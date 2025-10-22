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Необычные дома в Нальчике

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные дома» в Нальчике, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Мастер-класс по приготовлению хычинов
2 часа
90 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Мастер-класс по приготовлению хычинов
Станьте частью кавказской кулинарной традиции, научитесь готовить хычины с местными мастерами
Начало: В окрестностях Нальчика
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 2 чел.
Народные бренды Кабардино-Балкарии
На машине
3 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Погрузитесь в мир кабардинских традиций и узнайте секреты местных ремесел вместе с опытным гидом
Начало: В районе ресторана «Бочка»
Завтра в 09:00
7 июл в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 3 чел.
Экодень в окрестностях Нальчика
На машине
11 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Экодень в окрестностях Нальчика
Исследуйте красоты и вкусы Кавказа на уникальной экскурсии «Экодень в окрестностях Нальчика»
Завтра в 08:00
12 июл в 08:00
от 17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Нальчику
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Нальчику
Увидеть город и себя глазами местной жительницы
Начало: На Кабардинской улице
1 сен в 13:00
2 сен в 13:00
от 4900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

К
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Дата посещения: 21 окт 2025
Спасибо Ирине за прекрасную экскурсию, которая дала возможность полюбоваться не только красотами прекрасного города, но и увидеть и услышать о народах , их обычаях ,истории их промыслов.
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Е
Мастер-класс по приготовлению хычинов
Дата посещения: 16 мая 2025
Спасибо большое Фатиме за науку ! Добродушная и гостеприимная хозяйка все показала и рассказала в мельчайших подробностях о приготовлении хычинов . Чаепитие в окончании встречи с домашними разносолами и хычинами - это настоящее кавказское гостеприимство ! Спасибо большое !
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И
Мастер-класс по приготовлению хычинов
Все было шикарно. Незсбываемые впечатления, полезные знания. Внуки и я в неописцемом восторге.
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Мария
Фотопрогулка по Нальчику
экскурсия очень понравилась! гид Алёна даёт много полезной информации, очень доброжелательна! хочется ещё и ещё с ней провести экскурсию в подобном формате. приятным бонусом был подъём на смотровую площадку у ресторана Соскуро, оттуда открывается потрясающий вид на город Нальчик.
экскурсия очень понравилась! гид Алёна даёт много полезной информации, очень доброжелательна! хочется ещё и ещё с
экскурсия очень понравилась! гид Алёна даёт много полезной информации, очень доброжелательна! хочется ещё и ещё с
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Людмила
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Мы искренне благодарны Ирине за то, что она сумкла сделать нашу встречу интересной и незабываемой даже в таких сложных условиях,
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как наш случай.
Жемчужиной этой экскурсии для нас стал Дом платьев. Это были полчаса непреходящего восторга и восхищения.
Желаем Ирине новых брендов в дорогом ее сердцу Нальчике!

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Дарья
Мастер-класс по приготовлению хычинов
большое спасибо Фатиме за чудесный мастер-класс! Мы научились готовить настоящие хычыны и теперь будем делать по этому рецепту их дома
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для себя и для гостей! Очень рекомендуем этот мастер-класс для тех, кто любит готовить и хочет погрузиться в гастрономическую культуру региона)

большое спасибо Фатиме за чудесный мастер-класс! Мы научились готовить настоящие хычыны и теперь будем делать по
большое спасибо Фатиме за чудесный мастер-класс! Мы научились готовить настоящие хычыны и теперь будем делать по
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Наталья
Мастер-класс по приготовлению хычинов
Сейчас отдыхаю в Нальчике в санатории и нашла в интернете этот мастер-класс. И вот я уже в фартуке и шапочке
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замешиваю тесто под присмотром Фатимы. Время пролетело незаметно, все получилось отлично, хычины с тремя начинками. Это оказалось очень увлекательно и интересно! Потом было чаепитие с горячими хычинами, душистым чаем с вареньем и горным медом, и бесподобные перчёные маринованные помидорки! Ух! Мероприятие будет интересно всем. В санаторий привезла в контейнере теплые хычины и угостила отдыхающих. Им понравилось! Если будете в Нальчике обязательно сходите на этот мастер-класс! Рекомендую!

Сейчас отдыхаю в Нальчике в санатории и нашла в интернете этот мастер-класс. И вот я уже
Сейчас отдыхаю в Нальчике в санатории и нашла в интернете этот мастер-класс. И вот я уже
Сейчас отдыхаю в Нальчике в санатории и нашла в интернете этот мастер-класс. И вот я уже
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Е
Мастер-класс по приготовлению хычинов
Спасибо большое! Фатима все досконально объяснила, испекли вместе 3 вида хычинов. Обстановка была комфортной, а чаепитие по-домашнему уютным. Очень вкусный мастер-класс!
Спасибо большое! Фатима все досконально объяснила, испекли вместе 3 вида хычинов. Обстановка была комфортной, а чаепитие
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Юлия
Мастер-класс по приготовлению хычинов
Самые вкусные хычины из тех, что мы пробовали!
Самые вкусные хычины из тех, что мы пробовали!
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А
Мастер-класс по приготовлению хычинов
классный мастер класс, в домашней обстановке, по душевному, все, что казалось так сложно, оказалось простым, спасибо большое
классный мастер класс, в домашней обстановке, по душевному, все, что казалось так сложно, оказалось простым, спасибо большое
классный мастер класс, в домашней обстановке, по душевному, все, что казалось так сложно, оказалось простым, спасибо большое
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Всего 117 отзывов в Нальчике в категории "Необычные дома"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Мастер-класс по приготовлению хычинов;
  2. Народные бренды Кабардино-Балкарии;
  3. Экодень в окрестностях Нальчика;
  4. Фотопрогулка по Нальчику.
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Голубые озера;
  2. Эльбрус;
  3. Чегемские водопады;
  4. Голубые озёра;
  5. Чегемское ущелье;
  6. Археолого-туристический комплекс «Верхняя Балкария»;
  7. Гижгит;
  8. Приэльбрусье;
  9. Черекское ущелье;
  10. Джилы-су.
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июле 2026
Сейчас в Нальчике в категории "Необычные дома" можно забронировать 4 экскурсии от 4000 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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