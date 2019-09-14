Экскурсия на перевал Школьный и Голубое озеро с панорамными видами на Безенги
Отпавляйтесь на один из самых высокогорных автомобильных перевалов в России и на Кавказе в том числе! Насладитесь настоящей кавказской природой, национальной балкарской кухней и панорамными видами с высоты более 3000 метров над уровнем моря.
В этом удивительном туре у вас будет возможность посетить озеро Церик-Кёль, более известное как Голубое озеро. Это место привлекает своей свежестью и красотой. Мы также поднимемся на перевал Школьный, с высоты 3124 метра над уровнем моря открывается незабываемый вид на величественные пятитысячники Безенги!
Хуламо-Безенгийское ущелье
На нашем маршруте мы спустимся по живописному горному серпантину в Хуламо-Безенгийское ущелье. Здесь каждый шаг подарит моменты восхищения и вдохновения. А отправившись в обратный путь, вы сможете вновь насладиться красотой окружающих пейзажей.
Информация о маршруте
Маршрут подходит для продвинутых туристов и рассчитан на прохождение в сухую погоду с июня по ноябрь. Есть возможность выбрать двухдневный вариант с ночевкой в палатках, что позволит вам насладиться великолепными моментами рассвета и заката на перевале, которые запоминаются навсегда.
проведение экскурсии зависит от погодных условий
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Озеро Церик-Кёль (Голубое озеро)
Перевал Школьный
Северный массив Безенги
Гора КоштанТау и гора Думала
Хуламо-Безенгийское ущелье
Что включено
Транспорт
Услуги гида
Что не входит в цену
Питание
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Нальчик, пр-кт Шогенцукова 37
Завершение: Г. Нальчик
Когда и сколько длится?
Когда: проведение экскурсии зависит от погодных условий
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
–
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Н
Наталья
Невероятный цвет воды! Приятное место для прогулок. Озеро овеяно различными легендами, в центре событий, как всегда, любовь. Единственный минус - торговые лотки! Они везде! В остальном - красота и умиротворение.
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Н
Нуруддийн
Думаю, Чири-Кёль может вдохновить для походов, прогулок, лицезрения первозданной природы.
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S
Serg
Еще одно место, которое удивило и порадовало в Кабардино-Балкарии!!
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Е
Екатерина
Очень красивая голубая вода, лебеди, маршрут ровный приятный
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Д
Дмитрий
Как будто попал в сказку. Портят впечатление только кафешки которые нагло понастроили прямо на берегу(
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С
Светлана
Не избито и достойно!
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