Трансфер из Нальчика в аэропорты Минеральных Вод и Владикавказа

Планируете вылет или возвращаетесь из отпуска? Мы обеспечим удобный и безопасный трансфер из Нальчика в аэропорт Минеральных Вод или Владикавказа. Вас ждут современный микроавтобус, вежливый водитель и дорога без лишних остановок.
Описание трансфер
Как проходит поездка
- Заберём вас в пределах Нальчика в заранее согласованное время.
- Возможен выезд за пределы города — по договорённости.
- Поможем с багажом при посадке и высадке.
- Маршрут проходит без остановок — быстро, спокойно и комфортно.
- С вами будет опытный водитель, хорошо знающий местные дороги и погодные особенности.
Наш автопарк
- Микроавтобусы Mercedes Sprinter и Volkswagen Crafter.
- Год выпуска — от 2018 до 2023.
- Кондиционер, удобные регулируемые сиденья, плавный ход.
- Просторный, чистый салон.
Для пассажиров с детьми
- По запросу предоставляются детские кресла и бустеры.
- Учтите, что в микроавтобусах установлены пристёгивающиеся устройства для детей, а не стандартные детские кресла.
Организационные детали
При бронировании просим указать
- Количество пассажиров (максимум 19, цена не меняется).
- Пункт отправления и назначения.
- Дату и время поездки.
- Номер рейса и время прилёта (если встречаем в аэропорту).
Встреча в аэропорту
- Водитель встретит вас в зоне прилёта.
- При задержке рейса водитель дождётся вас без дополнительной платы (не дольше 3 часов).
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 836 туристов
Мы работаем с путешественниками уже давно и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные гиды и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!
