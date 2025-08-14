Лучшие месяцы для романтической ночи в горах - с мая по сентябрь. В это время природа расцветает, а ночи особенно тёплые и звёздные, что создаёт идеальные условия для романтического отдыха на свежем воздухе.

Горы Нальчика всегда были местом, где природа и любовь переплетаются в едином танце.Представьте: вы и ваша вторая половина, окруженные живописными видами, начинаете ваше путешествие с посещения величественных Малого и Большого

Чегемских водопадов, где каждая капля воды играет на струнах вашего сердца. Затем, погружаясь в историю и культуру местных народов, вы узнаете о традициях, которые укрепят ваш союз. Кульминацией дня станет конная прогулка на закате, ведущая к месту вашего ужина под открытым небом, где под звездным куполом зажигаются новые искры чувств. А затем, уединенный домик в глэмпинге станет вашим убежищем, где под шепот ветра и тихое мерцание звезд вы проведете ночь, полную романтики и тепла. Эта экскурсия - идеальная возможность укрепить свои чувства и создать воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь

Описание экскурсии

Подготовка

Наше путешествие начнётся со знаменитых Малого и Большого Чегемских водопадов. Под журчание множества струй вы настроитесь на правильный лад. Затем мы посетим место с уникальным природным ландшафтом, похожее на древний город, вырубленный в скале (именно здесь снимали фильм «Земля Санникова»). Вы увидите множество мостиков и гротов, насладитесь тишиной и умиротворением. По пути гид расскажет об обычаях кабардинцев и балкарцев, традициях гостеприимства, ухаживания и свадебных церемоний.

Ужин под звёздами

Добравшись до глэмпинга, вы отправитесь на конную прогулку любоваться закатом. Тем временем мы подготовим всё для романтического ужина. Меню будет согласовано с вами заранее. После будет время полюбоваться звёздами в телескоп, погулять, ну или подоить коровку (а почему бы и нет?).

Та самая ночь

Ну и вишенка на торте — само место, где вы проведёте ночь. Тут также есть выбор. Кто-то предпочитает деревянный домик, кому-то ближе сафари-тент, превращённый в уютную дизайнерскую комнату, а кто-то захочет почувствовать себя современным покорителем Дикого Запада. Такая ночёвка запомнится вам надолго. Утро мы начнём с ароматного кофе, сваренного в турке, и лёгкого завтрака, после чего отправимся в обратный путь.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике

Возьмите с собой паспорт, уютную тёплую одежду, удобную обувь

Дополнительные расходы