озеро Церик-Кёль (Голубое озеро), Черекская теснина, селение Верхняя Балкария, перевал Школьный, Северный массив Безенги, г. Коштан-Тау и
г. Мижирги, Холамо-Безенгийское ущелье, башня Жабо-Кала
Один из самых высокогорных автомобильных перевалов в России и на Кавказе в том числе!
В этом туре мы посетим озеро Церик-Кёль (Голубое озеро), прогуляемся вдоль Черекской теснины, насладимся блюдами национальной балкарской кухни 🥧 в селении Верхняя Балкария, после чего поднимемся на перевал Школьный — откуда, с высоты 3124 метра над уровнем моря 🌊 открывается незабываемая панорама на пятитысячники Безенги!
Затем мы по не менее живописному горному серпантину спустимся в Холамо-Безенгийское ущелье и отправимся в обратный путь. Маршрут проезжаем в сухую погоду с июня по ноябрь, рассчитан на продвинутых туристов, возможен вариант двухдневный с ночевкой в палатках, рассвет и закат на этом перевале особенно шикарны.
Что входит
транспорт
услуги гида
Что не входит
питание
личные расходы
Начало
🚩 Г. Нальчик, пр-кт Шогенцукова 37
Место завершения
🏁 Г. Нальчик
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