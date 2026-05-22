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Горы и ущелья Кабардино-Балкарии

Места показа: Нальчик, Чегемское ущелье, село Верхняя Балкария
Горы и ущелья Кабардино-БалкарииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Горы и ущелья Кабардино-БалкарииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Горы и ущелья Кабардино-БалкарииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Места показа: Нальчик, Чегемское ущелье, село Верхняя Балкария, Горячие источники Аушигер сити, Безенгийский язык тролля, Гора Малая Кизиловка

Поселок Эль-Тюбю был основан еще в эпоху средневековья, но сюда до сих пор нет асфальтированной дороги. История села Эль-Тюбю неразрывно связана с биографией Кайсына Кулиева - поэта, родившегося здесь. Его стихи известны всему миру, некоторые из них положены на музыку. Вспомните известный хит Аллы Пугачевой Женщина, которая поёт. А красота окружающих гор не может оставить равнодушными, приезжающих сюда туристов. Ведь здесь кажется, что горы можно потрогать рукой прямо из окна автомобиля. Величественные горные хребты, суровые средневековые сооружения, первозданная красота окружающей природы — все это Верхняя Балкария. Эта территория — сердце балкарского народа, здесь происходило его становление. Безенги в переводе с балкарского - место, откуда сошёл ледник. И тут действительно два ледника и белоснежные высочайшие горы Кавказа. Здесь находятся шесть вершин из восьми, кроме Эльбруса и Казбека, с отметкой более пять тысяч метров. И пишут, что альпинисты называют этот район Малые Гималаи или Президиум Кавказских гор. И у вас будет возможность увидеть эту суровую красоту. И конечно, ярким моментом тура будет посещение этно-гастрономической программы в ресторане с мастер-классом по национальным танцам.

Программа тура по дням

1 день

Г. Нальчик. Посещение Термального Бассейна

Встреча с руководителем группы на ж/д вокзале Минеральных Вод в 14:15.

  • Посадка в автобус.

  • Обед в кафе (по желанию, за дополнительную плату).

  • Переезд в Нальчик.

  • По дороге посещаем термальный бассейн (по желанию, за дополнительную плату).Отдых и купание в термальном бассейне.

  • Размещение в гостинице. Ночлег.

Г. Нальчик. Посещение Термального Бассейна
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Чегемские Водопады И Селение Эль-Тюбю

  • Завтрак.

  • Переезд в Чегем.

Посещение Чегемской теснины узкого 3-километрового каменного коридора, огромного разлома в скале.

Далее: Чегемские водопады — красивейшая природная достопримечательность Кабардино-Балкарии, памятник природы. Целую группу водопадов разной формы и высоты, разного объема и характера, а вдобавок сочащиеся из расщелин струйками воды скалы все это можно увидеть в рамках поездки на Чегемские водопады.

  • Обед в кафе (за дополнительную плату).

  • Посадка в автобус.

  • Поездка в селение Эль-Тюбю. Это место привлекает туристов сразу несколькими моментами. Во-первых, здесь родился великий балкарский советский поэт Кайсын Кулиев. Во-вторых, рядом с селом расположен крупнейший на территории Кабардино-Балкарии средневековый некрополь Город Мертвых. И, конечно же, в Эль-Тюбю можно полюбоваться впечатляющими горными панорамами!

  • Возвращение в гостиницу. Ночлег.

Чегемские Водопады И Селение Эль-ТюбюЧегемские Водопады И Селение Эль-ТюбюЧегемские Водопады И Селение Эль-Тюбю
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Верхняя Балкария. Безенгийский Язык Тролля

Экскурсия В Верхнюю Балкарию. Поездка К Безенгийскому Языку Тролля. Голубые Озёра

  • Ранний завтрак (ланч бокс).

