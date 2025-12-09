Как ощутить дыхание гор? Экскурсия к Эльбрусу и озеру Гижгит
Большой день с канатными дорогами, смотровыми площадками и рассказами о жизни Кавказа
День не про маршруты и километры — но про то, чтобы прожить его вместе с горами.
Путь пройдёт от бирюзовых вод озера Гижгит к снежным вершинам, от альпийских лугов к минеральным источникам.
Поляны Азау и Чегет, станция «Мир» на высоте 3500 м: вы услышите предания Эльбруса и, если повезёт, увидите его максимально близко.
Описание экскурсии
Тайминг указан ориентировочно
8:00 — выезд из Нальчика. По пути панорамные виды Кавказских гор под рассказы о Кабардино-Балкарии и её жителях
09:30 — Озеро Гижгит, визуальная «перезагрузка» перед подъёмом в горы. Бирюзовая вода настолько прозрачна, что видно камни на дне. Вы прогуляетесь вдоль скал и услышите о появлении этого озера
11:00 — Дорога к поляне Азау через поляну Баксан, мимо альпийских лугов с горными реками. Ненадолго остановимся у смотровой площадки с видом на двуглавый Эльбрус
12:30 — Поляна Азау, ворота Эльбруса. Отсюда начинается подъём к главной вершине Кавказа. Это высочайшая точка Европы, и именно на поляне Азау вы почувствуете её масштаб: канатная дорога уходит вверх, а перед глазами открывается белоснежный исполин. По желанию вы подниметесь по канатке до станций «Кругозор» (3000 м) и «Мир» (3500 м), а также посетите Музей альпинизма и природного парка «Эльбрус» — экспонаты рассказывают о первых восхождениях и о жизни горцев
14:30 — Обед на поляне Чегет в одном из кафе с панорамными видами на заснеженные пики. Рекомендуем согреться чаем из местных трав!
15:30 — Прогулка по поляне Чегет. В ясную погоду здесь вы увидите не только Эльбрус, но и горные хребты на десятки километров вокруг. Сможете подняться на кресельном подъёмнике до смотровой площадки (~2700 м)
17:00 — Поляна Нарзанов. Это природный комплекс минеральных источников, где из земли бьют нарзаны разного вкуса и состава. Вы попробуете терпкие, солоноватые и железистые воды, наберёте нарзан с собой
18:30 — Отправление обратно в Нальчик и прибытие в 19:30-20:00
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. По запросу предоставим детские кресла
В программе нет долгих сложных прогулок
Возрастное ограничение: от 6 лет
Если у вас проблемы с давлением, сердцем или дыханием — лучше проконсультироваться с врачом перед поездкой, особенно если планируете подъём по канатной дороге выше 2500 м
С вами будет гид-водитель из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
Канатная дорога на поляне Азау — 2700 ₽ (до станции «Мир»)
Канатная дорога на поляне Чегет — 1100 ₽ (до смотровой площадки)
Питание (кафе и точки питания с местной кухней есть в каждой локации по маршруту). Средний чек: от 400 ₽, обед/ужин — от 700 ₽
Что взять с собой
Тёплую куртку и шапку/бафф — температура на высоте может опускаться до +5°C даже летом
Удобную обувь с нескользящей подошвой
Солнцезащитные очки и крем — солнце в горах очень активное
Воду и лёгкие перекусы по желанию
Когда: Выберите удобную дату из расписания
