Откройте для себя великолепие Сулакского каньона.
Вас ждет увлекательное путешествие на скоростном катере по изумрудным водам, захватывающие дух смотровые площадки и возможность посетить таинственную пещеру Нохъо.
Вас ждет увлекательное путешествие на скоростном катере по изумрудным водам, захватывающие дух смотровые площадки и возможность посетить таинственную пещеру Нохъо.
Описание экскурсииВеличие Сулакского каньона Приготовьтесь к незабываемому приключению в сердце Дагестана! Экскурсия в Сулакский каньон подарит вам потрясающие виды с высоких смотровых площадок и захватывающее путешествие на катере по бирюзовым водам реки. Только здесь, глядя на головокружительные обрывы с поверхности воды, вы ощутите истинный масштаб этого природного чуда. Дополнительные возможности По желанию вы можете углубиться в тайны здешних мест и посетить уникальную пещеру Нохъо (входной билет — 700 рублей). Также на маршруте предусмотрена возможность заказать горячий обед. Это путешествие — идеальное сочетание горной панорамы и водной стихии, которое оставит в вашей памяти яркие впечатления на всю жизнь.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сулакский каньон
- Пещера Нохъо
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Вход в пещеру Нохъо - 700 руб. /чел.
- Обед
- Прочие личные расходы
Место начала и завершения?
Город Нальчик, проспект Ленина, дом 32
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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