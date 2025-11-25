Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя суровую красоту Кавказа! Вас ждёт живописный маршрут через теснины скал, бурлящие реки и главное чудо — Чегемские водопады. Их тонкие струи, похожие на слёзы, стекают по отвесным скалам, создавая фантастические пейзажи.



Анна Алоева Ваш гид в Нальчике

Описание экскурсии Откройте для себя волшебство Чегемского ущелья! Предлагаем захватывающее путешествие к сердцу Кавказа, где вас ждут живописные пейзажи и невероятная мощь природы. Проехав по живописному серпантину, вы насладитесь потрясающими видами, ведущими к главной достопримечательности - Чегемским водопадам. Эти "плачущие" водопады, как их часто называют из-за сходства с потоками слез, поражают своей сказочной и фантастической красотой. Посещение этого места оставит у вас незабываемые впечатления! Объекты посещения: - Из Нальчика через Лечинкай - Нижний Чегем и Хуштосырт - Теснина Чегемского ущелья - Главные Чегемские Водопады - Малые Чегемские Водопады - Смотровая площадка

