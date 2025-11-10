Мои заказы

Сказочный мир Чегемского ущелья: водопады - парадром - село Эльтюбю

Предлагаем вам отправиться в насыщенное однодневное путешествие! Вас ждут необыкновенные Чегемские водопады, парадром «ФлайЧегем» и кладезь местной культуры — селение Эльтюбю.
Ближайшие даты:
17
ноя24
ноя1
дек8
дек15
дек22
дек29
дек
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

В ходе нашей экскурсии вы посетите самое «ущелистое» ущелье и Чегемские водопады, которые похожи на кружево из воды. Летом они окружены травами и цветами, а зимой застывают и превращаются в глыбы льда, создавая атмосферу волшебной сказки. Посетим село Эльтюбю, родину поэта Кайсына Кулиева, увидим таинственные древние могильники X века. Ну и, конечно же, познакомимся с местной кухней. Кроме традиционных шашлыков вы сможете попробовать хычины с разной начинкой, жареную баранью печень жал-баур, а также натуральный айран.
  • По вашему желанию можем заглянуть на парадром «Флай.
  • Чегем», где за дополнительную плату можно совершить полет на параплане.
  • .

По понедельникам в 9:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чегемское ущелье
  • Чегемские водопады
  • Парадром ФлайЧегем
  • Селение Эль-Тюбю
  • Древние могильники
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Полет на параплане
  • Подъем на смотровую площадку на водопадах
  • Обед (оплачивается самостоятельно в кафе)
  • Сувениры.
Место начала и завершения?
Нальчик, Площадь 400-летия
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 52 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Нальчика

