Бермамыт или Бурмабут (с карачаевского языка «скрученный утёс») — это место, где захватывает дух от вида огромных каменных исполинов, напоминающих острова, возвышающиеся над морем горных гряд и плоскогорий. По своей красоте и грандиозности здешний пейзаж не уступает знаменитым скалам Аризоны — Большому Каньону! Этот впечатляющий край находится всего в 35 километрах юго-западнее Кисловодска, на территории Карачаево-Черкесии.

Маршрут

Сегодня мы отправимся с вами к высшей точке нашего региона — плато Бермамыт, которое находится на высоте 2597 метров над уровнем моря. Попадая в этот неземной пейзаж, всего через 2 часа езды от Кисловодска, ощущение скрученных скал Бермамыта не покидает вас ни на миг.

По пути

Выезжая из Кисловодска, по пути к плато, мы будем проезжать пастбища, покрытые альпийскими лугами, где пасутся черные горные барашки, легендарные лошади карачаевской породы и стада коров. Над пастбищами парят белохвостые орлы, соколы и грифы. По пути мы проведем наш традиционный ритуал «коллективное молчание», о котором вы узнаете уже в горах. Гиды расскажут вам о традициях и истории народов Кавказа.

Легенда о Скале Адмирала

На пути к Бермамыту мы посетим Скалу Адмирала (Адмирал-Къая). Эта скала получила свое название в память о трагических событиях, произошедших ранним апрельским утром 1961 года. Тогда над ущельем Учкекен стая медведей окружила табун жеребца Адмирала, принадлежавшего Карачаевскому конезаводу. Адмирал, защищая своих кобыл, бросился в бой с медведями, а затем, израненный, прыгнул в пропасть, за ним последовали все его кобылы. Адмирал стал основоположником одной из пяти основных линий карачаевской породы лошадей, наряду с линиями Даусуза, Тугъана, Къарчи и кобылки Звездочки.

Эшкаконское водохранилище

На обратном пути мы заедем на Эшкаконское водохранилище. Это изумительное по красоте место зажато в скалах и протянулось на 5 км. вдоль ущелья Учкекен. Дамба высотой 90 метров перекрывает родники и речки, питая своей водой большую часть Кисловодска. Вода поступает в дома жителей без использования насосов, благодаря разности высот.

Обед в Чайном домике

После горной части программы мы поедем на обед в легендарный Чайный домик, где сможем отведать местную кухню: шашлык из черного барашка, форель, хычины, айран и суусаб. Также у вас будет возможность приобрести различные сувениры и подарки для родных и близких. Присоединяйтесь к нам для незабываемого путешествия по живописным и гостеприимным краям Кабардино-Балкарии!