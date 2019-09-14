Отпавляйтесь на один из самых высокогорных автомобильных перевалов в России и на Кавказе в том числе! Насладитесь настоящей кавказской природой, национальной балкарской кухней и панорамными видами с высоты более 3000 метров над уровнем моря.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Голубое озеро и Черекская теснина

В этом удивительном туре у вас будет возможность посетить озеро Церик-Кёль, более известное как Голубое озеро. Это место привлекает своей свежестью и красотой. Мы также поднимемся на перевал Школьный, с высоты 3124 метра над уровнем моря открывается незабываемый вид на величественные пятитысячники Безенги!

Хуламо-Безенгийское ущелье

На нашем маршруте мы спустимся по живописному горному серпантину в Хуламо-Безенгийское ущелье. Здесь каждый шаг подарит моменты восхищения и вдохновения. А отправившись в обратный путь, вы сможете вновь насладиться красотой окружающих пейзажей.

Информация о маршруте

Маршрут подходит для продвинутых туристов и рассчитан на прохождение в сухую погоду с июня по ноябрь. Есть возможность выбрать двухдневный вариант с ночевкой в палатках, что позволит вам насладиться великолепными моментами рассвета и заката на перевале, которые запоминаются навсегда.