Лучшие месяцы для романтической ночи в горах - с мая по сентябрь. В это время природа расцветает, а ночи особенно тёплые и звёздные, что создаёт идеальные условия для романтического отдыха на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Малый Чегемский водопад
Большой Чегемский водопад
Гроты и мостики
Описание экскурсии
Подготовка
Наше путешествие начнётся со знаменитых Малого и Большого Чегемских водопадов. Под журчание множества струй вы настроитесь на правильный лад. Затем мы посетим место с уникальным природным ландшафтом, похожее на древний город, вырубленный в скале (именно здесь снимали фильм «Земля Санникова»). Вы увидите множество мостиков и гротов, насладитесь тишиной и умиротворением. По пути гид расскажет об обычаях кабардинцев и балкарцев, традициях гостеприимства, ухаживания и свадебных церемоний.
Ужин под звёздами
Добравшись до глэмпинга, вы отправитесь на конную прогулку любоваться закатом. Тем временем мы подготовим всё для романтического ужина. Меню будет согласовано с вами заранее. После будет время полюбоваться звёздами в телескоп, погулять, ну или подоить коровку (а почему бы и нет?).
Та самая ночь
Ну и вишенка на торте — само место, где вы проведёте ночь. Тут также есть выбор. Кто-то предпочитает деревянный домик, кому-то ближе сафари-тент, превращённый в уютную дизайнерскую комнату, а кто-то захочет почувствовать себя современным покорителем Дикого Запада. Такая ночёвка запомнится вам надолго. Утро мы начнём с ароматного кофе, сваренного в турке, и лёгкого завтрака, после чего отправимся в обратный путь.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
Возьмите с собой паспорт, уютную тёплую одежду, удобную обувь
Дополнительные расходы
Конная прогулка — от 500 руб.
Проживание в глэмпинге (за двухместный номер на выбор): — комната в деревянном домике — от 3500 руб. — сафари-тент — от 9000 руб. — дилижанс — от 13000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1112 туристов
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, больше 10 лет жил и работал в Москве. С возрастом понял, что хочу вернуться: мне и моим детям лучше читать дальшеуменьшить
жить на свежем воздухе у подножия великолепных гор, чем в душном мегаполисе. Я люблю свою родину и хочу поделиться с вами частичкой этой любви. Я и мои коллеги станут вашими проводниками, гидами и просто приятными собеседниками. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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2
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Антонина
Спасибо Александру за такую волшебную 2 дневную экскурсию. Такой красоты вы нигде не увидите и не ощутите всю мощь Кавказских гор!!! Александр супер гид, интересно все рассказывает, заводит в те места где нет людей!!! Чегемское ущелье в самое сердце зашло. Всем рекомендую данную экскурсию!!
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Виктория
Это было ВАУ! Я очень хотела отметить день рождения в горах и, как только я наткнулась на эту экскурсию, никаких сомнений не было — надо брать! Добираясь до места ночевки, читать дальшеуменьшить
мы проезжали какие-то нереальные виды! Александр был вежлив, очень веселый и интересный) Поездка прошла максимально комфортно и незабываемо💔 Мы летали на дельтаплане, вкусно ели, слушали разные интересные истории, катались на лошадях и просто наблюдали невероятные красоты этих мест. Огромным плюсом было отсутствие связи))) получилось отключиться и заземлиться 🙌🏻 Рекомендуем на 10000% и 10000% хотим еще!
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Д
Дарья
Состоялась отличная поездка, с индивидуальным подходом. Полностью прониклись к культуре и традициям местных жителей! На все интересующие вопросы получили ответы. Гид исполнил все наши пожелания, за что безусловно большая благодарность❤️ Однозначно рекомендуем этот тур! Все прошло безопасно и уезжаем мы с большим багажом приятных впечатлений!
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Надя
Это было очень захватывающе! Александр-потрясающий гид и человек. Все прошло на высшем уровне, отлично организованно. Я однозначно буду советовать эту экскурсию всем. Я такой красоты не видела нигде и никогда. Словами не передать весь спектр моих чувств.