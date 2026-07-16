Если у вас есть всего один день, но хочется увидеть максимум, выбирайте этот маршрут. С ним вы побываете у Чегемских водопадов, прогуляетесь по теснине, заедете к замку Шато-Эркен и увидите Голубые озёра. Лёгкое, но яркое путешествие гарантировано!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 15 000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Нальчика

10:00 — водопад Адай-Су. Вы проедете по ущелью и увидите водопад Девичья коса — один из самых красивых в этих местах

10:30 — Чегемские водопады. Прогуляетесь под отвесными скалами вдоль реки Чегем и почувствуете атмосферу этого ущелья. Подойдёте к знаменитым водопадам и сможете провести здесь свободное время

12:30 — Шато-Эркен. Оцените суровый замок посреди озера и узнаете, как он появился на Кавказе

14:00 — Голубые озёра, обед. Посетите сразу несколько озёр, включая Нижнее Голубое, и услышите интересные истории и факты

16:00 — выезд обратно

17:30–18:00 — возвращение

Организационные детали