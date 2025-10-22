Индивидуальная
до 2 чел.
Мастер-класс по приготовлению хычинов
Станьте частью кавказской кулинарной традиции, научитесь готовить хычины с местными мастерами
Начало: В окрестностях Нальчика
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Народные бренды Кабардино-Балкарии
Погрузитесь в мир кабардинских традиций и узнайте секреты местных ремесел вместе с опытным гидом
Начало: В районе ресторана «Бочка»
Завтра в 09:00
7 июл в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экодень в окрестностях Нальчика
Исследуйте красоты и вкусы Кавказа на уникальной экскурсии «Экодень в окрестностях Нальчика»
Завтра в 08:00
12 июл в 08:00
от 17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Нальчику
Увидеть город и себя глазами местной жительницы
Начало: На Кабардинской улице
1 сен в 13:00
2 сен в 13:00
от 4900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
К
Дата посещения: 21 окт 2025
Спасибо Ирине за прекрасную экскурсию, которая дала возможность полюбоваться не только красотами прекрасного города, но и увидеть и услышать о народах , их обычаях ,истории их промыслов.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Дата посещения: 16 мая 2025
Спасибо большое Фатиме за науку ! Добродушная и гостеприимная хозяйка все показала и рассказала в мельчайших подробностях о приготовлении хычинов . Чаепитие в окончании встречи с домашними разносолами и хычинами - это настоящее кавказское гостеприимство ! Спасибо большое !
Вам был полезен этот отзыв?
И
Все было шикарно. Незсбываемые впечатления, полезные знания. Внуки и я в неописцемом восторге.
Вам был полезен этот отзыв?
экскурсия очень понравилась! гид Алёна даёт много полезной информации, очень доброжелательна! хочется ещё и ещё с ней провести экскурсию в подобном формате. приятным бонусом был подъём на смотровую площадку у ресторана Соскуро, оттуда открывается потрясающий вид на город Нальчик.
Вам был полезен этот отзыв?
Мы искренне благодарны Ирине за то, что она сумкла сделать нашу встречу интересной и незабываемой даже в таких сложных условиях,
Вам был полезен этот отзыв?
большое спасибо Фатиме за чудесный мастер-класс! Мы научились готовить настоящие хычыны и теперь будем делать по этому рецепту их дома
Вам был полезен этот отзыв?
Сейчас отдыхаю в Нальчике в санатории и нашла в интернете этот мастер-класс. И вот я уже в фартуке и шапочке
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Спасибо большое! Фатима все досконально объяснила, испекли вместе 3 вида хычинов. Обстановка была комфортной, а чаепитие по-домашнему уютным. Очень вкусный мастер-класс!
Вам был полезен этот отзыв?
Самые вкусные хычины из тех, что мы пробовали!
Вам был полезен этот отзыв?
А
классный мастер класс, в домашней обстановке, по душевному, все, что казалось так сложно, оказалось простым, спасибо большое
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 117 отзывов в Нальчике в категории "Необычные дома"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Необычные дома»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июле 2026
Сейчас в Нальчике в категории "Необычные дома" можно забронировать 4 экскурсии от 4000 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Нальчике на 2026 год по теме «Необычные дома», 117 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь