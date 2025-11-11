Путешествие в сердце Балкарии — это день среди гор, древних башен и легенд. Вы увидите Голубое озеро, дорогу в скале Черекской теснины, старинные аулы и башню Абаевых. Узнаете, как жили горцы, почему они до сих пор так чтут свои традиции, что хранят их башни. И конечно, попробуете настоящие балкарские хычины.
Описание экскурсии
- Голубое озеро — одно из самых глубоких и загадочных на Кавказе. Его цвет не меняется круглый год
- Черекская теснина — дорога, прорубленная прямо в скале
- Аул Кюнлюм и башня Абаевых — старинный балкарский аул с руинами домов и боевой башней 16 века, символом силы и независимости горцев
- Верхняя Балкария — высокогорное село, где среди скал и узких улочек время будто остановилось
- Вкусные хычины и тёплое балкарское гостеприимство
Вы узнаете:
- почему Голубое озеро никогда не меняет цвет и что скрывает его глубина
- как жили горцы в аулах, чем занимались, как строили дома в условиях высокогорья
- какую роль играли башни и почему каждая из них была визитной карточкой рода
- как традиции — от кухни до гостеприимства — сохраняются здесь и сегодня
Примерный тайминг:
12:00 — выезд из Нальчика
13:00 — прибытие на Голубое озеро (30 мин)
13:40 — остановка в Черекской теснине (20 мин)
14:20 — с. Верхняя Балкария: свободное время и обед (2 часа)
18:00 — возвращение в Нальчик
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
- Обед (хычины, айран, мясные блюда) оплачивается дополнительно по желанию — от 500 ₽ за чел.
- В поездке с вами будет гид-водитель из нашей команды
в понедельник, вторник, субботу и воскресенье в 12:00, в среду в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3333 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около курортного зала «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, субботу и воскресенье в 12:00, в среду в 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 822 туристов
Мы работаем с путешественниками уже давно и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные гиды и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
11 ноя 2025
Прекрасная экскурсия в Верхнюю Балкарию, практически в индивидуальном формате - помимо нас с попутчицей была только 1 девушка - несезон. Замечательный гид Азамат, живо и интересно рассказывающий о локациях, люблю
А
Анастасия
6 ноя 2025
Долго решалась на экскурсию, так как была одна, было не по себе ехать, но когда решилась не пожалела, ведь увидеть столь прекрасные места, горы всегда было мечтой.
Если ваш гид Аслан(самый лучший гид) значит вам очень повезло, время в дороге пройдет весело, узнаете много нового и конечно же поездку запомните навсегда!
Б
Будагьянц
3 ноя 2025
Если бы не Беслан, наш отдых в КБР закончился обычной прогулкой по главной улице. Но нам повезло! И нам достался самый лучший ГИД! За один день, он смог показать все
Х
Хаким
16 окт 2025
Если вам интересно посмотреть одно из самых сохранившихся древних горских поселений, и увидеть как на склонах суровых скалистых гор выращивают сочную капусту, это тот самый тур).
Плюсом топовый гид, очень комфортное авто и плавное опытное вождение. Рекомендую
