Познакомиться с природой Кавказа, поужинать под звёздами и провести ночь в уютном глэмпинге
Вы научитесь использовать эту важную энергию по-максимуму! Начнём нашу экскурсию с посещения живописных водопадов и гротов, продолжим конной прогулкой на закате и вкусным ужином под звёздами. А в финале вас ждёт уединённый домик в глэмпинге, где вы проведёте незабываемую ночь вдвоём.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Подготовка
Наше путешествие начнётся со знаменитых Малого и Большого Чегемских водопадов. Под журчание множества струй вы настроитесь на правильный лад. Затем мы посетим место с уникальным природным ландшафтом, похожее на древний город, вырубленный в скале (именно здесь снимали фильм «Земля Санникова»). Вы увидите множество мостиков и гротов, насладитесь тишиной и умиротворением. По пути гид расскажет об обычаях кабардинцев и балкарцев, традициях гостеприимства, ухаживания и свадебных церемоний.
Ужин под звёздами
Добравшись до глэмпинга, вы отправитесь на конную прогулку любоваться закатом. Тем временем мы подготовим всё для романтического ужина. Меню будет согласовано с вами заранее. После будет время полюбоваться звёздами в телескоп, погулять, ну или подоить коровку (а почему бы и нет?).
Та самая ночь
Ну и вишенка на торте — само место, где вы проведёте ночь. Тут также есть выбор. Кто-то предпочитает деревянный домик, кому-то ближе сафари-тент, превращённый в уютную дизайнерскую комнату, а кто-то захочет почувствовать себя современным покорителем дикого запада. Такая ночёвка запомнится вам надолго. Утро мы начнём с ароматного кофе, сваренного в турке, и лёгкого завтрака, после чего отправимся в обратный путь.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
- Возьмите с собой паспорт, уютную тёплую одежду, удобную обувь
Дополнительные расходы
- Конная прогулка — от 500 руб.
- Проживание в глэмпинге (за двухместный номер на выбор):
— комната в деревянном домике — от 3500 руб.
— сафари-тент — от 9000 руб.
— дилижанс — от 13000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.