Мы отправимся в путешествие по Баксанскому ущелью, вдоль реки Баксан, и дойдем до самой высокой точки России и Европы.
Наша программа настолько разнообразна и насыщена, что впечатлений останется несравненно больше, чем можно получить за день! Мы попьем целебной минеральной воды прямо из источника, отведаем кавказские традиционные блюда, побываем на удивительном озере и полюбуемся на сердце Кавказа — Эльбрус.
Наша программа настолько разнообразна и насыщена, что впечатлений останется несравненно больше, чем можно получить за день! Мы попьем целебной минеральной воды прямо из источника, отведаем кавказские традиционные блюда, побываем на удивительном озере и полюбуемся на сердце Кавказа — Эльбрус.
Описание экскурсииНеобязательно быть профессиональным экстремалом, чтобы открыть для себя настоящую красоту горного Кавказа. С нашим маршрутом и опытным гидом вы совершите максимально комфортное и увлекательное путешествие к высочайшей точке России и Европы — горе Эльбрус. Присоединяйтесь! Мы проедем по Баксанскому ущелью, вместе посетим знаменитые места Приэльбрусья, среди которых завораживающее озеро Гижгит и высокогорный город Тырныауз. Поднимемся по канатной дороге на высоту птичьего полета, отведаем сытный обед по-кавказски, а на поляне нарзанов восстановим силы «богатырским напитком» прямо из источника. Однодневный тур проходит как в индивидуальном формате, так и мини-группами (до 8 человек). Выбирайте подходящий вариант и отправляйтесь в путешествие! Баксанское ущелье Мы заберем вас от вашего адреса и отправимся к живописному и самому популярному в Кабардино-Балкарии ущелью — Баксанскому. По дороге к нему наш гид познакомит вас с местными легендами и историей края. Баксанское ущелье ведет к подножию Эльбруса, так что до самой поляны Азау, где находится первая станция канатной дороги, оно будет сопровождать нас своими впечатляющими пейзажами. Особенность этого маршрута в многообразии ландшафтов и гор, которые на протяжении всего пути будто соревнуются друг с другом по красоте. Город Тырныауз По пути мы заедем в самый высокогорный город России — Тырныауз. Он расположился на берегах реки Баксан, от которой и название ущелья. В прошлом крупнейший индустриальный центр Приэльбрусья и Кабардино-Балкарии, сегодня Тырныауз — пустынный горный городок. Наш гид поведает вам историю о его интересной и непростой судьбе. Терскол и поляна Азау И вот мы уже у подножия красавца Эльбруса! Поселок Терскол — популярное место, где останавливаются туристы перед восхождением на самую высокую гору Европы. От поляны Азау начинается канатная дорога, которая поднимет нас на высоту 3850 метров над уровнем моря. Вам откроются панорамы высокогорья, от которых захватывает дух. Даже летом люди здесь катаются на лыжах, потому что круглый год лежит снег. При желании и подходящей погоде вы сможете на ратраке или снегоходе забраться еще выше — до 5100 метров и получить непередаваемое чувство от головокружительных видов. Поляна нарзанов Спустившись с горы, мы остановимся на поляне нарзанов. Поляна, изобилующая ключами этого целебного напитка, расположилась вблизи поселка Терскол. Нарзан от кабардино-черкесского слова «нартсанэ» переводится как «напиток нартов» или «напиток богатырей» и, по преданиям, мог лечить раны и укреплять силы воинам. Считается, что именно свежий нарзан особенно полезен, и у вас будет уникальная возможность попробовать богатырский напиток прямо из источника. Озеро Гижгит Завершим нашу поездку путешествием к Былымскому озеру или озеру Гижгит. Несмотря на то, что это искусственный водоем, он поражает своей красотой благодаря необычному бирюзовому цвету воды. Красочности добавляют горные склоны, окружившие озеро: скалистые и обрывистые или холмистые и бархатисто-зеленые. Отсюда вы точно сможете увезти несколько волшебных фотографий. Важная информация • Забираем по вашему адресу.
- Комфортабельный транспорт — минивэн или внедорожник.
- Экскурсия подходит для детей и людей с любой физической подготовкой.
- Продолжительность поездки — 12-14 часов.
- С нами вы будете всегда сыты: заедем в местное проверенное кафе, где подают кавказские блюда • Обязательно возьмите с собой документы (паспорт, для детей — свидетельство о рождении).
- Позаботьтесь об удобной и теплой одежде (в горах может быть прохладно) и обуви на нескользящей подошве.
- Рекомендуем соблюдать дресс-код в республиках Кавказа - мужчинам и женщинам не одевать майки с открытыми рукавами и шорты Для индивидуального тура • В индивидуальном туре весь автомобиль в вашем распоряжении.
- Гид ориентирован на ваши пожелания в туре, возможны изменения в маршруте, длительность остановок и др.
- Стоимость индивидуального тура указана за 6-ти местный автомобиль (стоимость и наличие 8-ми местного минивэна уточняйте в сообщении).
Ежедневно в 07:30, 07:45, 08:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баксанское ущелье
- Тырнауз
- Терскол
- Поляна Азау
- Поляна нарзанов
- Озеро Гижгит
Что включено
- Индивидуальный тур до 8 человек
- Все перемещения по маршруту на комфортном минивэне/внедорожнике
- Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит в цену
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450 руб. /чел.). Также рекомендуем взять с собой небольшой перекус и питьевую воду
- Билет на канатную дорогу (≈ 1200-2100 руб. /чел., оплачивается на месте в кассе)
- Подняться на ратраке или снегоходе (по желанию ≈ 1000 руб. - 3000 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:30, 07:45, 08:00.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии из Нальчика
Индивидуальная
до 4 чел.
Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы
Погрузитесь в мир горных пейзажей, узнайте истории покорителей Эльбруса и попробуйте местные деликатесы. Незабываемое путешествие ждёт вас
Начало: По договоренности
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
14 900 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Вершины Кавказа: путешествие по Приэльбрусью
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, исследуя живописные ущелья и озёра. Поднимитесь на канатной дороге и насладитесь видами на Эльбрус и ледники
Начало: В любой точке Нальчика. Я встречу вас по вашему ад...
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
12 150 ₽
13 500 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
В трендеПриэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов
Начало: Ул. Киримова, 146, Нальчик
Расписание: Воскресенье, 7:00
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
2500 ₽ за человека