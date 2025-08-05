На нашем однодневном туре Вы познакомитесь с культурой и достопримечательностями одной из самых красивых республик Северного Кавказа - Чечнёй. За последние десять лет Чечня так преобразилась, парков, торговых центров и достопримечательностей здесь больше, чем в любом другом соседнем регионе.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Приглашаем Вас познакомиться с культурой и достопримечательностями одной из самых красивых республик Северного Кавказа - Чечнёй. Столица - город Грозный. Грозный — столица Чеченской Республики и крупнейший город Северного Кавказа. За последние десять лет Чечня так преобразилась, что о её тяжёлом прошлом уже ничто не напоминает. Напротив, парков, торговых центров и достопримечательностей здесь больше, чем в любом другом соседнем регионе. Ещё в Грозном интересно познакомиться с местной самобытной культурой, традициями и национальным языком: будет ощущение, что вы оказались в какой-то далёкой стране.
Церковь Архангела Михаила в Грозном
Единственный православный храм в городе. Ансамбль церкви Михаила Архангела в Грозном является памятником архитектуры и находится под охраной государства. Храм основан в конце XIX века терскими казаками. Храм заложен в 1868 году, по имеющимся епархиальным сведениям построен в 1890 г. и освящён в 1892 г. Строили из природного камня на общественные пожертвования.
Парк Цветов
Цветочный парк в Грозном у комплекса «Грозный-Сити», так же известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном. Парк расположен прямо в центре Грозного, и занимает площадь 45 000 кв. метров. В парке есть фонтан с башнями высотой 18 метров в национальном стиле, 467 металлических конструкций, украшающих около 150 тысяч разных цветов, посаженных пальм, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустов. Набережная р.
Сунжи
После комплексного обновления набережная реки Сунжа превратилась в живописный уголок в самом центре города: отсюда открывается красивый вид на город, одновременно это уютное и спокойное место для отдыха. Грозный-Сити (смотровая площадка на крыше небоскреба)Чтобы попасть на смотровую площадку высотного комплекса "Грозный Сити" нужно от мечети "Сердце Чечни" пройти по одному из трех мостов через реку Сунжа и войти в комплекс. Высотный комплекс "Грозный Сити" является визитной карточкой города, который состоит из семи многоэтажных зданий-одно 40-этажное, одно 30-этажное, три 28-этажных и два 18-этажных, среди которых деловой и бизнес-центр, гостиницы и жилые дома. Впрочем, скоро вырастет здание повыше. Уже началось строительство 102-этажной башни Ахмат-Тауэр высотой 435-метров. Когда строительство завершат, то это станет второе по высоте здание в России и Европе после Лахта-центра в Санкт-Петербурге. Мечеть «Сердце Чечни»В самом центре Грозного практически по соседству с комплексом "Грозный Сити" стоит главный мусульманский храм в городе мечеть "Сердце Чечни". Это одна из крупнейших мечетей не только в России, но и во всей Европе. Мечеть стала символом возрождения города. Обед в кафе национальной кухни. г.
Шали
Мечеть «Гордость мусульман» в центре города — самая большая в Европе, может вместить до 30 тысяч человек, прилегающая территория — до 70 тысяч. Здание построено по уникальному проекту, имеет купол высотой 43 метра и минареты высотой 63 метра, покрыто белым мрамором. Центральная люстра и светильники украшены камнями Swarovski и золотом. На прилегающей территории устроена парковая зона с фонтанами, высажено около 2000 деревьев и настоящая долина роз. Аргун - мечеть «Сердце матери» (Мечеть имени Аймани Кадыровой)Эта мечеть, построена в стиле Хай-тек. Долгое время удерживает первенство по самой сложной конструкции крыши в мире. Важная информация:• Время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы.
- Обязательно пришлите гиду ваш адрес.
- Возьмите теплые вещи, если будет комфортно, то оставите их в машине. Удобная обувь на нескользящей подошве.
- Возьмите с собой легкий перекус и воду, а также наличные деньги для обеда в кафе и личных расходов.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован.
- При посещении тура в Чечню необходимо соблюдать дресс-код: для женщин - закрытые плечи, брюки, джинсы, штаны и юбки до щиколоток; для мужчин - закрытые плечи, брюки, джинсы, штаны до щиколоток. Для индивидуального тура• В индивидуальном туре весь автомобиль в вашем распоряжении • Гид ориентирован на ваши пожелания в туре, возможны изменения в маршруте, длительность остановок и др. Стоимость проведения тура в индивидуальном формате - 33000р. за автомобиль вместимостью до 6 человек. Важная информация: Обратите, пожалуйста, внимание! Туристов из Нальчика мы забираем на экскурсию не по адресу проживания, а с определенного места сбора за городом. Дорога до точки сбора займет у Вас ориентировочно 15 мин на такси. Ориентиры: АЗС «Кавказ» и «Столовая 24» Координаты Google Координаты Yandex.
Ежедневно в 09:00. Обратите, пожалуйста, внимание, что время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы. Обратите, пожалуйста, внимание! Туристов из Нальчика мы забираем на экскурсию не по адресу проживания, а с определенного места сбора за городом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 🔹г. Грозный
- 🔹Церковь Архангела Михаила в Грозном
- 🔹Парк Цветов
- 🔹Набержная р. Сунжи
- 🔹Грозный-Сити (смотровая площадка на крыше небоскреба)
- 🔹Мечеть «Сердце Чечни»
- 🔹г. Шали - Мечеть «Гордость мусульман»
- 🔹г. Аргун - мечеть «Сердце матери» (Мечеть имени Аймани Кадыровой)
Что включено
- Тур в мини-группе до 6-8 человек
- Все перемещения по маршруту на комфортном минивэне/внедорожнике
- Сопровождение профессиональным гидом-водителем на всём маршруте
Что не входит в цену
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450 руб. /чел.). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой
- Вход на смотровую площадку Грозный Сити - 150 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Точка сбора
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00. Обратите, пожалуйста, внимание, что время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы. Обратите, пожалуйста, внимание! Туристов из Нальчика мы забираем на экскурсию не по адресу проживания, а с определенного места сбора за городом.
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Обратите, пожалуйста, внимание
- Туристов из Нальчика мы забираем на экскурсию не по адресу проживания, а с определенного места сбора за городом. Дорога до точки сбора займет у Вас ориентировочно 15 мин на такси
- Ориентиры: АЗС "Кавказ" и "Столовая 24"
- Координаты Google
- Координаты Yandex
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
5 авг 2025
Впечатляет грандиозность города."Арабская ночь".
Е
Елена
17 июл 2025
И
Ирина
16 июн 2025
Очень увлекательная и насыщенная экскурсия! Конечно, дорога занимает много времени, но в пути можно узнать много интересных фактов про Кавказ от гида. И за один есть возможность побывать в разных
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии из Нальчика
Индивидуальная
до 4 чел.
Любимый Нальчик: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Нальчика - в Грозный, Шали и Аргун
Увидеть современную Чечню и восхититься её многогранностью и колоритом
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
Начало: Город Нальчик
Расписание: По воскресеньям в 8 утра
Завтра в 07:00
25 сен в 07:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.