8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Эльбрус и Чегет, поляна Нарзанов, водопад Азау и ущелье Адыр суу
Начало: Площадь Марии
Расписание: В любой день
Завтра в 10:00
21 сен в 09:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Нальчик: Экскурсия с Чегемскими водопадами и полетом на парапланах
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Чегемское ущелье, посещением Города мертвых и захватывающим полетом на параплане
Начало: Площадь Марии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
Начало: Площадь Марии
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра14 сентября 2024Очень часто путешествую по миру и знаю, что впечатления зависят не только от локаций, но и от гида, поэтому сегодня
- ННаталья1 сентября 2024Экскурсия супер! Гид забрал нас прямо от подъезда, было очень приятно от общения и самой поездки. Получили массу удовольствия от пейзажей и полета на параплане. Гид рекомендовал, что лучше посмотреть и где вкуснее перекусить. От поездки остались только положительные эмоции.
- ЕЕлена26 июля 2024Добрый день. Хочу выразить огромную благодарность Альберту, который помог решить все наши вопросы в поездке. Мы ездили в Кабардино-Балкарию с
- ННаталия24 сентября 2023Эльбрус и Чегет, поляна Нарзанов, водопад Азау и ущелье Адыр сууЗамечательная экскурсия! Про красоту рассказывать не буду, ее надо видеть, А ее и с погодой повезло, хотя был уже конец
- ООльга12 сентября 2023Это была самая увлекательная экскурсия. Огромное спасибо Астимиру прекрасный водитель и гид, знающий срой край, очень увлекательно и интересно рассказал и показал все достопримичательности. Спасибо большое!!! Оценка десять +.
- ССветлана6 сентября 2023Эльбрус и Чегет, поляна Нарзанов, водопад Азау и ущелье Адыр сууЭкскурсия понравилась! 12 часов великолепных видов: Эльбрус, Чегет, поляна Нарзанов, водопад Азау, ущелье Адыр суу и 12 часов приятного общения
- ИИрина4 сентября 2023Эльбрус и Чегет, поляна Нарзанов, водопад Азау и ущелье Адыр сууПровели не забываемую экскурсию по Кабардино- Балкарии. Не смотря на длительную дорогу это были чудесная и интересная экскурсия. Увидели и
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Трансфер»
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