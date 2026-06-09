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В Безенгийское ущелье на джипах (из Нальчика)

Побывать у отвесных скал, подняться к Языку Тролля и полюбоваться вершинами Кавказа
Горная дорога, свежий воздух, шум водопада и скалы, стремящиеся вверх.

Вы остановитесь на смотровых площадках, увидите Тыжынты, полюбуетесь Безенгийской стеной и сделаете фото на Языке Тролля, где под ногами открывается пропасть. А ещё сможете покататься на качелях прямо над обрывом.
В Безенгийское ущелье на джипах (из Нальчика)
В Безенгийское ущелье на джипах (из Нальчика)
В Безенгийское ущелье на джипах (из Нальчика)

Описание экскурсии

Смотровая площадка Кара-Суу

Отсюда открывается вид на долину, извилистую реку и горные хребты.

Безенгийская теснина

Вы увидите отвесные скалы и водопад Тыжынты, который называют Девичьими слезами. У воды будет время для прогулки, отдыха и съёмки.

Язык Тролля

Он нависает над пропастью, а с площадки можно рассмотреть Безенгийскую стену и горные пики, которые называют Малыми Гималаями за их высоту и рельеф.

Небесные качели

Они стоят на краю обрыва, поэтому фотографии здесь получаются особенно эффектные, а от видов захватывает дух!

Примерный тайминг

12:00 — выезд
13:00 — смотровая площадка Кара-Суу
13:40 — Безенгийская теснина
14:00 — водопад Девичьи слёзы
15:00 — смотровая площадка
16:00 — площадка с видом на Безенгийскую стену
16:30 — Язык Тролля
17:00 — выезд обратно
18:00 — возвращение

Организационные детали

  • Остановимся на обед в кафе с национальной кухней (оплачивается отдельно)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Государственного музыкального театра
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан
Аслан — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я аттестованный гид, живу в Кабардино-Балкарии, уже более 4 лет занимаюсь туризмом по Кабардино-Балкарской республике, хорошо разбираюсь во всех локациях нашего прекрасного края, знаю каждое ущелье и каждый водопад, могу
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ответить на все вопросы наших гостей, которые приезжают к нам со всех уголков нашей страны, провожу как однодневные, так и многодневные туры, по предпочтению наших гостей бронирую отели и договариваюсь о проведении досуга, а нашим гостям остаётся наслаждаться отдыхом. Также я работаю в команде с такими же гидами, как я, аттестованными и знающими свою работу! Мы находим подход даже к самым маленьким нашим путешественникам, при этом комфорт и безопасность гарантированы!

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