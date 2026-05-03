В сказочную Верхнюю Балкарию с местным жителем (из Нальчика)
Побывать на Голубых озёрах, увидеть Черекское ущелье и влюбиться в культуру балкарцев
Я приглашаю вас не просто увидеть регион, а прочувствовать его! В нашем путешествии вы полюбуйтесь красотой гор, раскройте тайны озёр и узнаете, как использовалась дорога Черекской теснины. А ещё посетите заброшенный аул, познакомьтесь с традициями и отдохнёте в термальных источниках. Моя цель — открыть вам новый уголок страны, в который обязательно захочется вернуться.
Верхние Голубые озёра. Вы увидите два сообщающихся водоёма в Черекском районе Кабардино-Балкарии.
Нижнее Голубое озеро (Церик-Кель) с необычным зелёно-голубым цветом воды и постоянной температурой 9 °C. Его название с балкарского переводится как «гнилое озеро» — из-за высокого содержания сероводорода здесь нет живности.
Следующая точка маршрута — Черекская теснина (Черекское ущелье). До конца 19 века по этой узкой горной тропе можно было пройти только одному человеку, горцы вели лошадей за собой — настолько узким был проход. Вы прогуляетесь по старой дороге, насладитесь видами ущелья и увидите живописную горную реку Черек Балкарский.
Верхняя Балкария. Далее мы посетим высокогорное поселение балкарцев на высоте 1100 м над уровнем моря, а после — древний аул Кюннюм. В окрестностях находится башня Абаевых (Абай-Кала) — оборонительное сооружение позднего Cредневековья. У вас будет время осмотреть аул и полюбоваться местными достопримечательностями.
Обед в кафе с видом на горы. Вы попробуете национальное блюдо балкарцев — хычины (лепёшки с сыром и картошкой).
Аушигерские термальные источники. Заключительным аккордом поездки станут источники в селении Аушигер. Здесь вы расслабитесь, восстановите силы и насладиться целебной водой.
Примерный тайминг экскурсии
Дорога до первой локации — около 40 минут, на месте запланирована короткая прогулка около 15 минут
Затем направляемся к Нижнему Голубому озеру, путь займёт 10 минут, прогулка — 30 минут
После едем в Черекскую теснину: дорога занимает 20 минут, прогулка по ущелью — 30 минут
Далее — Верхняя Балкария, дорога около 25 минут. В старом селении Кюннюм предусмотрена часовая прогулка
На обед отправляемся в ближайшее кафе, дорога занимает 10 минут, обед длится примерно 1–1,5 часа
Затем Аушигерские термальные источники — дорога около часа, на купание и отдых отведён также 1 час
Возвращение в Нальчик занимает около 40 минут
Время может варьироваться в зависимости от ваших пожеланий и ситуации на дорогах.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Niva Travel и Renault Logan
Программа подойдёт всем — возрастных ограничений нет
Дополнительные расходы: обед — от 300 ₽ за чел., термальные источники — от 500 ₽ за чел.
Одевайтесь по погоде, дождевики предоставляются
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Шогенцукова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислам — ваш гид в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 111 туристов
Родился и живу в Кабардино-Балкарской Республике, в Нальчике. Я очень люблю свой край.
Профессионально занимаюсь туризмом, являюсь аттестованным гидом. Я расскажу вам про традиции, обычаи и красоты своей республики, а также познакомлю с национальной кухней.
После экскурсии со мной вы зарядитесь отличным настроением, а наш край навсегда останется в вашем сердце.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алексей
Дата посещения: 3 мая 2026
Наша поездка однозначно удалась. Очень благодарен гиду Исламу за индивидуальный подход, коммуникабельность и радушие. Гид заранее позвонил, согласовали все детали по времени и месту встречи, сама поездка прошла в атмосфере читать дальшеуменьшить
дружеской беседы с обсуждением не только истории-географии, но важных для взаимопонимания особенностей национального менталитета. Тот случай, когда общение обогащает. Ну и конечно - четкая логистика, выверенное время пребывания на каждой локации, помощь с выбором правильных ракурсов для фото. Не было спешки и беготни, все четко, вдумчиво и последовательно. Рекомендую данного гида - все увидите, услышите и проникнитесь духом уникальной во многом Кабардино-Балкарии!
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С
Старцева
Прекрасная экскурсия, организованная Исламом. Узнали множество интересных фактов о республике и её природных объектах. Приятным бонусом стал свежесваренный кофе у водопада:) Ислам излучает любовь к родным местам и это распространяется на всех присутсвующих, обязательно вернёмся сюда снова.
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