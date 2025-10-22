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замешиваю тесто под присмотром Фатимы. Время пролетело незаметно, все получилось отлично, хычины с тремя начинками. Это оказалось очень увлекательно и интересно! Потом было чаепитие с горячими хычинами, душистым чаем с вареньем и горным медом, и бесподобные перчёные маринованные помидорки! Ух! Мероприятие будет интересно всем. В санаторий привезла в контейнере теплые хычины и угостила отдыхающих. Им понравилось! Если будете в Нальчике обязательно сходите на этот мастер-класс! Рекомендую!