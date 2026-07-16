Если у вас есть всего один день, но хочется увидеть максимум, выбирайте этот маршрут.
С ним вы побываете у Чегемских водопадов, прогуляетесь по теснине, заедете к замку Шато-Эркен и увидите Голубые озёра. Лёгкое, но яркое путешествие гарантировано!
С ним вы побываете у Чегемских водопадов, прогуляетесь по теснине, заедете к замку Шато-Эркен и увидите Голубые озёра. Лёгкое, но яркое путешествие гарантировано!
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Нальчика
10:00 — водопад Адай-Су. Вы проедете по ущелью и увидите водопад Девичья коса — один из самых красивых в этих местах
10:30 — Чегемские водопады. Прогуляетесь под отвесными скалами вдоль реки Чегем и почувствуете атмосферу этого ущелья. Подойдёте к знаменитым водопадам и сможете провести здесь свободное время
12:30 — Шато-Эркен. Оцените суровый замок посреди озера и узнаете, как он появился на Кавказе
14:00 — Голубые озёра, обед. Посетите сразу несколько озёр, включая Нижнее Голубое, и услышите интересные истории и факты
16:00 — выезд обратно
17:30–18:00 — возвращение
Организационные детали
- Поездка проходит на Mitsubishi Pajero, Renault Duster или другом автомобиле
- Вход в Шато-Эркен оплачивается отдельно — 100 ₽
- Oбед оплачивается отдельно по желанию
- C вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Г. Нальчик, г. Нальчик, от места Вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 484 туристов
Кабардино-Балкария — это моя Родина, которую я люблю всем сердцем! Я и моя команда будем счастливы поделиться с вами частичкой этой любви и постараемся, чтобы вы увидели и запомнили наши родные края с лучшей стороны!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличный организатор поездки с отличным знанием местности, пока ехали, узнали много интересного. Очень интересно было слушать, очень комфортно ехать. Со знанием истории места, становится еще интереснее гулять по нему. Я и моя семья 100% рекомендуем!
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Это уже не первая наша поездка с гидом Альбертом. После первой поездки я поняла, что и другие экскурсии буду заказывать у него. Прекрасная подача материала, интересный собеседник, безопасное вождение, забота
Альберт
Ответ организатора:
Спасибо большое,Надежда!) Было очень приятно провести эти дни в Вашей компании и показать Вам все, что Вы хотели посетить) Рад,что все понравилось! Приезжайте еще!
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