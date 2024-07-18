Перевал Актопрак – экскурсии в Нальчике

Найдено 3 экскурсии в категории «Перевал Актопрак» в Нальчике, цены от 16 890 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
Джиппинг
На автобусе
15 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур по Кабардино-Балкарии
Отправляйтесь в захватывающее путешествие на джипе по Кабардино-Балкарии! Водопады, горные озера и древние некрополи ждут вас
Начало: Назначает турист
«Затем на пути из Чегемского ущелья в Балкарское, будет известный с древнейших времен перевал Актопрак, с балкарского — «Белая глина»»
Расписание: Ежедневно в 9.00
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
16 890 за всё до 4 чел.
Поездка в Приэльбрусье через перевал Актопрак
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка в Приэльбрусье через перевал Актопрак
Начало: Нальчик, площадь 400-летия присоединения к России
«Далее наш маршрут пройдёт через перевал Актопрак к посëлку Былым, там переезжаем через реку Баксан и заезжаем на невероятное озеро Гижгит»
Расписание: По договорённости.
Завтра в 09:00
28 дек в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Чегемские водопады, перевал Актопрак, озеро Гижгит: индивидуально
14 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чегемские водопады, перевал Актопрак, озеро Гижгит: индивидуально
Начало: Ваш отель
«В ходе программы мы также сможем полетать на параплане, посетим аул Эль-Тюбю, увидим легендарный некрополь Фардык Кешене, минуем перевал Актопрак и доберемся до озера Гижгит»
Расписание: Ежедневно в 08:30, 08:45, 09:00.
29 дек в 08:30
1 апр в 08:30
25 200 за всё до 6 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Перевал Актопрак»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
  2. Поездка в Приэльбрусье через перевал Актопрак
  3. Чегемские водопады, перевал Актопрак, озеро Гижгит: индивидуально
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Чегемские водопады
  4. Самое главное
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Гижгит
  9. Аушигер
  10. Плато Бермамыт
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в декабре 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Перевал Актопрак" можно забронировать 3 экскурсии от 16 890 до 25 200. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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