10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур по Кабардино-Балкарии
Отправляйтесь в захватывающее путешествие на джипе по Кабардино-Балкарии! Водопады, горные озера и древние некрополи ждут вас
Начало: Назначает турист
«Затем на пути из Чегемского ущелья в Балкарское, будет известный с древнейших времен перевал Актопрак, с балкарского — «Белая глина»»
Расписание: Ежедневно в 9.00
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
16 890₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка в Приэльбрусье через перевал Актопрак
Начало: Нальчик, площадь 400-летия присоединения к России
«Далее наш маршрут пройдёт через перевал Актопрак к посëлку Былым, там переезжаем через реку Баксан и заезжаем на невероятное озеро Гижгит»
Расписание: По договорённости.
Завтра в 09:00
28 дек в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
14 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чегемские водопады, перевал Актопрак, озеро Гижгит: индивидуально
Начало: Ваш отель
«В ходе программы мы также сможем полетать на параплане, посетим аул Эль-Тюбю, увидим легендарный некрополь Фардык Кешене, минуем перевал Актопрак и доберемся до озера Гижгит»
Расписание: Ежедневно в 08:30, 08:45, 09:00.
29 дек в 08:30
1 апр в 08:30
25 200₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана18 июля 2024Великолепная Балкария, красивейшие виды. Гиды очень комфортные, пунктуальные и заботливые. Рекомендую этого оператора.
- ММихаил23 июня 2024Отличная экскурсия. АЛЬБЕРТ обо всем рассказал, все показал. Рекомендую эту компанию и особенно Альберта
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Перевал Актопрак»
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