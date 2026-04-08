Приэльбрусье: самая высокогорная экскурсия из Нальчика
Азау, Чегет, нарзаны и горные ущелья - за 1 день
Приэльбрусье — место, где чувствуешь дыхание гор.
Здесь смешиваются суровая красота вулкана Эльбрус, тихие леса, ледяные реки и легенды балкарских пастухов. Вы побываете на полянах Азау и Чегет, увидите ущелье Адыр-су, попробуете воду на Поляне ннарзанов.
Эта программа создана для тех, кто хочет за один день увидеть лучшие локации региона и ощутить ту самую атмосферу горной свободы.
Подножие Эльбруса с панорамными видами на обе вершины. Возможен подъём на канатной дороге — за доплату. Коротко расскажем об особенностях вулкана и альпинистских маршрутах.
Поляна Чегет (по средам)
Живописная точка с видами на Кавказский хребет. Здесь находятся смотровые площадки и канатная дорога открытого типа.
Поляна нарзанов
Попробуем минеральную воду в природном источнике и поговорим о её происхождении и пользе.
Ущелье Адыр-су
Знаменитые ворота Адыр-су и мощные скальные стены. Обсудим особенности и историю ущелья.
Примерный тайминг
7:00 — выезд из Нальчика 9:30 — прибытие на поляну Азау, свободное время на подъём/спуск и обед 13:00 — ущелье Адыр-су 13:30 — выезд к Поляне нарзанов 17:00 — прибытие в Нальчик
Время может меняться в зависимости от погодных условий и мобильности группы. По средам также посещаем Чегет: программа заканчивается в 19:00 (стоимость не меняется).
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер на микроавтобусе или автобусе туристического класса, страховка
Места в транспорте распределяются заранее, чем раньше бронирование, тем место ближе к началу салона
Оплачивается отдельно: канатная дорога: Азау — 2700 ₽ за чел., Чегет — 1200 ₽ за чел., обед
Подходит для всех возрастов, но важно нормальное самочувствие — маршрут проходит в горной местности
С вами будет один из гидов нашей команды
в среду, субботу и воскресенье в 07:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
2400 ₽
Дети до 12 лет
2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шогенцукова или Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 215 туристов
Наша компания успешно работает в туристической сфере с 2002 года и имеет прекрасную репутацию. В команде работают профессиональные гиды, по-настоящему увлечённые своим делом, и опытные, надёжные водители. Мы развиваем разные направления — в нашем арсенале проверенные временем интересные маршруты и программы в разных регионах Кавказа. Мы будем рады видеть вас на наших экскурсиях. До встречи!
Отзывы и рейтинг
Ю
Юлия
Экскурсия на Приэльбрусье нам с мужем очень понравилась, незабываемые впечатления от увиденной красоты. У нас была групповая экскурсия на джипе. Наш гид Азамат с первой же минуты покорил нас, за время путешествия он нам рассказал про все достопримечательности Приэльбрусья, заезжали во все укромные места невиданной красоты. Вернулись мы с множеством фотографий и чувством восторга от увиденного. Спасибо за экскурсию.
Елена
Мы ездили на экскурсию на Эльбрус вместе с Мухамедом. Было очень познавательно, интересно, местами с юмором. . Нам очень повезло с нашим экскурсоводом.
