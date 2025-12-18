Отправьтесь в незабываемое путешествие по природным достопримечательностям Кабардино-Балкарии! Вы увидите Чегемские водопады, насладитесь горными панорамами с перевала Актопрак и завершите день у бирюзового озера Гижгит. Узнаете местные легенды и сделаете фото в лучших декорациях Кавказа.
Описание экскурсии
Чегемское ущелье (1 час 10 минут)
Скалы здесь уходят ввысь на 300 метров. Мы прогуляемся вдоль реки к Малому и Большому Чегемским водопадам с каскадами из тонких струй воды, падающих с высоты 50–60 метров.
Перевал Актопрак (1 час)
В переводе с балкарского название означает «белая глина». Полюбуемся панорамными видами на горные вершины, луга и пасущихся лошадей и овец, насладимся свежим воздухом за чашкой кофе.
Озеро Гижгит (1 час)
Бирюзовое озеро с кристально чистой водой в Баксанском ущелье. Погуляем по берегу и сделаем фото на фоне живописных гор.
Вы узнаете:
- о происхождении озера
- затерянных сокровищах на перевале Актопрак
- традициях и обычаях местного населения
- самом узком месте в Чегемском ущелье
- и многом другом
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Toyota, Renault, Nissan, Niva Travel, УАЗ Patriot, Mitsubishi. Детское кресло предоставляется по запросу
- Дорога занимает около двух часов в обе стороны, переезды между локациями — 30–40 минут
- На перевале мы угостим вас кофе
- Отдельно по желанию оплачивается обед
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 1715 туристов
Я родом из Кабардино-Балкарии. Всю жизнь прожил здесь. В моей команде только профессиональные гиды с большим опытом работы: мы расскажем много познавательного об истории посещаемых мест, обычаях и культуре наших народов. Занимаемся этим, так как безумно любим горы. После наших экскурсий и вы не останетесь к ним равнодушными!
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии из Нальчика
Индивидуальная
до 7 чел.
Эльбрус, Байдаевский водопад и горные ущелья (из Нальчика)
Погрузитесь в красоту Кавказа: канатная дорога на Эльбрус, Байдаевский водопад, ущелье Адыр-Су и термальные источники Гедуко ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Испытайте восторг от полёта на параплане в живописных окрестностях Нальчика и насладитесь красотой Чегемских водопадов
Начало: Возле рынка Стрелка в Нальчике
Расписание: ежедневно в 08:00
1 янв в 08:00
2 янв в 08:00
10 500 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Озеро Гижгит, Поляна нарзанов и Эльбрус - из Нальчика
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, наслаждаясь видами Эльбруса и озера Гижгит. Попробуйте хычины и нарзан на этой незабываемой экскурсии
Начало: Баксанский круг
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
5300 ₽ за человека