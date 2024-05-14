Романтические экскурсии по Нальчику

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Нальчике, цены от 13 515 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Звёздная ночь в объятиях Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Звёздная ночь в объятиях Кавказа: эксклюзив в Нальчике
Встречайте звездное небо Кавказа на высоте 2890 метров! Незабываемые впечатления и комфортное наблюдение
Сегодня в 21:30
Завтра в 16:30
23 000 за всё до 4 чел.
Ретрит в горах с гидом-психологом
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Ретрит в горах с гидом-психологом: медитация, нарзан, термальные источники
Проведите день в горах с гидом-психологом. Медитация, пикник с национальными сырами и горным мёдом, посещение термальных источников
Начало: В Нальчике
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1590013 515 за всё до 4 чел.
Романтическая ночь в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Романтическая ночь в горах Нальчика: ужин, звезды и глэмпинг
Проведите незабываемую ночь в горах Нальчика с романтическим ужином под звездами и уютной ночевкой в глэмпинге
10 июня в 13:30
11 июня в 13:30
22 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    14 мая 2024
    Ретрит в горах с гидом-психологом
    Хочется выразить благодарность Ане за этот удивительный день, проведенный в горах КБР. Аня замечательный проводник: позитивный, коммуникабельный, а главное, любящий
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    то, чем занимается. Доступно и захватывающе рассказывала про историю и быт жителей КБР, а также знает секретные места, куда туристы не доезжают. Особенно запомнился пикник на Альпийской лужайке с шикарным видом. Ретрит превзошел все ожидания. Если хочется сбежать от суеты и немного заземлиться, то смело выбирайте данный тур!

  • Н
    Надя
    8 мая 2024
    Романтическая ночь в горах
    Это было очень захватывающе! Александр-потрясающий гид и человек. Все прошло на высшем уровне, отлично организованно. Я однозначно буду советовать эту экскурсию всем. Я такой красоты не видела нигде и никогда. Словами не передать весь спектр моих чувств.
  • В
    Виктория
    19 октября 2023
    Звёздная ночь в объятиях Кавказа
    Я первый раз была в горах, а тем более на такой экскурсии(с ночёвкой) мне пока не с чем даже сравнить,
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    но скажу одно, что оооочееееень понравилось🥰😍 я восторге, а сколько было эмоции, просто не описать/передать словами вам🥰перезагрузилась,отдохнула и в принципе, что искала то нашла в этой поездке☺️ Александра, мне рекомендовали как надёжного и хорошего гида. Поэтому по ехала именно с ним🥰 Ну скажу так что и не зря☺️ Как человек он очень отзывчивый,внимателен и самое главное понктуален😁 одним словом прекрасный гид, аккуратный водитель и очень душевный человек🤗💖💓

  • К
    Ксения
    18 сентября 2022
    Звёздная ночь в объятиях Кавказа
    Если вы любите долгие и комфортные поездки на машине и хотите оставить заботы позади даже ненадолго - определённо нужно выбрать
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    эту экскурсию! Как только вы выезжаете за черту, где уже нет связи, вы будто попадаете в другой мир! Невероятная природа, сумасшедшие виды, чистейший воздух, и вокруг тишинааа)) Вы проводите день на краю, увидите чудесный закат; встретите ночь, где небо усыпано звёздами; встретите вероятно самый красивый восход в вашей жизни, с чашечкой свежесваренного кофе. Всё это подкреплялось вкусной едой и напитками от Александра. Александр отлично знает своё дело, отличный гид, с которым поездка была очень комфортной. Это, определенно, был лучший день рождения! Спасибо!

    Если вы любите долгие и комфортные поездки на машине и хотите оставить заботы позади даже ненадолго - определённо нужно выбрать эту экскурсию!Если вы любите долгие и комфортные поездки на машине и хотите оставить заботы позади даже ненадолго - определённо нужно выбрать эту экскурсию!Если вы любите долгие и комфортные поездки на машине и хотите оставить заботы позади даже ненадолго - определённо нужно выбрать эту экскурсию!
  • А
    Анна
    9 октября 2020
    Звёздная ночь в объятиях Кавказа
    Все было здорово, кроме луны которая не дала увидеть звёздное небо во всей красе.

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Звёздная ночь в объятиях Кавказа
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  3. Романтическая ночь в горах
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 13 515 до 23 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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