Погрузитесь в атмосферу Кабардино-Балкарии, отправившись на групповую экскурсию «Бирюзовая сказка гор: озеро Гижгит и смотровая на Тызыльское ущелье».
Это путешествие подарит вам возможность насладиться красотой нетронутой природы, не требуя от вас
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные виды
- 🚗 Комфортабельное путешествие
- 📚 Интересные истории
- 🌿 Чистый горный воздух
- 👥 Подходит для всех
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Озеро Гижгит
- Тызыльское ущелье
Описание экскурсии
Смотровая с видом на Тызыльское ущелье. Вы рассмотрите нетронутый уголок природы Кабардино-Балкарии и послушаете легенды об этом месте.
Озеро Гижгит. Удивительное озеро расположено среди гор — вы полюбуетесь лазурными оттенками воды и узнаете, как оно появилось.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Renault Duster, Renault Kaptur, Niva Travel, Toyota Prado
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Абхазии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 1691 туриста
Я родом из Кабардино-Балкарии. Всю жизнь прожил здесь. В моей команде только профессиональные гиды с большим опытом работы: мы расскажем много познавательного об истории посещаемых мест, обычаях и культуре наших народов. Занимаемся этим, так как безумно любим горы. После наших экскурсий и вы не останетесь к ним равнодушными!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
3 ноя 2025
Спасибо за прекрасное путешествие с гидом Азаматом! Хороший водитель и увлекательный рассказчик!
Алексей
30 сен 2025
Спасибо большое гиду Руслану, очень доброжелательный человек, приезжайте на Гижгид вы не пожалеете, красота не вероятная, фото не передают реальности, незабываемое место!
