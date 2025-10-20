Индивидуальная поездка к Чегемским водопадам — что может быть приятнее размеренного шума воды и чистого воздуха? Ваш путь пройдёт через Чегемское и Баксанское ущелья и перевал Актопрак: так вы доберётесь и до озера Гижгит, посетите поляну нарзанов и увидите легендарный Эльбрус, а на обратном пути вам покажут «потайное» озеро в ущелье Адырсу.
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Наш маршрут проходит по двум ущельям: Чегемское и Баксанское, — с заездом на два водопада: большой и малый водопад. Далее наш маршрут пройдёт через перевал Актопрак к посëлку Былым, там переезжаем через реку Баксан и заезжаем на невероятное озеро Гижгит. После чего мы продолжаем маршрут на Эльбрус, поднимаемся на фуникулёре на высоту около 4000 метров, а затем едем на поляну нарзанов: там обедаем и запиваем вкуснейшим и о-очень полезным нарзаном! По дороге домой заедем в ущелье Адырсу и увидим скрытое от посторонних глаз озеро. Важная информация:
Желательно с собой иметь ветровку, солнцезащитные очки и надеть кроссовки!
По договорённости с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чегемское и Баксанское ущелья
- Чегемские водопады
- Перевал Актопрак
- Озеро Гижгит
- Эльбрус
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Смотровая площадка ресторана Сосруко
Что не входит в цену
- Обед (за доп. плату)
- Поездка на фуникулёре (за доп. плату)
Место начала и завершения?
Нальчик, площадь 400-летия присоединения к России
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с гидом.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Желательно с собой иметь ветровку
- Солнцезащитные очки и надеть кроссовки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
20 окт 2025
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии из Нальчика
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Вершины Кавказа: путешествие по Приэльбрусью
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, исследуя живописные ущелья и озёра. Поднимитесь на канатной дороге и насладитесь видами на Эльбрус и ледники
Начало: В любой точке Нальчика. Я встречу вас по вашему ад...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 150 ₽
13 500 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов
Начало: Ул. Киримова, 146, Нальчик
Расписание: Воскресенье, 7:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2500 ₽ за человека
Групповая
На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
Начало: Проспект Шогенцукова
Расписание: среда/пятница/суббота/воскресенье в 7.00
Сегодня в 07:00
21 ноя в 07:00
1975 ₽ за человека