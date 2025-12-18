Отправьтесь в незабываемое путешествие по природным достопримечательностям Кабардино-Балкарии! Вы увидите Чегемские водопады, насладитесь горными панорамами с перевала Актопрак и завершите день у бирюзового озера Гижгит. Узнаете местные легенды и сделаете фото в лучших декорациях Кавказа.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Чегемское ущелье (1 час 10 минут)

Скалы здесь уходят ввысь на 300 метров. Мы прогуляемся вдоль реки к Малому и Большому Чегемским водопадам с каскадами из тонких струй воды, падающих с высоты 50–60 метров.

Перевал Актопрак (1 час)

В переводе с балкарского название означает «белая глина». Полюбуемся панорамными видами на горные вершины, луга и пасущихся лошадей и овец, насладимся свежим воздухом за чашкой кофе.

Озеро Гижгит (1 час)

Бирюзовое озеро с кристально чистой водой в Баксанском ущелье. Погуляем по берегу и сделаем фото на фоне живописных гор.

Вы узнаете:

о происхождении озера

затерянных сокровищах на перевале Актопрак

традициях и обычаях местного населения

самом узком месте в Чегемском ущелье

и многом другом

Организационные детали