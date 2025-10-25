Смотровые площадки Нальчика

Индивидуальная
до 4 чел.
Как ощутить дыхание гор? Экскурсия к Эльбрусу и озеру Гижгит
Большой день с канатными дорогами, смотровыми площадками и рассказами о жизни Кавказа
Начало: От вашего места проживания в Нальчике
«Ненадолго остановимся у смотровой площадки с видом на двуглавый Эльбрус»
Сегодня в 11:00
Завтра в 05:30
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Сулакский каньон: катер, скалы и смотровые площадки
Начало: Город Нальчик, проспект Ленина, дом 32
«Вас ждет увлекательное путешествие на скоростном катере по изумрудным водам, захватывающие дух смотровые площадки и возможность посетить таинственную пещеру Нохъо»
7000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
К
Альбер — потрясающий гид и водитель! Нам всё очень понравилось: было интересно и весело слушать его рассказы. К тому же,
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Всего 2 отзыва в Нальчике в категории "Смотровые площадки"
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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Смотровые площадки»
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