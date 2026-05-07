3 ущелья Кабардино-Балкарии и Эльбрус. Национальный маршрут. Весна-лето
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Перебравшись по ущелью реки, вы обнаружите водопады, потом переедете через перевал на джипах и окажетесь в древнем балкарском селении»
23 июл в 10:00
20 авг в 10:00
от 49 000 ₽ за человека
-
8%
Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус осенью. Национальный маршрут
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Ваше приключение начнется с захватывающей поездки на внедорожниках в одно из самых живописных мест Кавказа — Чегемское ущелье, которое поражает своими масштабами и красотой»
1 ноя в 10:00
от 49 000 ₽
53 000 ₽ за человека
Горы и ущелья Кабардино-Балкарии
Места показа: Нальчик, Чегемское ущелье, село Верхняя Балкария
«Места показа: Нальчик, Чегемское ущелье, село Верхняя Балкария, Горячие источники Аушигер сити, Безенгийский язык тролля, Гора Малая Кизиловка»
26 сен в 10:00
от 51 600 ₽ за человека
-
14%
Три ущелья Кабардино-Балкарии. Зимний национальный маршрут
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Нальчик
«Ваше приключение начнется с захватывающей поездки на внедорожниках в одно из самых живописных мест Кавказа — Чегемское ущелье, которое поражает своими масштабами и красотой»
17 дек в 10:00
от 49 000 ₽
57 000 ₽ за человека
Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус на Рождество
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Нальчик
«Ваше приключение начнется с захватывающей поездки на внедорожниках в одно из самых живописных мест Кавказа — Чегемское ущелье, которое поражает своими масштабами и красотой»
1 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 54 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Ущелья»
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- Горы и ущелья Кабардино-Балкарии;
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