Предлагаем вам отправиться в насыщенное однодневное путешествие! Вас ждут необыкновенные Чегемские водопады, парадром «ФлайЧегем» и кладезь местной культуры — селение Эльтюбю.
Описание экскурсииВ ходе нашей экскурсии вы посетите самое «ущелистое» ущелье и Чегемские водопады, которые похожи на кружево из воды. Летом они окружены травами и цветами, а зимой застывают и превращаются в глыбы льда, создавая атмосферу волшебной сказки. Посетим село Эльтюбю, родину поэта Кайсына Кулиева, увидим таинственные древние могильники X века. Ну и, конечно же, познакомимся с местной кухней. Кроме традиционных шашлыков вы сможете попробовать хычины с разной начинкой, жареную баранью печень жал-баур, а также натуральный айран.
- По вашему желанию можем заглянуть на парадром «Флай.
- Чегем», где за дополнительную плату можно совершить полет на параплане.
- .
По понедельникам в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чегемское ущелье
- Чегемские водопады
- Парадром ФлайЧегем
- Селение Эль-Тюбю
- Древние могильники
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Полет на параплане
- Подъем на смотровую площадку на водопадах
- Обед (оплачивается самостоятельно в кафе)
- Сувениры.
Место начала и завершения?
Нальчик, Площадь 400-летия
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 52 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
