спроектировал город и кто влиял на его современный облик
Начало: Г. Нальчик, от места Вашего проживания
«Экскурсия не предполагает посещения музеев»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Чудеса Чегемских водопадов
Начало: Кабардинка
Расписание: Вторник, четверг, с 14.00 до 18.00
Завтра в 14:00
4 июл в 11:00
1600 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЖемчужина Кабардино-Балкарии - Чегемские водопады
Чегемские водопады, спрятанные в горах, поражают своей мощью и красотой. Летом здесь прохладно, а зимой водопады превращаются в ледяные скульптуры
Начало: Назначает турист
Расписание: ежедневно в 10.00
6210 ₽
6900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборЧегемские водопады и Замок на воде Шато-Эркен
Начало: Кабардинка
Расписание: Суббота в 11:00
4 июл в 11:00
11 июл в 11:00
2000 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Голубые озера - сокровища Кабардино-Балкарии
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: понедельник/среда в 14.00
Сегодня в 14:00
6 июл в 14:00
1600 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Горная Ингушетия
Путешествие по музею башенной архитектуры под открытым небом - из Нальчика
Начало: От курортного зала «Кабардинка»
«Вы узнаете, зачем строили башни, как в них жили и почему этот край называют музеем под открытым небом»
Расписание: в воскресенье в 07:00
5 июл в 07:00
12 июл в 07:00
3600 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Кармадон, Фиагдон, Даргавс: путешествие в загадочную Осетию
Начало: Назначает турист
«Музей древности под открытым небом Даргавс притягивает магической силой: оборонительные башни возвышаются над селением»
Расписание: каждый день в 8:00
17 100 ₽
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Величественный город Грозный + Аргун + Шали
Начало: Кабардинка
«Здесь находится музей имени Ахмата Кадырова, построенный в кратчайшие сроки — всего за 4 месяца»
Расписание: по средам и воскресеньям в 09:00
Сегодня в 12:00
5 июл в 09:00
3300 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Тайны древнего Иристона
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
«Музей древности под открытым небом Даргавс притягивает магической силой, которой наполнены оборонительные башни, возвышающиеся над селением»
Расписание: суббота в 07:00
5 июл в 07:00
12 июл в 07:00
3000 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Нальчику
Увидеть город и себя глазами местной жительницы
Начало: На Кабардинской улице
«Уличный музей каменных артефактов»
1 сен в 13:00
2 сен в 13:00
4900 ₽ за всё до 4 чел.
-
7%
Индивидуальная
до 4 чел.
Голубые озера и Черекская теснина
Начало: Назначает турист
Расписание: в любой день, в 10.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6417 ₽
6900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чегемское ущелье: хранитель сказок и легенд
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик
Расписание: Вторник, 10:30
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
50%
Мини-группа
до 8 чел.
Горная Ингушетия в мини-группе из Нальчика
Начало: Ориентиры: АЗС "Кавказ" и "Столовая 24"
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5500 ₽
11 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Нальчика в три города Чечни (Грозный, Аргун, Шали)
Начало: Назначает турист
Расписание: в любой день
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Красоты горного Домбая
Начало: По договоренности
«Это настоящий музей на лоне природы, с богатой флорой и фауной, многие растения и животные встречаются только здесь и более нигде в мире»
Расписание: Ежедневно в 6:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Грозный, Аргун и Шали - три самых красивых города Чечни
Исследовать главные достопримечательности региона (из Нальчика)
Начало: На улице Шогенцукова
«Побываете в музее Ахмата-Хаджи Кадырова, где узнаете о новейшей истории республики»
Расписание: в среду в 12:00, в воскресенье в 09:00
5 июл в 09:00
8 июл в 12:00
3600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Сергея Бодрова
Начало: Ваше место проживания (Нальчик)
Расписание: Ежедневно в 7:30, 08:00
35 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
К
Дата посещения: 21 окт 2025
Спасибо Ирине за прекрасную экскурсию, которая дала возможность полюбоваться не только красотами прекрасного города, но и увидеть и услышать о народах , их обычаях ,истории их промыслов.
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экскурсия очень понравилась! гид Алёна даёт много полезной информации, очень доброжелательна! хочется ещё и ещё с ней провести экскурсию в подобном формате. приятным бонусом был подъём на смотровую площадку у ресторана Соскуро, оттуда открывается потрясающий вид на город Нальчик.
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Ф
Хочу выразить свою благодарность организаторам и экскурсоводу Анзору за незабываемую экскурсию. Благодаря экскурсии узнали очень много интересного и увидели красивые места.
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Организаторы пошли навстречу и согласовали место сбора в более удобной точке, ближе к нашему отелю, за что отдельное спасибо. Экскурсия
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Мы искренне благодарны Ирине за то, что она сумкла сделать нашу встречу интересной и незабываемой даже в таких сложных условиях,
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E
Все было отлично
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С
Огромное спасибо Ирине за этот потрясающий день в Нальчике! Это не просто стандартная прогулка, а действительно уникальная авторская экскурсия.
У Ирины
У Ирины
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Е
Волшебные места! Наш гид Азамат - мастер своего дела с большой буквы! День пролетел на одном дыхании
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А
Наверное, самая запоминающаяся экскурсия) Очень красивые виды - что из машины, что при высадке на пунктах в программе. Старые строения вызывают восторг своими масштабами, а горные хребты своим величием. Детский восторг обеспечен, даже в плохую погоду.
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Е
Замечательная экскурсия. Очень удобно что был микроавтобус, что позволяет близко подъехать к территории водопадов. Непередаваемый открывается обзор со смотровой площадки,
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Всего 1646 отзывов в Нальчике в категории "Музеи"
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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Музеи»
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