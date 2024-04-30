1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Путешествие на внедорожнике по Чегемскому ущелью с гидом
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников
Начало: В Нальчике
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур на плато Бермамыт: величие гор Карачаево-Черкесии
Подарите себе день, полный впечатлений: горные вершины, легенды и кристальный воздух ждут вас
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Звёздная ночь в объятиях Кавказа: эксклюзив в Нальчике
Встречайте звездное небо Кавказа на высоте 2890 метров! Незабываемые впечатления и комфортное наблюдение
Сегодня в 21:30
Завтра в 16:30
23 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
Начало: Площадь Марии
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина30 апреля 2024Всё было замечательно-природа, гид, погода. Если бы можно было, я бы поставила 10 звезд за то удовольствие, которое мы получили от экскурсии с Александром!!! Огромное спасибо Александру!!!!
- ВВиктория19 октября 2023Я первый раз была в горах, а тем более на такой экскурсии(с ночёвкой) мне пока не с чем даже сравнить,
- ВВлад4 октября 2023Организатор тура Азамат, один из достойных представителей для вхождения в единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков,инструкторов.
- ООльга12 сентября 2023Это была самая увлекательная экскурсия. Огромное спасибо Астимиру прекрасный водитель и гид, знающий срой край, очень увлекательно и интересно рассказал и показал все достопримичательности. Спасибо большое!!! Оценка десять +.
- ХХакимов3 сентября 2023Я хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого места просто потрясающие, и это
- ТТатьяна19 августа 2023Очень благодарны Азамату за насыщенный день и красивую поездку. Интересный маршрут, супервиды, забота о гостях. Спасибо огромное!
- ЕЕлена21 июля 2023Ездили 21 июля. СУПЕР!!! Увидели все, что заявлено и даже больше. Спасибо гиду Анне 🤗(но учтите, что ледник Шаурту виден
- ЕЕвгения1 июня 2023Прекрасный день, прекрасная экскурсия, отличный гид! Благодаря Александру мы побывали в удивительных по красоте местах, пообедали на берегу горной реки,
- ККсения18 сентября 2022Если вы любите долгие и комфортные поездки на машине и хотите оставить заботы позади даже ненадолго - определённо нужно выбрать
- ААнна9 октября 2020Все было здорово, кроме луны которая не дала увидеть звёздное небо во всей красе.
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Ночные»
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