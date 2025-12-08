Зовём вас на прогулку по Владикавказу — городу, в котором встречаются история и природная красота. Вы посмотрите на Владикавказ глазами тех, кто в него влюблён. И словно впустите город в себя: пройдёте по его улицам, услышите голоса прошлого и увидите настоящий Кавказ не с расстояния, а изнутри.

Описание экскурсии

9:00 — сбор группы и выезд из Нальчика. По пути гид расскажет о становлении городов Северного Кавказа, о линии крепостей и о том, как Владикавказ стал воротами в Грузию

11:00 — прибытие во Владикавказ. Короткая обзорная остановка на смотровой площадке у Терека — первые фото с видом на город и горы

Ключевые достопримечательности

Мечеть Мухтарова на берегу Терека — символ гармонии культур и вероисповеданий

— символ гармонии культур и вероисповеданий Проспект Мира — сердце Старого города. Особняки конца 19 века, уютные кафе и панорама гор на горизонте

— сердце Старого города. Особняки конца 19 века, уютные кафе и панорама гор на горизонте Свято-Георгиевский собор — старейший храм Владикавказа, связанный с историей основания города

— старейший храм Владикавказа, связанный с историей основания города Мемориал Славы и стела «Город воинской славы» — место памяти о героизме жителей Кавказа

— место памяти о героизме жителей Кавказа Немецкая кирха — редкий пример готической архитектуры в горах. Сейчас — Дом музыки, где звучит орган

— редкий пример готической архитектуры в горах. Сейчас — Дом музыки, где звучит орган Скульптура «Городовой» — символ Старого города и его уклада

— символ Старого города и его уклада Памятник М. Булгакову — отсылка к литературной жизни города

15:30–16:30 — возвращение в Нальчик

Вы узнаете:

почему именно в этом месте Екатерина II приказала построить крепость

почему город назвали «владей Кавказом» — и как это имя стало символом целого региона

как Владикавказ соединяет Европу и Восток — от архитектуры модерна до восточных орнаментов и минаретов

кто наполняет город красотой и культурой — истории об архитекторах, купцах, ремесленниках, поэтах и инженерах

Организационные детали