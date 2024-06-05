1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Эксклюзивный джип-тур на Язык Тролля из Нальчика
Проведите день, наслаждаясь уникальными пейзажами и архитектурными шедеврами Кабардино-Балкарии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие на внедорожнике по Чегемскому ущелью с гидом
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников
Начало: В Нальчике
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур на плато Бермамыт: величие гор Карачаево-Черкесии
Подарите себе день, полный впечатлений: горные вершины, легенды и кристальный воздух ждут вас
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур на плато Канжол: Кавказские вершины и озеро Гижгит
Джип-тур на плато Канжол - незабываемое путешествие по живописным местам Кавказа. Насладитесь видами и чистым воздухом
Начало: У вашего отеля в Нальчике
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Нальчик - Верхняя Балкария: путешествие к горным сокровищам
Погрузитесь в атмосферу Кабардино-Балкарии, насладитесь уникальной природой и древними башнями
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 870₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы
Отправиться к могучему Эльбрусу, увидеть город-призрак и попробовать нарзан
Начало: По договоренности
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
14 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия5 июня 2024Огромное спасибо нашему гиду Руслану за незабываемую поездку в Верхнюю Балкарию. Экскурсия прошла на одном дыхании, если в трёх словах, то интересно, красиво и профессионально. И вкусно. Кроме того, Руслан очень внимательный и отзывчивый человек, благодарим бесконечно!
- ООльга6 мая 2024Хочу поблагодарить Руслана за такую интересную и познавательную экскурсию. С погодой не повезло, весь день был то дождь, то снег,
- ННина30 апреля 2024Всё было замечательно-природа, гид, погода. Если бы можно было, я бы поставила 10 звезд за то удовольствие, которое мы получили от экскурсии с Александром!!! Огромное спасибо Александру!!!!
- ВВалерия24 апреля 2024Потрясающая экскурсия! Азамат потрясающий гид! Очень интересная, приятная беседа по дороге, красивые локации. Крайне рекомендую, вся наша небольшая компания в полном восторге!
- ННаталья23 апреля 2024Анна, наш гид, знающий своё дело, интересно подающий информацию и просто позитивный человек. Изначально задала лёгкий тон нашей экскурсии, поэтому
- ИИрина6 апреля 2024Прекрасная экскурсия! Замечательный гид,бесконечно любящий свою родину! Интереснейший собеседник,чуткий к туристам и их пожеланиям. Было очень приятно общаться. Азамат,Вы лучший!
- ППетр31 марта 2024Замечательная душевная экскурсия получилась. Азамат знает очень красивые места да и как гид рассказчик очень интересный. Советую всем кто собирается в КБР.
- ООльга19 февраля 2024Прекрасная поездка, Сергей прекрасный рассказчик, настоятельно рекомендую к посещению!
- ААнастасия7 февраля 2024Пожалуй, один из лучших гидов, с кем доводилось кататься по Кавказу)
- ССергей13 января 2024Все было отлично, Аня просто молодец
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «История и архитектура»
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