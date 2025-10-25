Смотровые площадки Нальчика

читать дальше уменьшить Альбер оказался отличным фотографом — он сделал нам невероятно красивые кадры!

Сама экскурсия не слишком длинная, но с очень живописными видами. Рекомендую, особенно если не хочется тратить на поездку в горы весь день.

Альбер — потрясающий гид и водитель! Нам всё очень понравилось: было интересно и весело слушать его рассказы. К тому же,