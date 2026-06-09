Горная дорога, свежий воздух, шум водопада и скалы, стремящиеся вверх. Вы остановитесь на смотровых площадках, увидите Тыжынты, полюбуетесь Безенгийской стеной и сделаете фото на Языке Тролля, где под ногами открывается пропасть. А ещё сможете покататься на качелях прямо над обрывом.

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Описание экскурсии

Смотровая площадка Кара-Суу

Отсюда открывается вид на долину, извилистую реку и горные хребты.

Безенгийская теснина

Вы увидите отвесные скалы и водопад Тыжынты, который называют Девичьими слезами. У воды будет время для прогулки, отдыха и съёмки.

Язык Тролля

Он нависает над пропастью, а с площадки можно рассмотреть Безенгийскую стену и горные пики, которые называют Малыми Гималаями за их высоту и рельеф.

Небесные качели

Они стоят на краю обрыва, поэтому фотографии здесь получаются особенно эффектные, а от видов захватывает дух!

Примерный тайминг

12:00 — выезд

13:00 — смотровая площадка Кара-Суу

13:40 — Безенгийская теснина

14:00 — водопад Девичьи слёзы

15:00 — смотровая площадка

16:00 — площадка с видом на Безенгийскую стену

16:30 — Язык Тролля

17:00 — выезд обратно

18:00 — возвращение

Организационные детали