Романтическая ночь в горах

Индивидуальная экскурсия в Нальчике

Познакомиться с природой Кавказа, поужинать под звёздами и провести ночь в уютном глэмпинге

Горы — источник повышенной концентрации романтики.

Вы научитесь использовать эту важную энергию по-максимуму! Начнём нашу экскурсию с посещения живописных водопадов и гротов, продолжим конной прогулкой на закате и вкусным ужином под звёздами. А в финале вас ждёт уединённый домик в глэмпинге, где вы проведёте незабываемую ночь вдвоём.
Романтическая ночь в горах
Романтическая ночь в горах
Романтическая ночь в горах
Романтическая ночь в горах
Романтическая ночь в горах
Романтическая ночь в горах
Романтическая ночь в горах
Романтическая ночь в горах
Романтическая ночь в горах
Романтическая ночь в горах
Романтическая ночь в горах
Романтическая ночь в горах
Романтическая ночь в горах
Романтическая ночь в горах
Романтическая ночь в горах
Романтическая ночь в горах
Романтическая ночь в горах
Романтическая ночь в горах
Романтическая ночь в горах
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Описание

Что вас ожидает

Подготовка

Наше путешествие начнётся со знаменитых Малого и Большого Чегемских водопадов. Под журчание множества струй вы настроитесь на правильный лад. Затем мы посетим место с уникальным природным ландшафтом, похожее на древний город, вырубленный в скале (именно здесь снимали фильм «Земля Санникова»). Вы увидите множество мостиков и гротов, насладитесь тишиной и умиротворением. По пути гид расскажет об обычаях кабардинцев и балкарцев, традициях гостеприимства, ухаживания и свадебных церемоний.

Ужин под звёздами

Добравшись до глэмпинга, вы отправитесь на конную прогулку любоваться закатом. Тем временем мы подготовим всё для романтического ужина. Меню будет согласовано с вами заранее. После будет время полюбоваться звёздами в телескоп, погулять, ну или подоить коровку (а почему бы и нет?).

Та самая ночь

Ну и вишенка на торте — само место, где вы проведёте ночь. Тут также есть выбор. Кто-то предпочитает деревянный домик, кому-то ближе сафари-тент, превращённый в уютную дизайнерскую комнату, а кто-то захочет почувствовать себя современным покорителем дикого запада. Такая ночёвка запомнится вам надолго. Утро мы начнём с ароматного кофе, сваренного в турке, и лёгкого завтрака, после чего отправимся в обратный путь.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
  • Возьмите с собой паспорт, уютную тёплую одежду, удобную обувь

Дополнительные расходы

  • Конная прогулка — от 500 руб.
  • Проживание в глэмпинге (за двухместный номер на выбор):
    — комната в деревянном домике — от 3500 руб.
    — сафари-тент — от 9000 руб.
    — дилижанс — от 13000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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