Один из самых высокогорных автомобильных перевалов в России и на Кавказе в том числе!

В этом туре мы посетим озеро Церик-Кёль (Голубое озеро), прогуляемся вдоль Черекской теснины, насладимся блюдами национальной балкарской кухни 🥧 в селении Верхняя Балкария, после чего поднимемся на перевал Школьный — откуда, с высоты 3124 метра над уровнем моря 🌊 открывается незабываемая панорама на пятитысячники Безенги!

Затем мы по не менее живописному горному серпантину спустимся в Холамо-Безенгийское ущелье и отправимся в обратный путь. Маршрут проезжаем в сухую погоду с июня по ноябрь, рассчитан на продвинутых туристов, возможен вариант двухдневный с ночевкой в палатках, рассвет и закат на этом перевале особенно шикарны.