Приглашаем Вас познакомиться с культурой и достопримечательностями одной из самых красивых республик Северного Кавказа - Чечнёй. Столица - город Грозный. Грозный — столица Чеченской Республики и крупнейший город Северного Кавказа. За последние десять лет Чечня так преобразилась, что о её тяжёлом прошлом уже ничто не напоминает. Напротив, парков, торговых центров и достопримечательностей здесь больше, чем в любом другом соседнем регионе. Ещё в Грозном интересно познакомиться с местной самобытной культурой, традициями и национальным языком: будет ощущение, что вы оказались в какой-то далёкой стране.

Церковь Архангела Михаила в Грозном

Единственный православный храм в городе. Ансамбль церкви Михаила Архангела в Грозном является памятником архитектуры и находится под охраной государства. Храм основан в конце XIX века терскими казаками. Храм заложен в 1868 году, по имеющимся епархиальным сведениям построен в 1890 г. и освящён в 1892 г. Строили из природного камня на общественные пожертвования.

Парк Цветов

Цветочный парк в Грозном у комплекса «Грозный-Сити», так же известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном. Парк расположен прямо в центре Грозного, и занимает площадь 45 000 кв. метров. В парке есть фонтан с башнями высотой 18 метров в национальном стиле, 467 металлических конструкций, украшающих около 150 тысяч разных цветов, посаженных пальм, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустов. Набережная р.

Сунжи

После комплексного обновления набережная реки Сунжа превратилась в живописный уголок в самом центре города: отсюда открывается красивый вид на город, одновременно это уютное и спокойное место для отдыха. Грозный-Сити (смотровая площадка на крыше небоскреба)Чтобы попасть на смотровую площадку высотного комплекса "Грозный Сити" нужно от мечети "Сердце Чечни" пройти по одному из трех мостов через реку Сунжа и войти в комплекс. Высотный комплекс "Грозный Сити" является визитной карточкой города, который состоит из семи многоэтажных зданий-одно 40-этажное, одно 30-этажное, три 28-этажных и два 18-этажных, среди которых деловой и бизнес-центр, гостиницы и жилые дома. Впрочем, скоро вырастет здание повыше. Уже началось строительство 102-этажной башни Ахмат-Тауэр высотой 435-метров. Когда строительство завершат, то это станет второе по высоте здание в России и Европе после Лахта-центра в Санкт-Петербурге. Мечеть «Сердце Чечни»В самом центре Грозного практически по соседству с комплексом "Грозный Сити" стоит главный мусульманский храм в городе мечеть "Сердце Чечни". Это одна из крупнейших мечетей не только в России, но и во всей Европе. Мечеть стала символом возрождения города. Обед в кафе национальной кухни. г.

Шали

Мечеть «Гордость мусульман» в центре города — самая большая в Европе, может вместить до 30 тысяч человек, прилегающая территория — до 70 тысяч. Здание построено по уникальному проекту, имеет купол высотой 43 метра и минареты высотой 63 метра, покрыто белым мрамором. Центральная люстра и светильники украшены камнями Swarovski и золотом. На прилегающей территории устроена парковая зона с фонтанами, высажено около 2000 деревьев и настоящая долина роз. Аргун - мечеть «Сердце матери» (Мечеть имени Аймани Кадыровой)Эта мечеть, построена в стиле Хай-тек. Долгое время удерживает первенство по самой сложной конструкции крыши в мире.