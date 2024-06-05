Экскурсии Нальчика об истории и архитектуре

Найдено 6 экскурсий в категории «История и архитектура» в Нальчике, цены от 8 870 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур на «Язык Тролля»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
36 отзывов
Эксклюзивный джип-тур на Язык Тролля из Нальчика
Проведите день, наслаждаясь уникальными пейзажами и архитектурными шедеврами Кабардино-Балкарии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
14 900 за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
14 отзывов
Путешествие на внедорожнике по Чегемскому ущелью с гидом
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников
Начало: В Нальчике
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур на плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Джип-тур на плато Бермамыт: величие гор Карачаево-Черкесии
Подарите себе день, полный впечатлений: горные вершины, легенды и кристальный воздух ждут вас
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур на плато Канжол
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Джип-тур на плато Канжол: Кавказские вершины и озеро Гижгит
Джип-тур на плато Канжол - незабываемое путешествие по живописным местам Кавказа. Насладитесь видами и чистым воздухом
Начало: У вашего отеля в Нальчике
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
41 отзыв
Нальчик - Верхняя Балкария: путешествие к горным сокровищам
Погрузитесь в атмосферу Кабардино-Балкарии, насладитесь уникальной природой и древними башнями
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 870 за всё до 4 чел.
Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
24 отзыва
Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы
Отправиться к могучему Эльбрусу, увидеть город-призрак и попробовать нарзан
Начало: По договоренности
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
14 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    5 июня 2024
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Огромное спасибо нашему гиду Руслану за незабываемую поездку в Верхнюю Балкарию. Экскурсия прошла на одном дыхании, если в трёх словах, то интересно, красиво и профессионально. И вкусно. Кроме того, Руслан очень внимательный и отзывчивый человек, благодарим бесконечно!
  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Хочу поблагодарить Руслана за такую интересную и познавательную экскурсию. С погодой не повезло, весь день был то дождь, то снег,
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    но не смотря на это мы с мужей остались очень довольны поездкой. Дух захватывал от высоты и красоты этих мест. Руслан оказался интересным рассказчиком, любящим свой край, а какие он нам сделал фото😊

  • Н
    Нина
    30 апреля 2024
    Чегемское ущелье на внедорожнике
    Всё было замечательно-природа, гид, погода. Если бы можно было, я бы поставила 10 звезд за то удовольствие, которое мы получили от экскурсии с Александром!!! Огромное спасибо Александру!!!!
  • В
    Валерия
    24 апреля 2024
    Джип-тур на «Язык Тролля»
    Потрясающая экскурсия! Азамат потрясающий гид! Очень интересная, приятная беседа по дороге, красивые локации. Крайне рекомендую, вся наша небольшая компания в полном восторге!
  • Н
    Наталья
    23 апреля 2024
    Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы
    Анна, наш гид, знающий своё дело, интересно подающий информацию и просто позитивный человек. Изначально задала лёгкий тон нашей экскурсии, поэтому
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    мы не устали при такой долгой дороге. Машину водит по горам как профи. Маршрут насыщенный, интересный, увлекательный и разноплановый. Молодец! Уже порекомендовала её своим друзьям.

  • И
    Ирина
    6 апреля 2024
    Джип-тур на плато Канжол
    Прекрасная экскурсия! Замечательный гид,бесконечно любящий свою родину! Интереснейший собеседник,чуткий к туристам и их пожеланиям. Было очень приятно общаться. Азамат,Вы лучший!
  • П
    Петр
    31 марта 2024
    Джип-тур на «Язык Тролля»
    Замечательная душевная экскурсия получилась. Азамат знает очень красивые места да и как гид рассказчик очень интересный. Советую всем кто собирается в КБР.
    Замечательная душевная экскурсия получилась. Азамат знает очень красивые места да и как гид рассказчик очень интересный
  • О
    Ольга
    19 февраля 2024
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Прекрасная поездка, Сергей прекрасный рассказчик, настоятельно рекомендую к посещению!
  • А
    Анастасия
    7 февраля 2024
    Джип-тур на «Язык Тролля»
    Пожалуй, один из лучших гидов, с кем доводилось кататься по Кавказу)
  • С
    Сергей
    13 января 2024
    Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы
    Все было отлично, Аня просто молодец

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «История и архитектура»

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  4. Джип-тур на плато Канжол
  5. Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
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  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "История и архитектура" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 8 870 до 17 500. Туристы уже оставили гидам 156 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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