Вас ждет красивый и насыщенный маршрут через перевал Актопрак.
Путешествие начинается в Баксанском ущелье, далее — озеро Гижгит, спокойное и прозрачное, как горное зеркало. С перевала Актопрак вам откроются потрясающие виды на бескрайние просторы Кавказа.
А после мы спустимся в Чегемское ущелье, где посетим пародром, древний город мертвых Эль-Тюбю и мощные Чегемские водопады.
Описание экскурсииПеревал Актопрак представляет собой расстояние между Баксанским и Чегемским Ущельями. Замечательные локации, впечатляющие эмоции ждут вас по пути всего маршрута. Мы посетим 2 ущелья, озеро Гижгит, перевал Актопрак, Пародром «Флай Чегем», город мертвых Эль-Тюбю, Чегемские водопады Большие и Малые.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баксанское ущелье
- Чегемское ущелье
- Перевал Актопрак
- Пародром «Флай Чегем»
- Город мертвых Эль-Тюбю
- Чегемские водопады
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Полет на параплане
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Киримова, 142, Нальчик
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
