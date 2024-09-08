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позволяет рассказать многое о жизни и быте народов Кавказа. Опытом и знаниями готов с радостью поделиться с путешественниками! Организую индивидуальные, групповые экскурсии по Северному Кавказу. В путешествиях со мной вы покорите бездорожье, карабкаясь по крутым горным дорогам и форсируя горные реки; надышитесь горным воздухом; ощутите вкус кристальной родниковой воды и запечатлеете панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. Побываете там, куда не может добраться обычный автомобиль или туристический автобус. А еще сможете насладиться купанием в термальных источниках.