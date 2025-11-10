Приглашаем вас в поездку на плато Бермамыт, расположенное в 35 километрах от Кисловодска, где вы увидите впечатляющие каменные утёсы и насладитесь захватывающими видами. По пути мы проедем через альпийские пастбища и посетим Скалу Адмирала.
После экскурсии мы отведаем местные деликатесы в Чайном домике и насладимся красотой Эшкаконского водохранилища.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Бермамыт или Бурмабут (с карачаевского языка «скрученный утёс») — это место, где захватывает дух от вида огромных каменных исполинов, напоминающих острова, возвышающиеся над морем горных гряд и плоскогорий. По своей красоте и грандиозности здешний пейзаж не уступает знаменитым скалам Аризоны — Большому Каньону! Этот впечатляющий край находится всего в 35 километрах юго-западнее Кисловодска, на территории Карачаево-Черкесии.
Маршрут
Сегодня мы отправимся с вами к высшей точке нашего региона — плато Бермамыт, которое находится на высоте 2597 метров над уровнем моря. Попадая в этот неземной пейзаж, всего через 2 часа езды от Кисловодска, ощущение скрученных скал Бермамыта не покидает вас ни на миг.
По пути
Выезжая из Кисловодска, по пути к плато, мы будем проезжать пастбища, покрытые альпийскими лугами, где пасутся черные горные барашки, легендарные лошади карачаевской породы и стада коров. Над пастбищами парят белохвостые орлы, соколы и грифы. По пути мы проведем наш традиционный ритуал «коллективное молчание», о котором вы узнаете уже в горах. Гиды расскажут вам о традициях и истории народов Кавказа.
Легенда о Скале Адмирала
На пути к Бермамыту мы посетим Скалу Адмирала (Адмирал-Къая). Эта скала получила свое название в память о трагических событиях, произошедших ранним апрельским утром 1961 года. Тогда над ущельем Учкекен стая медведей окружила табун жеребца Адмирала, принадлежавшего Карачаевскому конезаводу. Адмирал, защищая своих кобыл, бросился в бой с медведями, а затем, израненный, прыгнул в пропасть, за ним последовали все его кобылы. Адмирал стал основоположником одной из пяти основных линий карачаевской породы лошадей, наряду с линиями Даусуза, Тугъана, Къарчи и кобылки Звездочки.
Эшкаконское водохранилище
На обратном пути мы заедем на Эшкаконское водохранилище. Это изумительное по красоте место зажато в скалах и протянулось на 5 км. вдоль ущелья Учкекен. Дамба высотой 90 метров перекрывает родники и речки, питая своей водой большую часть Кисловодска. Вода поступает в дома жителей без использования насосов, благодаря разности высот.
Обед в Чайном домике
После горной части программы мы поедем на обед в легендарный Чайный домик, где сможем отведать местную кухню: шашлык из черного барашка, форель, хычины, айран и суусаб. Также у вас будет возможность приобрести различные сувениры и подарки для родных и близких. Присоединяйтесь к нам для незабываемого путешествия по живописным и гостеприимным краям Кабардино-Балкарии!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровые площадки с видом на Эльбрус
- Амфитеатр
- Мостик Солтан
- Скалы Два Монаха
- Пастбищный хребет
- Эшкаконское водохранилище
- Броккенский призрак (природное явление, если повезёт)
Что включено
- Трансфер на комфортабельном внедорожнике
- Сопровождение профессионального гида по всему маршруту
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Адрес туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нальчика
