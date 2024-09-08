Вы отправитесь в один из самых живописных регионов России. В Чегемском ущелье освежитесь у водопадов и посмотрите на песчаные замки Актопрака.
Переедете через перевал в Баксанское ущелье, где полюбуетесь озером Гижгит и сможете пощекотать себе нервы на Чёртовом мостике. Помимо ярких видов, будут и рассказы гида — о крае, обычаях и джигитах.
Переедете через перевал в Баксанское ущелье, где полюбуетесь озером Гижгит и сможете пощекотать себе нервы на Чёртовом мостике. Помимо ярких видов, будут и рассказы гида — о крае, обычаях и джигитах.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Водопад Адай-Cу. Он срывается с высоты 30 метров внутри огромного каменного жёлоба.
- Чегемскую теснину. В самом узком месте ширина этого каньона — 20 метров.
- Чегемские водопады. Несколько потоков стекают в реку, покрывая всё вокруг охлаждающими брызгами.
- Парадром Fly Chegem. Это единственная в России официально зарегистрированная площадка, где можно полетать на парапланах.
- Перевал Актопрак. Живописный перевал Кавказа — кратчайший путь между Баксанским и Чегемским ущельями.
- Песчаные замки Актопрака. Место похоже на пейзажи Колорадо из вестернов 90-х годов.
- Гору Кольцо. Удивительное скальное образование находится на уровне 900 метров.
- Озеро Гижгит. Искусственное горное озеро с изумрудной водой и песчаными берегами.
- Чёртов мостик и смотровую площадку с видом на Тызыльское ущелье. Мостик раскинулся над пропастью глубиной 300 метров.
Гид расскажет:
- О песчаных замках Актопрака, где Хромой Тимур (полководец Тамерлан) закопал своё золото.
- Образовании горного озера Гижгит.
- Культуре и обычаях народов Кабардино-Балкарии.
- Настоящих джигитах.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado.
- Дополнительно оплачиваются по желанию обед и активности: полёт на параплане — 6000 ₽ за чел., полёт на зиплайне — 1500 ₽ за чел., полёт на тарзанке — 3000 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
в субботу и воскресенье в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Марии
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 553 туристов
Профессионально влюбляю в горы! Азамат — ваш амур по горным маршрутам:) Постоянные путешествия и изучение дикой природы долгие годы было моим хобби, также люблю фотографировать и снимать видео. Историческое образованиеЗадать вопрос
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