  • Экскурсия в Верхнюю Балкарию. Это удивительное место, вобравшее в себя первозданную красоту природы, величавость горных хребтов и суровость средневековых достопримечательностей. Считается, что именно здесь находился один из центров этнического становления балкарского народа и его культуры. Верхняя Балкария удобно расположилось в котловине Черекского ущелья. Со всех сторон село окружено горами, среди которых есть два 5-тысячника — Дыхтау (5204 м) и Коштантау (5144 м).

  • Переезд к одной из жемчужин Северного Кавказа Голубые озёра. Наиболее интересно Нижнее Голубое, самое глубокое карстовое озеро в России. Его глубина достигает 368 м при небольших размерах 235х130 м. Озеро не замерзает круглый год. Имеет постоянную температуру воды 9,3 С. Славится высочайшей прозрачностью и голубым цветом воды. Вода насыщена сероводородом, поэтому в озере живности нет. Вблизи находится ещё 4 озера.

После посещения столь живописного объекта природы, как Верхняя Балкария, вы навсегда сохраните частичку Кавказа в своём сердце!

  • Обед в кафе (за дополнительную плату).

  • Далее поездка к Безенгийскому Языку Тролля. Переезд в селение Безенги.

  • Посадка в машины повышенной проходимости. Поездка вдоль Безенгийского ущелья. Безенгийское ущелье — это водопады, высоченные горы, которыми так гордятся местные жители. Далее вы увидите крепость Жабо-Кала. Почти на обрыве расположился средневековый замок Джабоевых. Замок абсолютно неприступен и контролировал всю долину.

  • Переезд к Языку Тролля. Он находится над заброшенным аулом Хулам. Это скальный выступ над пропастью, очень живописный! Именно отсюда стоит любоваться и Безенгийской стеной. Безенгийская стена — это ровно двенадцать километров главного Кавказского хребта, которые мы наблюдаем в перспективе Безенгийского ущелья.

  • На обратном пути посетим термальные воды Аушигера, источник находится под открытым небом, где можно поплавать в горячей хлоридно-натриевой минеральной воде. Её свойства позволяют благоприятно воздействовать на организм, оказывая оздоровительный и восстановительный эффект (с собой взять: полотенце, купальники, тапочки).

  • Возвращение в гостиницу. Ночлег.

Верхняя Балкария. Безенгийский Язык ТролляВерхняя Балкария. Безенгийский Язык ТролляВерхняя Балкария. Безенгийский Язык Тролля
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Факультативная Экскурсия В Приэльбрусье

Факультативная Экскурсия В Приэльбрусье: Поляна Азау, Подъём На Склон Эльбруса Канатной Дорогой. Экскурсия На Поляну Нарзанов.

  • Ранний завтрак (или ланч-бокс).

  • Свободный день или факультативная экскурсия в Приэльбрусье (по желанию, за дополнительную плату).

Это замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей. Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью. Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.

Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан, и ведет к подножию Эльбруса. Наш маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау. С неё начинается подъём на Эльбрус. С поляны Азау по канатной дороге осуществляется подъём на склон Эльбруса. У вас будет возможность подняться на два уровня: станция Мир высота 3500 метров над уровнем моря и станция Гара-Баши высота 3850 метров над уровнем моря. Вы полюбуетесь великолепными видами панорамы Главного Кавказского хребта.

  • Далее переезд на поляну Чегет. Подъём осуществляется на парнокресельном и однокресельном подъёмнике. Вы увидите знаменитый Ледник Семерка и завораживающий вид на Баксанского ущелья. Семерка - один из самых живописных ледников Приэльбрусья. Название Семёрка ледник получил из-за своей формы, напоминающей цифру 7.

  • Свободное время на обед в национальном балкарском кафе (за доп. плату).

  • Далее экскурсия на Поляну Нарзанов, где можно продегустировать знаменитые нарзаны. Минеральные источники — нарзаны, богатые железом, кальцием, магнием, натрием и калием.

  • Возвращение в Нальчик. Ночлег.

Факультативная Экскурсия В ПриэльбрусьеФакультативная Экскурсия В ПриэльбрусьеФакультативная Экскурсия В Приэльбрусье
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Обзорная Экскурсия По Нальчику. Замок Шато-Эркен

  • Завтрак.

