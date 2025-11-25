Откройте для себя суровую красоту Кавказа! Вас ждёт живописный маршрут через теснины скал, бурлящие реки и главное чудо — Чегемские водопады. Их тонкие струи, похожие на слёзы, стекают по отвесным скалам, создавая фантастические пейзажи.
По пути вы увидите горные сёла, величественные скалы и сможете полюбоваться панорамой ущелья со смотровой площадки.
Описание экскурсииОткройте для себя волшебство Чегемского ущелья! Предлагаем захватывающее путешествие к сердцу Кавказа, где вас ждут живописные пейзажи и невероятная мощь природы. Проехав по живописному серпантину, вы насладитесь потрясающими видами, ведущими к главной достопримечательности - Чегемским водопадам. Эти "плачущие" водопады, как их часто называют из-за сходства с потоками слез, поражают своей сказочной и фантастической красотой. Посещение этого места оставит у вас незабываемые впечатления! Объекты посещения: - Из Нальчика через Лечинкай - Нижний Чегем и Хуштосырт - Теснина Чегемского ущелья - Главные Чегемские Водопады - Малые Чегемские Водопады - Смотровая площадка
по Четвергам 13:30 - 18:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нижний Чегем и Хуштосырт
- Теснина Чегемского ущелья
- Главные Чегемские Водопады
- Малые Чегемские Водопады
- Смотровая площадка
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Проспект Ленина, 32
Когда и сколько длится?
Когда: по Четвергам 13:30 - 18:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
