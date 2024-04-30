Ночные прогулки и экскурсии Нальчика

Найдено 4 экскурсии в категории «Ночные» в Нальчике, цены от 11 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чегемское ущелье на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
14 отзывов
Путешествие на внедорожнике по Чегемскому ущелью с гидом
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников
Начало: В Нальчике
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур на плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Джип-тур на плато Бермамыт: величие гор Карачаево-Черкесии
Подарите себе день, полный впечатлений: горные вершины, легенды и кристальный воздух ждут вас
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Звёздная ночь в объятиях Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Звёздная ночь в объятиях Кавказа: эксклюзив в Нальчике
Встречайте звездное небо Кавказа на высоте 2890 метров! Незабываемые впечатления и комфортное наблюдение
Сегодня в 21:30
Завтра в 16:30
23 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
Начало: Площадь Марии
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    30 апреля 2024
    Чегемское ущелье на внедорожнике
    Всё было замечательно-природа, гид, погода. Если бы можно было, я бы поставила 10 звезд за то удовольствие, которое мы получили от экскурсии с Александром!!! Огромное спасибо Александру!!!!
  • В
    Виктория
    19 октября 2023
    Звёздная ночь в объятиях Кавказа
    Я первый раз была в горах, а тем более на такой экскурсии(с ночёвкой) мне пока не с чем даже сравнить,
    читать дальше

    но скажу одно, что оооочееееень понравилось🥰😍 я восторге, а сколько было эмоции, просто не описать/передать словами вам🥰перезагрузилась,отдохнула и в принципе, что искала то нашла в этой поездке☺️ Александра, мне рекомендовали как надёжного и хорошего гида. Поэтому по ехала именно с ним🥰 Ну скажу так что и не зря☺️ Как человек он очень отзывчивый,внимателен и самое главное понктуален😁 одним словом прекрасный гид, аккуратный водитель и очень душевный человек🤗💖💓

  • В
    Влад
    4 октября 2023
    Джип-тур на плато Бермамыт
    Организатор тура Азамат, один из достойных представителей для вхождения в единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков,инструкторов.
  • О
    Ольга
    12 сентября 2023
    Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
    Это была самая увлекательная экскурсия. Огромное спасибо Астимиру прекрасный водитель и гид, знающий срой край, очень увлекательно и интересно рассказал и показал все достопримичательности. Спасибо большое!!! Оценка десять +.
  • Х
    Хакимов
    3 сентября 2023
    Джип-тур на плато Бермамыт
    Я хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого места просто потрясающие, и это
    читать дальше

    было невероятное приключение, которое оставит в ваших воспоминаниях яркий след. Азамат - исключительный гид, который сделал этот опыт особенным. Его увлекательные рассказы о местных достопримечательностях и истории родины были захватывающими. Он обладает глубокими знаниями и поделился с нами множеством интересных фактов и историй. Мы наслаждались невероятной природой и пейзажами, увидели Эльбрус, потрясающие виды, развалины местного Стоунхенджа, самый высокогорный кинотеатр, увидели орлов парящих не над, а под нами в долине. При поездке к озеру Гижгит наше приключение достигло апогея. Все это создало незабываемый опыт.

    Я хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого местаЯ хочу поделиться восторгом от нашего джип тура на плато Канжол с Азаматом. Пейзажи этого места
  • Т
    Татьяна
    19 августа 2023
    Джип-тур на плато Бермамыт
    Очень благодарны Азамату за насыщенный день и красивую поездку. Интересный маршрут, супервиды, забота о гостях. Спасибо огромное!
  • Е
    Елена
    21 июля 2023
    Чегемское ущелье на внедорожнике
    Ездили 21 июля. СУПЕР!!! Увидели все, что заявлено и даже больше. Спасибо гиду Анне 🤗(но учтите, что ледник Шаурту виден
    читать дальше

    издалека, чтобы к нему подойти надо брать 2х дневный тур). Впечатляет все: виды, сама дорога, природа, а особенно пикник у подножия вулкана запомнится надолго. А еще суслики 😁 есть полянки, где их десятки, милота, одно удовольствие за ними наблюдать. Попробуете газировку, выходящую из-под земли…. Вообщем, надо однозначно ехать! 👍

  • Е
    Евгения
    1 июня 2023
    Чегемское ущелье на внедорожнике
    Прекрасный день, прекрасная экскурсия, отличный гид! Благодаря Александру мы побывали в удивительных по красоте местах, пообедали на берегу горной реки,
    читать дальше

    дошли до водопадов. Удобная. подготовленная машина и профессиональный, аккуратный водитель, интересный собеседник, очень много знающий о своей земле, о традициях и о людях. Спасибо, за возможность полетать на параплане - фантастические впечатления от открывающейся красоты с высоты полета благородных орлов! Честно говоря, когда ближе к концу поездки мы еще и попали в родное село поэта Кулиева - читали его трогательные стихи, от эмоций даже немного хотелось плакать!:) Спасибо Александру за возможность прикоснуться к красоте этого горного края и влюбиться в него! Отдельная благодарность за советы! Мы ими воспользовались и получили незабываемые впечатления от вида на Эльбрус! Из рекомендаций путешественникам: обувь в поход желательна серьезная: с поддержкой голеностопа и протектором, чтобы посмотреть самые потаенные уголки природы! Мои, казалось бы, проверенные походами кеды, оказались не самой удобной обувью.

  • К
    Ксения
    18 сентября 2022
    Звёздная ночь в объятиях Кавказа
    Если вы любите долгие и комфортные поездки на машине и хотите оставить заботы позади даже ненадолго - определённо нужно выбрать
    читать дальше

    эту экскурсию! Как только вы выезжаете за черту, где уже нет связи, вы будто попадаете в другой мир! Невероятная природа, сумасшедшие виды, чистейший воздух, и вокруг тишинааа)) Вы проводите день на краю, увидите чудесный закат; встретите ночь, где небо усыпано звёздами; встретите вероятно самый красивый восход в вашей жизни, с чашечкой свежесваренного кофе. Всё это подкреплялось вкусной едой и напитками от Александра. Александр отлично знает своё дело, отличный гид, с которым поездка была очень комфортной. Это, определенно, был лучший день рождения! Спасибо!

    Если вы любите долгие и комфортные поездки на машине и хотите оставить заботы позади даже ненадолго - определённо нужно выбрать эту экскурсию!Если вы любите долгие и комфортные поездки на машине и хотите оставить заботы позади даже ненадолго - определённо нужно выбрать эту экскурсию!Если вы любите долгие и комфортные поездки на машине и хотите оставить заботы позади даже ненадолго - определённо нужно выбрать эту экскурсию!
  • А
    Анна
    9 октября 2020
    Звёздная ночь в объятиях Кавказа
    Все было здорово, кроме луны которая не дала увидеть звёздное небо во всей красе.

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Чегемское ущелье на внедорожнике
  2. Джип-тур на плато Бермамыт
  3. Звёздная ночь в объятиях Кавказа
  4. Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Ночные" можно забронировать 4 экскурсии от 11 000 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Нальчике на 2024 год по теме «Ночные», 39 ⭐ отзывов, цены от 11000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам