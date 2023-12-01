Горы — источник повышенной концентрации романтики. Вы научитесь использовать эту важную энергию по-максимуму! Начнём нашу экскурсию с посещения живописных водопадов и гротов, продолжим конной прогулкой на закате и вкусным ужином под звёздами. А в финале вас ждёт уединённый домик в глэмпинге, где вы проведёте незабываемую ночь вдвоём.

Описание

Что вас ожидает

Подготовка

Наше путешествие начнётся со знаменитых Малого и Большого Чегемских водопадов. Под журчание множества струй вы настроитесь на правильный лад. Затем мы посетим место с уникальным природным ландшафтом, похожее на древний город, вырубленный в скале (именно здесь снимали фильм «Земля Санникова»). Вы увидите множество мостиков и гротов, насладитесь тишиной и умиротворением. По пути гид расскажет об обычаях кабардинцев и балкарцев, традициях гостеприимства, ухаживания и свадебных церемоний.

Ужин под звёздами

Добравшись до глэмпинга, вы отправитесь на конную прогулку любоваться закатом. Тем временем мы подготовим всё для романтического ужина. Меню будет согласовано с вами заранее. После будет время полюбоваться звёздами в телескоп, погулять, ну или подоить коровку (а почему бы и нет?).

Та самая ночь

Ну и вишенка на торте — само место, где вы проведёте ночь. Тут также есть выбор. Кто-то предпочитает деревянный домик, кому-то ближе сафари-тент, превращённый в уютную дизайнерскую комнату, а кто-то захочет почувствовать себя современным покорителем дикого запада. Такая ночёвка запомнится вам надолго. Утро мы начнём с ароматного кофе, сваренного в турке, и лёгкого завтрака, после чего отправимся в обратный путь.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике

Возьмите с собой паспорт, уютную тёплую одежду, удобную обувь

Дополнительные расходы