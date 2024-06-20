Экскурсия в Приэльбрусье — это уникальная возможность посетить одну из самых красивых горных местностей России.
Здесь вы сможете насладиться видами гор, посетить национальный природный парк и узнать много интересного о культуре и истории этого региона, а также попробовать местную кухню.
Здесь вы сможете насладиться видами гор, посетить национальный природный парк и узнать много интересного о культуре и истории этого региона, а также попробовать местную кухню.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Один из главных объектов экскурсии — это гора Эльбрус. Это самая высокая гора России и Европы, ее вершина находится на высоте 5 642 метра. Вы сможете подняться на склон горы по современной канатной дороге на высоту 3 847 метров. Невероятный вид на окружающие горы и долины оставят вам незабываемые впечатления. Так же мы посетим поляну Чегет и поляну Нарзанов, где вы сможете попить минеральную воду прямо из природных источников. А ещё в программу нашей экскурсии включено посещение интересных мест, не входящих в программы стандартных экскурсий. Местная кухня тоже не оставит вас равнодушными. Отведайте кавказские деликатесы из свежайших продуктов, приготовленные по традиционным рецептам. В Приэльбрусье вы сможете попробовать национальные блюда кавказской кухни, такие как чебуреки, хичины, шурпа из баранины, шашлык и многое другое. Я порекомендую вам кафе, где готовят самые вкусные блюда. Экскурсия в Приэльбрусье — это уникальная возможность познакомиться с красотами гор, узнать о местной культуре, традициях и истории, а также оценить гостеприимство и душевность местных жителей, которые всегда рады принять гостей. Увидеть красоту Приэльбрусья и провести время в теплой и дружелюбной атмосфере — это незабываемый опыт, который останется в памяти надолго. Рекомендую забронировать экскурсию заранее, чтобы избежать очередей и гарантировать себе место. Вы можете выбрать удобное время и дату. Я заберу вас на экскурсию из гостиницы или квартиры, где вы будете проживать в Нальчике. Не упустите возможность побывать в одном из самых красивых мест России и насладиться великолепными видами гор и природы.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баксанское ущелье
- Скалистый хребет
- Г. Тырныауз (самый высокогорный город России)
- Ущелье Адыр-су
- Поляна Чегет 2100 м Н.У. м
- Поляна Азау 2350 м Н.У. м
- Гора Эльбрус 5642 м Н.У. м
- Поляна нарзанов
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Билеты на канатную дорогу
- Питание
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Назначает турист в пределах г. Нальчик
Завершение: Г. Нальчик
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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