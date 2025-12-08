Приглашаем вас в захватывающее путешествие: мы посетим живописное село Верхняя Балкария и прогуляемся по берегу загадочного Голубого озера.
Нас ждут потрясающие горные пейзажи, древние архитектурные памятники и таинственная красоты природы Кавказа.
Описание экскурсииОткройте для себя красоту Северного Кавказа! Мы начнем наше путешествие с восхождения в сердце Верхней Балкарии, где вас ожидают завораживающие панорамные виды на горные хребты, ущелья и реки. Далее наш путь пролегает через живописную Черекскую теснину — узкое и глубокое ущелье, прорезанное рекой Черек. Мы посетим исторический комплекс башен Абаевых – уникальный архитектурный памятник, свидетельствующий о богатой истории и культуре Балкарии. Завершится наше путешествие у Нижнего Голубого озера – природного чуда Кавказа.
По пятницам с 11:30 до 18:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Верхняя Балкария
- Черекская теснина
- Башни Абаевых
- Нижнее Голубое озеро
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Проспект Ленина, дом 32
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам с 11:30 до 18:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нальчика
