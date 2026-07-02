Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Нальчика в аэропорт Минеральные Воды или аэропорт Владикавказ
Добраться с комфортом и не опоздать на самолёт
Начало: В вашем отеле в Нальчике
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 19 чел.
Трансфер из Нальчика в аэропорты Минеральных Вод и Владикавказа
Комфортная и надёжная поездка на современных микроавтобусах
Сегодня в 07:00
Завтра в 00:30
от 20 000 ₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Трансфер в/из аэропорта»
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