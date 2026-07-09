Описание Фото Ответы на вопросы Откройте для себя великолепие Сулакского каньона.



Вас ждет увлекательное путешествие на скоростном катере по изумрудным водам, захватывающие дух смотровые площадки и возможность посетить таинственную пещеру Нохъо.

Анна Алоева Ваш гид в Нальчике Задать вопрос Групповая экскурсия 7000 ₽ за человека 10 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Величие Сулакского каньона Приготовьтесь к незабываемому приключению в сердце Дагестана! Экскурсия в Сулакский каньон подарит вам потрясающие виды с высоких смотровых площадок и захватывающее путешествие на катере по бирюзовым водам реки. Только здесь, глядя на головокружительные обрывы с поверхности воды, вы ощутите истинный масштаб этого природного чуда. Дополнительные возможности По желанию вы можете углубиться в тайны здешних мест и посетить уникальную пещеру Нохъо (входной билет — 700 рублей). Также на маршруте предусмотрена возможность заказать горячий обед. Это путешествие — идеальное сочетание горной панорамы и водной стихии, которое оставит в вашей памяти яркие впечатления на всю жизнь.

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