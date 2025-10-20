Что вас ждёт? Наш маршрут проходит по двум ущельям: Чегемское и Баксанское, — с заездом на два водопада: большой и малый водопад. Далее наш маршрут пройдёт через перевал Актопрак к посëлку Былым, там переезжаем через реку Баксан и заезжаем на невероятное озеро Гижгит. После чего мы продолжаем маршрут на Эльбрус, поднимаемся на фуникулёре на высоту около 4000 метров, а затем едем на поляну нарзанов: там обедаем и запиваем вкуснейшим и о-очень полезным нарзаном! По дороге домой заедем в ущелье Адырсу и увидим скрытое от посторонних глаз озеро. Важная информация:

Желательно с собой иметь ветровку, солнцезащитные очки и надеть кроссовки!