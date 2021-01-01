На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье

Эльбрус - одно из 7 чудес России, а две его заснеженные вершины - незабываемое зрелище

4.6
31 отзыв
Эльбрус — одно из 7 чудес России, а две его заснеженные вершины — незабываемое зрелище.

Предлагаем вам подняться на высоту 3800 метров и в полной мере оценить его величественную красоту.

Мы поднимемся наверх по канатной дороге, а по пути заедем попить нарзана прямо из источника.
На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье

Что вы увидите 🤩

  • Эльбрус
  • ущелье реки Адыр-Су
  • гора Чегет (в среду)
  • Долина Нарзанов
Конечно все Вы слышали об одном из 7 чудес России – горе Эльбрус, наверняка многие его видели по ТВ или на фото. А каково побывать на склоне пятитысечника – высота Эльбруса 5642м. н.у. м.. Словно гигантский айсберг среди окружающих его заснеженных торсов, возвышается воспетая А. С. Пушкиным и М. Ю. Лермонтовым Шат-Гора – владыка горного Кавказа. Приэльбрусье – один из крупнейших в нашей стране центров туризма, альпинизма и горнолыжного спорта. Десятки альпинистских лагерей, многочисленные турбазы и гостиницы привлекают туда альпинистов, лыжников и активных туристов.
Тысячи людей устремляются в Приэльбрусье не только за новыми впечатлениями, любоваться природой и испытывать себя на прочность, но и за счастьем, т. к. Эльбрус – это самая загадочная и мистическая гора Кавказа. Не случайно многие знаменитые и великие властители, полководцы, устремлялись к Эльбрусу, о чем свидетельствуют легенды и предания. Обо всем это и многом другом Вы узнаете из нашей экскурсии в Приэльбрусье. А самое главное, Вы получите море восторженных впечатлений от увиденного.

Как писал знаменитый дагестанский поэт Расул Гамзатов:

    Не бойтесь здесь лишиться зренья
    От красоты,
    Не бойтесь головокруженья
    От высоты!
    Экскурсия в Приэльбрусье – самая высокогорная! Во время экскурсии действительно может быть головокружение от высоты и нехватки кислорода, т. к. туристы при желании поднимаются на высоту 3000м. , 3500м. , 3800м. над уровнем моря.
    Такая однодневная экскурсия рассчитана на весь день. Наши туристы посещают ущелье реки Адыр-Су, где поднимаются по ступенькам, по склонам горы Чегет поднимаются канатно-кресельной дорогой(только в среду. ), а на Эльбрусе в вагончиках. На обратном пути все желающие попробуют знаменитый приэльбрусский нарзан на поляне нарзанов.
    🚩 Начало и место завершения: ул. Канукоева, 6. Курортный зал "Кабардинка"
     Что входит
    • Экскурсионное и транспортное обслуживание
    • страховка пассажиров
     Что не входит
    • Питание
    • Подъемы на канатных дорогах
    • 150 рублей за посещение территории национального парка "Приэльбрусье"
    Важная информация
    Обязательно возьмите с собой документы
    Время проведения: по воскресеньям в 09:00
    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать все доступные даты
    Автоликон П.
    Автоликон П.
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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