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Перевал Школьный и Голубое озеро

Виталий В.
Виталий В. – Гид из Нальчика
Перевал Школьный и Голубое озеро
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🛣Джиппинг
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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Перевал Школьный и Голубое озеро
Перевал Школьный и Голубое озеро

Что вы увидите

  • озеро Церик-Кёль (Голубое озеро), Черекская теснина, селение Верхняя Балкария, перевал Школьный, Северный массив Безенги, г. Коштан-Тау и
  • г. Мижирги, Холамо-Безенгийское ущелье, башня Жабо-Кала
Один из самых высокогорных автомобильных перевалов в России и на Кавказе в том числе!
В этом туре мы посетим озеро Церик-Кёль (Голубое озеро), прогуляемся вдоль Черекской теснины, насладимся блюдами национальной балкарской кухни 🥧 в селении Верхняя Балкария, после чего поднимемся на перевал Школьный — откуда, с высоты 3124 метра над уровнем моря 🌊 открывается незабываемая панорама на пятитысячники Безенги!
Затем мы по не менее живописному горному серпантину спустимся в Холамо-Безенгийское ущелье и отправимся в обратный путь. Маршрут проезжаем в сухую погоду с июня по ноябрь, рассчитан на продвинутых туристов, возможен вариант двухдневный с ночевкой в палатках, рассвет и закат на этом перевале особенно шикарны.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • питание
  • личные расходы
Начало
🚩 Г. Нальчик, пр-кт Шогенцукова 37
Место завершения
🏁 Г. Нальчик
Перевал Школьный и Голубое озеро
Перевал Школьный и Голубое озеро
Перевал Школьный и Голубое озеро
Перевал Школьный и Голубое озеро
Перевал Школьный и Голубое озеро
Перевал Школьный и Голубое озеро
Перевал Школьный и Голубое озеро

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виталий В.
Виталий В.
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