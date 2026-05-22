4 день

Факультативная Экскурсия В Приэльбрусье

Факультативная Экскурсия В Приэльбрусье: Поляна Азау, Подъём На Склон Эльбруса Канатной Дорогой. Экскурсия На Поляну Нарзанов.

Ранний завтрак (или ланч-бокс).

Свободный день или факультативная экскурсия в Приэльбрусье (по желанию, за дополнительную плату).

Это замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей. Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью. Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.

Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан, и ведет к подножию Эльбруса. Наш маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау. С неё начинается подъём на Эльбрус. С поляны Азау по канатной дороге осуществляется подъём на склон Эльбруса. У вас будет возможность подняться на два уровня: станция Мир высота 3500 метров над уровнем моря и станция Гара-Баши высота 3850 метров над уровнем моря. Вы полюбуетесь великолепными видами панорамы Главного Кавказского хребта.

Далее переезд на поляну Чегет. Подъём осуществляется на парнокресельном и однокресельном подъёмнике. Вы увидите знаменитый Ледник Семерка и завораживающий вид на Баксанского ущелья. Семерка - один из самых живописных ледников Приэльбрусья. Название Семёрка ледник получил из-за своей формы, напоминающей цифру 7.

Свободное время на обед в национальном балкарском кафе (за доп. плату).

Далее экскурсия на Поляну Нарзанов, где можно продегустировать знаменитые нарзаны. Минеральные источники — нарзаны, богатые железом, кальцием, магнием, натрием и калием.

Возвращение в Нальчик. Ночлег.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086