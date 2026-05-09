Закажите индивидуальный трансфер из Нальчика до легендарных полян Азау и Чегета с комфортным ожиданием и обратной дорогой.
Мы обеспечим вам безопасную и расслабленную поездку, а при необходимости предоставим детские кресла — просто наслаждайтесь видом из окна, пока мы везём вас к самым величественным пейзажам Кавказа.
Описание трансферПриватный трансфер из Нальчика в Приэльбрусье: ваш путь к величию гор Начните своё горное приключение без забот. Мы заберём вас с любого адреса в Нальчике и на комфортабельном автомобиле доставим прямо к подножию Эльбруса — на живописную поляну Азау, а при вашем желании и выше — к склонам Чегета. Ваше путешествие включает:
- Трансфер туда и обратно с комфортным ожиданием.
- Квалифицированного водителя и тщательно подготовленный автомобиль.
- Детские автокресла (пожалуйста, сообщите об этой необходимости заранее). Отправляйтесь к самым впечатляющим панорамам Кавказа — дорогу мы берём на себя.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Билеты на канатные дороги
- Питание
Место начала и завершения?
Нальчик
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
