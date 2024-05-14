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Индивидуальная
13 часов
Звёздная ночь в объятиях Кавказа: эксклюзив в Нальчике
Встречайте звездное небо Кавказа на высоте 2890 метров! Незабываемые впечатления и комфортное наблюдение
Сегодня в 21:30
Завтра в 16:30
23 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
Ретрит в горах с гидом-психологом: медитация, нарзан, термальные источники
Проведите день в горах с гидом-психологом. Медитация, пикник с национальными сырами и горным мёдом, посещение термальных источников
Начало: В Нальчике
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1590013 515₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Романтическая ночь в горах Нальчика: ужин, звезды и глэмпинг
Проведите незабываемую ночь в горах Нальчика с романтическим ужином под звездами и уютной ночевкой в глэмпинге
10 июня в 13:30
11 июня в 13:30
22 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий14 мая 2024Хочется выразить благодарность Ане за этот удивительный день, проведенный в горах КБР. Аня замечательный проводник: позитивный, коммуникабельный, а главное, любящий
- ННадя8 мая 2024Это было очень захватывающе! Александр-потрясающий гид и человек. Все прошло на высшем уровне, отлично организованно. Я однозначно буду советовать эту экскурсию всем. Я такой красоты не видела нигде и никогда. Словами не передать весь спектр моих чувств.
- ВВиктория19 октября 2023Я первый раз была в горах, а тем более на такой экскурсии(с ночёвкой) мне пока не с чем даже сравнить,
- ККсения18 сентября 2022Если вы любите долгие и комфортные поездки на машине и хотите оставить заботы позади даже ненадолго - определённо нужно выбрать
- ААнна9 октября 2020Все было здорово, кроме луны которая не дала увидеть звёздное небо во всей красе.
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Романтические»
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