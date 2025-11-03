Погрузитесь в атмосферу Кабардино-Балкарии, отправившись на групповую экскурсию «Бирюзовая сказка гор: озеро Гижгит и смотровая на Тызыльское ущелье».Это путешествие подарит вам возможность насладиться красотой нетронутой природы, не требуя от вас

сложных подъёмов или длительных пеших маршрутов. Вы увидите величественное озеро Гижгит, окружённое горами, и узнаете его историю. Также вас ждёт захватывающий вид на Тызыльское ущелье, где можно услышать легенды об этом удивительном месте

Описание экскурсии

Смотровая с видом на Тызыльское ущелье. Вы рассмотрите нетронутый уголок природы Кабардино-Балкарии и послушаете легенды об этом месте.

Озеро Гижгит. Удивительное озеро расположено среди гор — вы полюбуетесь лазурными оттенками воды и узнаете, как оно появилось.

Организационные детали