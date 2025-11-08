Мои заказы

Из Нальчика - к Чегемским водопадам и сказочному замку Шато Эркен

Исследовать два разных лика горного края за один день
Откройте для себя две стороны Кавказа — древнюю, созданную природой, и современную, рождённую человеческой мечтой. Этот маршрут объединяет мощь стихии и изящество архитектуры. Перед вами предстанут Чегемские водопады — десятки каскадов, низвергающихся с отвесных скал. А затем возникнет неожиданный образ Шато Эркен — замка на воде в духе средневековой Европы.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Переезд из Нальчика (~ 1,5 часа)

Чегемское ущелье (~ 1,5 часа)

  • Прогулка по живописному ущелью, зажатому между отвесными скалами
  • Остановка у Большого и Малого Чегемских водопадов. Вы почувствуете мощь низвергающихся потоков и увидите миллионы брызг

Обед (~ 1 час)

Замок на воде (~ 1,5 часа)

  • Переезд к территории Шато Эркен
  • Неспешная прогулка по берегу озера, откуда открываются лучшие виды на замок

Возвращение в Нальчик (~ 1,5 часа)

О чём вы узнаете

  • Почему среди кавказских гор появился европейский замок
  • Как архитектура становится визитной карточкой места и мостом между древними традициями и современными устремлениями
  • Какую роль играет такой объект сегодня — это частная прихоть, туристический символ или новый способ диалога культур

Организационные детали

  • Трансфер по программе проходит на комфортабельном микроавтобусе или автобусе
  • Вход на территорию замка Шато Эркен оплачивается отдельно — 100 ₽ с человека
  • Обед не предусмотрен, возьмите с собой воду и лёгкий перекус
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

в субботу в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1750 ₽
Детский до 12 лет1650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В курортной зоне Нальчика
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 822 туристов
Мы работаем с путешественниками уже давно и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные гиды и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Р
Рустам
8 ноя 2025
8 ноября 25 г. мы заказали на Трипстере экскурсию к Чегемским водопадам и замок Шато Эркен. Экскурсия нам очень понравилась. Ездили на комфортабельном микроавтобусе, отличный водитель. Нашим сопровождающим был Анзор, очень интересный рассказчик, всё прошло очень познавательно и весело! Спасибо ему за интересную поездку. Всё прошло отлично, мы до сих пор под впечатлением. Всем рекомендую!!!
8 ноября 25 г. мы заказали на Трипстере экскурсию к Чегемским водопадам и замок Шато Эркен.
К
Карина
27 окт 2025
восхитительная поездка! мне все очень понравилось!
шикарные виды, гид-просто супер! во время дороги были безумно захватывающие рассказы о местности, народе, традициях. много новой информации узнала, а ведь именно за этим и стоит путешествовать (помимо красот вокруг, это, конечно, всегда на первом месте;)).
Юрий безупречно вел весь маршрут, надежный водитель.

хорошая организация экскурсии, везде четкий тайминг.
восхитительная поездка! мне все очень понравилось!

Входит в следующие категории Нальчика

