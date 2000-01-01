Известно, что Кабардино-Балкарскую Республику за ее пределами часто ассоциируют с Эльбрусом и его окрестностями - Приэльбрусьем. Приэльбрусье - один из популярных горнолыжных курортов России, который входит в пятерку лидеров по посещаемости. Оно находится в глубине Баксанского ущелья.

Маршрут экскурсии 🧭 пролегает по берегам реки Баксан, берущей начало с южных ледников Эльбруса и вершин Главного Кавказского хребта. На берегах Баксана встречаются следы стоянок первобытных людей и

памятники средневековья. По пути следования чарует своей красотой природа, а в конце маршрута туристов встречает седовласый исполин Кавказских гор ⛰️ — Эльбрус.

В глубине Баксанского ущелья расположились две по-своему живописные поляны.

Поляна Чегет расположена у подножия горы Чегет, на высоте около 2000 м. н‚ур. м. ‚ прямо напротив горы Эльбрус. По канатной дороге горы Чегет можно подняться до высоты 3050 м. Отсюда открывается великолепный, незабываемый вид на Эльбрус и верховья Баксанского ущелья. От кафе «Ай» (высота 2750 м) тропой, срезающей южный склон Чегета, туристы могут спуститься к цветному озеру донгуз-Орун-Кёль и посмотреть ледник ‹Семерку›. На Чегете проводятся всероссийские и международные спортивные соревнования по слалому-гиганту. Знаменитые Чегетские бугры отличаются крутизной, трассы в основном красные, синие и чёрные, поэтому здесь катаются те, кто хорошо владеет горными лыжами. Для

сноубордистов предлагают трассы на южных склонах Чегета, расположенные по широким и крутым полям.

Поляна Азау - это сказочное место, расположенное у самого подножия знаменитой на весь мир горы Эльбрус, на высоте 2350 м. н. ур. м. Невозможно покорить вершину Эльбруса, не будучи покоренным красотой

поляны Азау. Вокруг разложились скалистые, вечно заснеженные вершины, а внизу - поляна с сочной травой.

Со всего света приезжают к Эльбрусу туристы, чтобы покорить его вершины или просто отдохнуть у подножья. Чтобы подняться на северные склоны, необходимо иметь альпинистскую подготовку, а с юга, по Баксанскому ущелью, приблизиться к снежному великану можно на канатных дорогах экскурсантам любого возраста и без

всяких туристских навыков, главное — не было бы помех для здоровья в высокогорье. В ясную погоду со склонов Эльбруса великолепно просматривается Главный Кавказский хребет.

В трех километрах от поляны Чегет находится Поляна нарзанов. Здесь, в окружении сосновых и березовых лесов, выходят на поверхность несколько минеральных источников, различных по составу воды. В районе

поселка Нейтрино находится живительный, уникальный по своему составу, источник, называемый в народе «Серебряный». Из подземной скважины вытекает слабо-газированная вода со слегка горьковатым привкусом.

Любой человек, приезжающий в Кабардино-Балкарию, просто не имеет права уехать, не посетив Национальный «Приэльбрусье»!