  • Переезд к замку Шато-Эркен. Внешне замок выглядит как французский замок Xixii веков в романском стиле. Это высокие остроконечные башни, зубчатые стены с бойничными окнами. Главная особенность замка — расположение на воде. Здесь получаются красивые фотографии!

  • Возвращение в Нальчик.

  • Посещение кондитерской фабрики Нальчик Сладость.

  • Обед в кафе за дополнительную плату.

  • Обзорная экскурсия по городу Нальчик. Знакомство с самыми интересными достопримечательностями города. Прогуляемся вокруг Курортного озера, посетим знаменитый Атажукинский сад. В минеральном источнике попробуете на вкус знаменитый Нальчик!

  • В завершении дня вас ждет яркая и незабываемая этно-гастрономическая программу в одном из ресторанов Нальчика. Обязательный элемент программы дегустация национальных блюд. В завершении вечера мастер класс по национальным танцам.

  • Возвращение в гостиницу. Ночлег.

Обзорная Экскурсия По Нальчику. Замок Шато-ЭркенОбзорная Экскурсия По Нальчику. Замок Шато-ЭркенОбзорная Экскурсия По Нальчику. Замок Шато-Эркен
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Посещение Термальных Источников

  • Завтрак.

  • Освобождение номеров.

  • Переезд в Минеральные Воды.

  • По дороге заезжаем в комплекс термальных бассейнов. Посещение термального источника, отдых и расслабление.

  • Обед в кафе за дополнительную плату.

  • Трансфер на ж/д вокзал г. Минеральные Воды.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по маршруту завтраки (5)
  • Сопровождение группы куратором направления
  • Проживание в гостинице в Нальчике (5 ночей)
  • Страхование от несчастного случая
  • Этно-гастрономическая программа в ресторане с мастер-классом по национальным танцам экскурсионное обслуживание в городах по маршруту путешествия
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Курортный сбор
  • Входные билеты на объекты посещения и факультативные выезды:
  • Поездка в Приэльбрусье
  • Эко-сбор 150 руб/чел. (С собой солнцезащитные очки, крем от загара, теплая одежда)
  • Канатная дорога Азау-Эльбрус - ст. Гара-Баши, высота 3850 м (цена летнего сезона 2025) все очереди
  • Канатная дорога Чегет
  • Шато-Эркен (посещение территории вокруг замка)
  • Посещение термальных бассейнов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Елена Владимировна, и я — ваш персональный тревел-эксперт. Моя страсть к путешествиям началась в 2000 году, и с тех пор я посетила более 20 стран и 50 городов.
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В 2006 году я превратила это увлечение в профессию, которой горжусь и по сей день. До 2024 года 11 лет преподавала в университете и была доцентом кафедры туризма, этот опыт позволяет мне создавать не просто поездки, а глубокие, продуманные и безопасные маршруты. С 2015 года я специализируюсь на авторских и фирменных турах для туристов среднего и старшего возраста, где главное — это ваше спокойствие и яркие впечатления. Для участников моего «Клуба путешествий» я создаю уникальные туры под девизом «Я там еще не была». Мы вместе открываем новые горизонты как настоящие первооткрыватели. Я путешествую только с небольшими группами (до 15 человек). Это мой любимый формат, который позволяет уделить внимание каждому, создать теплую атмосферу и сделать поездку по-настоящему незабываемой. Едете в одиночку? Не беда! В наших турах вы обязательно найдете новых друзей и единомышленников. Мы поможем вам обрести компанию для будущих приключений. Доверяя нам организацию тура для ваших родителей, вы дарите им не просто поездку, а заботу и безопасность, а также интересную компанию, чтобы никто не чувствовал себя одиноким. Наши программы насыщены впечатлениями, но при этом физически доступны. Это путешествие мечты, которое запомнится на всю жизнь! Приглашаю вас в мир ярких открытий!

Тур входит в следующие категории Нальчика

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