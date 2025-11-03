Мои заказы

Бирюзовая сказка гор: озеро Гижгит и смотровая на Тызыльское ущелье

Погрузитесь в бирюзовую сказку Кабардино-Балкарии! Легкая поездка к озеру Гижгит и Тызыльскому ущелью без сложных маршрутов и долгих подъёмов
Погрузитесь в атмосферу Кабардино-Балкарии, отправившись на групповую экскурсию «Бирюзовая сказка гор: озеро Гижгит и смотровая на Тызыльское ущелье».

Это путешествие подарит вам возможность насладиться красотой нетронутой природы, не требуя от вас
сложных подъёмов или длительных пеших маршрутов. Вы увидите величественное озеро Гижгит, окружённое горами, и узнаете его историю.

Также вас ждёт захватывающий вид на Тызыльское ущелье, где можно услышать легенды об этом удивительном месте

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные виды
  • 🚗 Комфортабельное путешествие
  • 📚 Интересные истории
  • 🌿 Чистый горный воздух
  • 👥 Подходит для всех
Бирюзовая сказка гор: озеро Гижгит и смотровая на Тызыльское ущелье© Альберт
Бирюзовая сказка гор: озеро Гижгит и смотровая на Тызыльское ущелье© Альберт
Бирюзовая сказка гор: озеро Гижгит и смотровая на Тызыльское ущелье© Альберт
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Озеро Гижгит
  • Тызыльское ущелье

Описание экскурсии

Смотровая с видом на Тызыльское ущелье. Вы рассмотрите нетронутый уголок природы Кабардино-Балкарии и послушаете легенды об этом месте.

Озеро Гижгит. Удивительное озеро расположено среди гор — вы полюбуетесь лазурными оттенками воды и узнаете, как оно появилось.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном Renault Duster, Renault Kaptur, Niva Travel, Toyota Prado
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Абхазии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 1691 туриста
Я родом из Кабардино-Балкарии. Всю жизнь прожил здесь. В моей команде только профессиональные гиды с большим опытом работы: мы расскажем много познавательного об истории посещаемых мест, обычаях и культуре наших народов. Занимаемся этим, так как безумно любим горы. После наших экскурсий и вы не останетесь к ним равнодушными!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
Вера
3 ноя 2025
Спасибо за прекрасное путешествие с гидом Азаматом! Хороший водитель и увлекательный рассказчик!
Спасибо за прекрасное путешествие с гидом Азаматом! Хороший водитель и увлекательный рассказчик!
Алексей
Алексей
30 сен 2025
Спасибо большое гиду Руслану, очень доброжелательный человек, приезжайте на Гижгид вы не пожалеете, красота не вероятная, фото не передают реальности, незабываемое место!
Спасибо большое гиду Руслану, очень доброжелательный человек, приезжайте на Гижгид вы не пожалеете, красота не вероятная, фото не передают реальности, незабываемое место!

Входит в следующие категории Нальчика

