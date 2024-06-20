Описание экскурсии

Один из главных объектов экскурсии — это гора Эльбрус. Это самая высокая гора России и Европы, ее вершина находится на высоте 5 642 метра. Вы сможете подняться на склон горы по современной канатной дороге на высоту 3 847 метров. Невероятный вид на окружающие горы и долины оставят вам незабываемые впечатления. Так же мы посетим поляну Чегет и поляну Нарзанов, где вы сможете попить минеральную воду прямо из природных источников. А ещё в программу нашей экскурсии включено посещение интересных мест, не входящих в программы стандартных экскурсий. Местная кухня тоже не оставит вас равнодушными. Отведайте кавказские деликатесы из свежайших продуктов, приготовленные по традиционным рецептам. В Приэльбрусье вы сможете попробовать национальные блюда кавказской кухни, такие как чебуреки, хичины, шурпа из баранины, шашлык и многое другое. Я порекомендую вам кафе, где готовят самые вкусные блюда. Экскурсия в Приэльбрусье — это уникальная возможность познакомиться с красотами гор, узнать о местной культуре, традициях и истории, а также оценить гостеприимство и душевность местных жителей, которые всегда рады принять гостей. Увидеть красоту Приэльбрусья и провести время в теплой и дружелюбной атмосфере — это незабываемый опыт, который останется в памяти надолго. Рекомендую забронировать экскурсию заранее, чтобы избежать очередей и гарантировать себе место. Вы можете выбрать удобное время и дату. Я заберу вас на экскурсию из гостиницы или квартиры, где вы будете проживать в Нальчике. Не упустите возможность побывать в одном из самых красивых мест России и насладиться великолепными видами гор и природы.