Как ощутить дыхание гор? Экскурсия к Эльбрусу и озеру Гижгит

Большой день с канатными дорогами, смотровыми площадками и рассказами о жизни Кавказа
День не про маршруты и километры — но про то, чтобы прожить его вместе с горами.

Путь пройдёт от бирюзовых вод озера Гижгит к снежным вершинам, от альпийских лугов к минеральным источникам.

Поляны Азау и Чегет, станция «Мир» на высоте 3500 м: вы услышите предания Эльбруса и, если повезёт, увидите его максимально близко.
Описание экскурсии

Тайминг указан ориентировочно

8:00 — выезд из Нальчика. По пути панорамные виды Кавказских гор под рассказы о Кабардино-Балкарии и её жителях

09:30 — Озеро Гижгит, визуальная «перезагрузка» перед подъёмом в горы. Бирюзовая вода настолько прозрачна, что видно камни на дне. Вы прогуляетесь вдоль скал и услышите о появлении этого озера

11:00 — Дорога к поляне Азау через поляну Баксан, мимо альпийских лугов с горными реками. Ненадолго остановимся у смотровой площадки с видом на двуглавый Эльбрус

12:30 — Поляна Азау, ворота Эльбруса. Отсюда начинается подъём к главной вершине Кавказа. Это высочайшая точка Европы, и именно на поляне Азау вы почувствуете её масштаб: канатная дорога уходит вверх, а перед глазами открывается белоснежный исполин. По желанию вы подниметесь по канатке до станций «Кругозор» (3000 м) и «Мир» (3500 м), а также посетите Музей альпинизма и природного парка «Эльбрус» — экспонаты рассказывают о первых восхождениях и о жизни горцев

14:30 — Обед на поляне Чегет в одном из кафе с панорамными видами на заснеженные пики. Рекомендуем согреться чаем из местных трав!

15:30 — Прогулка по поляне Чегет. В ясную погоду здесь вы увидите не только Эльбрус, но и горные хребты на десятки километров вокруг. Сможете подняться на кресельном подъёмнике до смотровой площадки (~2700 м)

17:00 — Поляна Нарзанов. Это природный комплекс минеральных источников, где из земли бьют нарзаны разного вкуса и состава. Вы попробуете терпкие, солоноватые и железистые воды, наберёте нарзан с собой

18:30 — Отправление обратно в Нальчик и прибытие в 19:30-20:00

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. По запросу предоставим детские кресла
  • В программе нет долгих сложных прогулок
  • Возрастное ограничение: от 6 лет
  • Если у вас проблемы с давлением, сердцем или дыханием — лучше проконсультироваться с врачом перед поездкой, особенно если планируете подъём по канатной дороге выше 2500 м
  • С вами будет гид-водитель из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Канатная дорога на поляне Азау — 2700 ₽ (до станции «Мир»)
  • Канатная дорога на поляне Чегет — 1100 ₽ (до смотровой площадки)
  • Питание (кафе и точки питания с местной кухней есть в каждой локации по маршруту). Средний чек: от 400 ₽, обед/ужин — от 700 ₽

Что взять с собой

  • Тёплую куртку и шапку/бафф — температура на высоте может опускаться до +5°C даже летом
  • Удобную обувь с нескользящей подошвой
  • Солнцезащитные очки и крем — солнце в горах очень активное
  • Воду и лёгкие перекусы по желанию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего места проживания в Нальчике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 836 туристов
Мы работаем с путешественниками уже давно и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные гиды и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!

