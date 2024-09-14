Трансфер в Нальчике

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер» в Нальчике, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Эльбрус и Чегет, поляна Нарзанов, водопад Азау и ущелье Адыр суу
Пешая
22 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Эльбрус и Чегет, поляна Нарзанов, водопад Азау и ущелье Адыр суу
Начало: Площадь Марии
Расписание: В любой день
Завтра в 10:00
21 сен в 09:00
от 10 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия на Чегемские водопады, в «Город мертвых» и полет на парапланах
Пешая
На параплане
6 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Нальчик: Экскурсия с Чегемскими водопадами и полетом на парапланах
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Чегемское ущелье, посещением Города мертвых и захватывающим полетом на параплане
Начало: Площадь Марии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
Начало: Площадь Марии
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    14 сентября 2024
    Экскурсия на Чегемские водопады, в «Город мертвых» и полет на парапланах
    Очень часто путешествую по миру и знаю, что впечатления зависят не только от локаций, но и от гида, поэтому сегодня
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    я в бешеном восторге от экскурсии по КБР, однозначно рекомендую Азамата как спутника по этим прекрасным местам, если хотите насладиться всеми местами КБР, то однозначно посещайте их под руководством Азамата, если хотите получить максимум положительных эмоций, а еще он делает потрясающие фото

  • Н
    Наталья
    1 сентября 2024
    Экскурсия на Чегемские водопады, в «Город мертвых» и полет на парапланах
    Экскурсия супер! Гид забрал нас прямо от подъезда, было очень приятно от общения и самой поездки. Получили массу удовольствия от пейзажей и полета на параплане. Гид рекомендовал, что лучше посмотреть и где вкуснее перекусить. От поездки остались только положительные эмоции.
  • Е
    Елена
    26 июля 2024
    Экскурсия на Чегемские водопады, в «Город мертвых» и полет на парапланах
    Добрый день. Хочу выразить огромную благодарность Альберту, который помог решить все наши вопросы в поездке. Мы ездили в Кабардино-Балкарию с
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    25 по 27 июля. Гид и экскурсоводом у нас Хусеин. Великолепный гид, много нам рассказал, мы были в восторге, нам всё очень понравилось. Спасибо большое ему за экскурсию на Чегемские водопады. Обязательно приедем ещё не раз. Самые лучшие экскурсоводы в Нальчике.

  • Н
    Наталия
    24 сентября 2023
    Эльбрус и Чегет, поляна Нарзанов, водопад Азау и ущелье Адыр суу
    Замечательная экскурсия! Про красоту рассказывать не буду, ее надо видеть, А ее и с погодой повезло, хотя был уже конец
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    сентября. Хочу отметить работу гида Альберта. Забрал на экскурсию из отеля в назначенное время без опозданий, вечером доставил" откуда забрал". Много и интересно рассказывал во время всей поездки, не ограничивал по времени ни на одной локации, давая время для фотографирование и приема пищи. Большое ему спасибо за прекрасный насыщенный день!

  • О
    Ольга
    12 сентября 2023
    Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
    Это была самая увлекательная экскурсия. Огромное спасибо Астимиру прекрасный водитель и гид, знающий срой край, очень увлекательно и интересно рассказал и показал все достопримичательности. Спасибо большое!!! Оценка десять +.
  • С
    Светлана
    6 сентября 2023
    Эльбрус и Чегет, поляна Нарзанов, водопад Азау и ущелье Адыр суу
    Экскурсия понравилась! 12 часов великолепных видов: Эльбрус, Чегет, поляна Нарзанов, водопад Азау, ущелье Адыр суу и 12 часов приятного общения
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    с гидом Анзором. Путешествовали на комфортном автомобиле. Никуда не торопились, все посмотрели, все засняли. Спасибо организаторам, мы обязательно вернемся и будем путешествовать с вами снова!

  • И
    Ирина
    4 сентября 2023
    Эльбрус и Чегет, поляна Нарзанов, водопад Азау и ущелье Адыр суу
    Провели не забываемую экскурсию по Кабардино- Балкарии. Не смотря на длительную дорогу это были чудесная и интересная экскурсия. Увидели и
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    много узнали о республике, любовались красотой горной Кабардино- Балкарией, великолепным Эльбрусом и т. д. Спасибо экскурсоводу за познавательные, увлекательную экскурсию и внимательное отношение к нам. Гидом были учтены все наши пожелания. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Трансфер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Эльбрус и Чегет, поляна Нарзанов, водопад Азау и ущелье Адыр суу
  2. Экскурсия на Чегемские водопады, в «Город мертвых» и полет на парапланах
  3. Экскурсия по духовным центрам Чеченской Республики
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Чегемские водопады
  4. Самое главное
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Долина Нарзанов
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в сентябре 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Трансфер" можно забронировать 3 экскурсии от 9 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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