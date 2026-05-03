Я приглашаю вас не просто увидеть регион, а прочувствовать его! В нашем путешествии вы полюбуйтесь красотой гор, раскройте тайны озёр и узнаете, как использовалась дорога Черекской теснины. А ещё посетите заброшенный аул, познакомьтесь с традициями и отдохнёте в термальных источниках. Моя цель — открыть вам новый уголок страны, в который обязательно захочется вернуться.

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Описание экскурсии

Верхние Голубые озёра. Вы увидите два сообщающихся водоёма в Черекском районе Кабардино-Балкарии.

Нижнее Голубое озеро (Церик-Кель) с необычным зелёно-голубым цветом воды и постоянной температурой 9 °C. Его название с балкарского переводится как «гнилое озеро» — из-за высокого содержания сероводорода здесь нет живности.

Следующая точка маршрута — Черекская теснина (Черекское ущелье). До конца 19 века по этой узкой горной тропе можно было пройти только одному человеку, горцы вели лошадей за собой — настолько узким был проход. Вы прогуляетесь по старой дороге, насладитесь видами ущелья и увидите живописную горную реку Черек Балкарский.

Верхняя Балкария. Далее мы посетим высокогорное поселение балкарцев на высоте 1100 м над уровнем моря, а после — древний аул Кюннюм. В окрестностях находится башня Абаевых (Абай-Кала) — оборонительное сооружение позднего Cредневековья. У вас будет время осмотреть аул и полюбоваться местными достопримечательностями.

Обед в кафе с видом на горы. Вы попробуете национальное блюдо балкарцев — хычины (лепёшки с сыром и картошкой).

Аушигерские термальные источники. Заключительным аккордом поездки станут источники в селении Аушигер. Здесь вы расслабитесь, восстановите силы и насладиться целебной водой.

Примерный тайминг экскурсии

Дорога до первой локации — около 40 минут, на месте запланирована короткая прогулка около 15 минут

Затем направляемся к Нижнему Голубому озеру, путь займёт 10 минут, прогулка — 30 минут

После едем в Черекскую теснину: дорога занимает 20 минут, прогулка по ущелью — 30 минут

Далее — Верхняя Балкария, дорога около 25 минут. В старом селении Кюннюм предусмотрена часовая прогулка

На обед отправляемся в ближайшее кафе, дорога занимает 10 минут, обед длится примерно 1–1,5 часа

Затем Аушигерские термальные источники — дорога около часа, на купание и отдых отведён также 1 час

Возвращение в Нальчик занимает около 40 минут

Время может варьироваться в зависимости от ваших пожеланий и ситуации на дорогах.

Организационные детали