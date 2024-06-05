Н Наталия Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию Огромное спасибо нашему гиду Руслану за незабываемую поездку в Верхнюю Балкарию. Экскурсия прошла на одном дыхании, если в трёх словах, то интересно, красиво и профессионально. И вкусно. Кроме того, Руслан очень внимательный и отзывчивый человек, благодарим бесконечно!

О Ольга Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию читать дальше но не смотря на это мы с мужей остались очень довольны поездкой. Дух захватывал от высоты и красоты этих мест. Руслан оказался интересным рассказчиком, любящим свой край, а какие он нам сделал фото😊 Хочу поблагодарить Руслана за такую интересную и познавательную экскурсию. С погодой не повезло, весь день был то дождь, то снег,

Н Нина Чегемское ущелье на внедорожнике Всё было замечательно-природа, гид, погода. Если бы можно было, я бы поставила 10 звезд за то удовольствие, которое мы получили от экскурсии с Александром!!! Огромное спасибо Александру!!!!

В Валерия Джип-тур на «Язык Тролля» Потрясающая экскурсия! Азамат потрясающий гид! Очень интересная, приятная беседа по дороге, красивые локации. Крайне рекомендую, вся наша небольшая компания в полном восторге!

Н Наталья Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы читать дальше мы не устали при такой долгой дороге. Машину водит по горам как профи. Маршрут насыщенный, интересный, увлекательный и разноплановый. Молодец! Уже порекомендовала её своим друзьям. Анна, наш гид, знающий своё дело, интересно подающий информацию и просто позитивный человек. Изначально задала лёгкий тон нашей экскурсии, поэтому

И Ирина Джип-тур на плато Канжол Прекрасная экскурсия! Замечательный гид,бесконечно любящий свою родину! Интереснейший собеседник,чуткий к туристам и их пожеланиям. Было очень приятно общаться. Азамат,Вы лучший!

П Петр Джип-тур на «Язык Тролля» Замечательная душевная экскурсия получилась. Азамат знает очень красивые места да и как гид рассказчик очень интересный. Советую всем кто собирается в КБР.

О Ольга Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию Прекрасная поездка, Сергей прекрасный рассказчик, настоятельно рекомендую к посещению!

А Анастасия Джип-тур на «Язык Тролля» Пожалуй, один из лучших гидов, с кем доводилось кататься по Кавказу)