Зовём вас на прогулку по Владикавказу — городу, в котором встречаются история и природная красота. Вы посмотрите на Владикавказ глазами тех, кто в него влюблён.
И словно впустите город в себя: пройдёте по его улицам, услышите голоса прошлого и увидите настоящий Кавказ не с расстояния, а изнутри.
И словно впустите город в себя: пройдёте по его улицам, услышите голоса прошлого и увидите настоящий Кавказ не с расстояния, а изнутри.
Описание экскурсии
9:00 — сбор группы и выезд из Нальчика. По пути гид расскажет о становлении городов Северного Кавказа, о линии крепостей и о том, как Владикавказ стал воротами в Грузию
11:00 — прибытие во Владикавказ. Короткая обзорная остановка на смотровой площадке у Терека — первые фото с видом на город и горы
Ключевые достопримечательности
- Мечеть Мухтарова на берегу Терека — символ гармонии культур и вероисповеданий
- Проспект Мира — сердце Старого города. Особняки конца 19 века, уютные кафе и панорама гор на горизонте
- Свято-Георгиевский собор — старейший храм Владикавказа, связанный с историей основания города
- Мемориал Славы и стела «Город воинской славы» — место памяти о героизме жителей Кавказа
- Немецкая кирха — редкий пример готической архитектуры в горах. Сейчас — Дом музыки, где звучит орган
- Скульптура «Городовой» — символ Старого города и его уклада
- Памятник М. Булгакову — отсылка к литературной жизни города
15:30–16:30 — возвращение в Нальчик
Вы узнаете:
- почему именно в этом месте Екатерина II приказала построить крепость
- почему город назвали «владей Кавказом» — и как это имя стало символом целого региона
- как Владикавказ соединяет Европу и Восток — от архитектуры модерна до восточных орнаментов и минаретов
- кто наполняет город красотой и культурой — истории об архитекторах, купцах, ремесленниках, поэтах и инженерах
Организационные детали
- Едем на авто Renault Duster, Renault Kaptur или Chevrolet Niva. Просьба заранее сообщать о необходимости детского кресла
- При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении для детей)
- В маршруте предусмотрена остановка на обед. Средний чек — от 1000 до 1500 ₽
- В храмы мы заходим, остальное осматриваем снаружи
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 836 туристов
Мы работаем с путешественниками уже давно и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные гиды и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии из Нальчика
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЛюбимый Нальчик: индивидуальная экскурсия по знаковым местам города
Нальчик всегда рад гостям. Ощутите его тепло с первых секунд, а после 3 часов знакомства безнадёжно влюбитесь! Погрузитесь в историю и культуру города
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Испытайте восторг от полёта на параплане в живописных окрестностях Нальчика и насладитесь красотой Чегемских водопадов
Начало: Возле рынка Стрелка в Нальчике
Расписание: ежедневно в 08:00
1 янв в 08:00
2 янв в 08:00
10 500 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Из Нальчика - к высоте 5642
Откройте для себя магию Кавказа: бирюзовое озеро, целебные источники и величественный Эльбрус в одном туре
Начало: По месту вашего проживания в Нальчике
Расписание: ежедневно в 08:00
10 дек в 08:00
11 дек в 08:00
4000 ₽ за человека