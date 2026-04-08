Приэльбрусье — место, где чувствуешь дыхание гор. Здесь смешиваются суровая красота вулкана Эльбрус, тихие леса, ледяные реки и легенды балкарских пастухов. Вы побываете на полянах Азау и Чегет, увидите ущелье Адыр-су, попробуете воду на Поляне ннарзанов. Эта программа создана для тех, кто хочет за один день увидеть лучшие локации региона и ощутить ту самую атмосферу горной свободы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Поляна Азау

Подножие Эльбруса с панорамными видами на обе вершины. Возможен подъём на канатной дороге — за доплату. Коротко расскажем об особенностях вулкана и альпинистских маршрутах.

Поляна Чегет (по средам)

Живописная точка с видами на Кавказский хребет. Здесь находятся смотровые площадки и канатная дорога открытого типа.

Поляна нарзанов

Попробуем минеральную воду в природном источнике и поговорим о её происхождении и пользе.

Ущелье Адыр-су

Знаменитые ворота Адыр-су и мощные скальные стены. Обсудим особенности и историю ущелья.

Примерный тайминг

7:00 — выезд из Нальчика

9:30 — прибытие на поляну Азау, свободное время на подъём/спуск и обед

13:00 — ущелье Адыр-су

13:30 — выезд к Поляне нарзанов

17:00 — прибытие в Нальчик

Время может меняться в зависимости от погодных условий и мобильности группы. По средам также посещаем Чегет: программа заканчивается в 19:00 (стоимость не меняется).

Организационные детали