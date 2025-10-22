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проходила в мини-группе (около 10 человек), на небольшом комфортабельном автобусе. Программа была насыщенной и интересной, особенно впечатлили великолепные горные пейзажи. Единственное, хотелось бы немного больше свободного времени для прогулки среди башенных комплексов в Джейрахском районе, так как это одно из самых атмосферных мест маршрута. В Магасе предлагался выбор между перекусом и посещением музейного комплекса. Мы выбрали музей: подъем на башню и спуск заняли около 50 минут, поэтому осматривать экспозицию пришлось самостоятельно и в достаточно быстром темпе. В целом экскурсия оставила очень приятные впечатления. Маршрут хорошо продуман, организация на достойном уровне, а увиденные природные и исторические достопримечательности определенно стоят посещения.