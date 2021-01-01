Конечно все Вы слышали об одном из 7 чудес России – горе Эльбрус, наверняка многие его видели по ТВ или на фото. А каково побывать на склоне пятитысечника – высота Эльбруса 5642м. н.у. м.. Словно гигантский айсберг среди окружающих его заснеженных торсов, возвышается воспетая А. С. Пушкиным и М. Ю. Лермонтовым Шат-Гора – владыка горного Кавказа. Приэльбрусье – один из крупнейших в нашей стране центров туризма, альпинизма и горнолыжного спорта. Десятки альпинистских лагерей, многочисленные турбазы и гостиницы привлекают туда альпинистов, лыжников и активных туристов.

Тысячи людей устремляются в Приэльбрусье не только за новыми впечатлениями, любоваться природой и испытывать себя на прочность, но и за счастьем, т. к. Эльбрус – это самая загадочная и мистическая гора Кавказа. Не случайно многие знаменитые и великие властители, полководцы, устремлялись к Эльбрусу, о чем свидетельствуют легенды и предания. Обо всем это и многом другом Вы узнаете из нашей экскурсии в Приэльбрусье. А самое главное, Вы получите море восторженных впечатлений от увиденного.

Как писал знаменитый дагестанский поэт Расул Гамзатов:

Не бойтесь здесь лишиться зренья

От красоты,

Не бойтесь головокруженья

От высоты!

Экскурсия в Приэльбрусье – самая высокогорная! Во время экскурсии действительно может быть головокружение от высоты и нехватки кислорода, т. к. туристы при желании поднимаются на высоту 3000м. , 3500м. , 3800м. над уровнем моря.

Такая однодневная экскурсия рассчитана на весь день. Наши туристы посещают ущелье реки Адыр-Су, где поднимаются по ступенькам, по склонам горы Чегет поднимаются канатно-кресельной дорогой(только в среду. ), а на Эльбрусе в вагончиках. На обратном пути все желающие попробуют знаменитый приэльбрусский нарзан на поляне нарзанов.