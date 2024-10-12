Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус. Зима

Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус
В туре нас ожидают прогулочные экскурсии, треккинги на природе и джиппинг к самым труднодоступным уголкам республики.

Познакомимся с Нальчиком и исследуем его улочки, историю и культуру, а блюда национальной кухни помогут проникнуться духом жизни горцев. Перебравшись через знаменитую теснину, мы увидим Чегемские водопады и таинственное Голубое озеро. Данный тур имеет статус «Национальный маршрут республики Кабардино-Балкария».
5
3 отзыва
Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус. Зима
Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус. Зима
Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус. Зима
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Термальные источники

Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал Минеральных Вод до 12:00-12:30.

12:30 Групповой трансфер в Нальчик из Минеральных Вод без гида, в пути 2-2,5 часа.

При наличии рейсов в Нальчик просим при бронировании уточнить о возможности замены города прибытия.

По дороге посещение спа-комплекса термальных источников «Гедуко» или «Баксан».

Воды их обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами.

Они рекомендованы для наружного применения при заболеваниях сосудов, кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.

На территории расположено несколько видов бассейнов с термальной водой разной температуры, массажными столами и горками.

Для детей предусмотрена специальная безопасная зона.

Дополнительно оплачивается входной билет — от 600 руб. /чел. (оплата на месте).

Продолжительность купания 1:30 ч.

16:00Ориентировочное время прибытия в Нальчик.

Размещение в отелях на выбор согласно вашему бронированию.

Ужин — самостоятельно.

Прибытие. Термальные источникиПрибытие. Термальные источникиПрибытие. Термальные источникиПрибытие. Термальные источники
2 день

Джип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эльтюбю и к Чегемским водопадам

Завтрак в гостинице.

Выезд на внедорожниках в Чегемское ущелье к уникальным карстовым водопадам.

Посещение парадрома «Флай Чегем» (все доп. услуги, типа параплана, зиплайна и др. – за доп. плату).

Обед с блюдами национальной кухни в кафе — самостоятельно.

Переезд через перевал Актопрак (2 200 м над у. м.) на джипах.

Следующей остановкой станет одно из самых древних и загадочных мест Чегемского ущелья — древнее балкарское селение Эльтюбю (XIII-XVIII вв.).

Эльтюбю известно впечатляющими сооружениями: каменными наземными склепами средневековыми башнями.

Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

Джип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эльтюбю и к Чегемским водопадамДжип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эльтюбю и к Чегемским водопадамДжип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эльтюбю и к Чегемским водопадамДжип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эльтюбю и к Чегемским водопадам
3 день

Экскурсия «Величественный Эльбрус»

Завтрак в гостинице или сухой паек.

Встреча с гидом.

Трансфер в Приэльбрусье.

Прибытие на поляну Азау.

Подъем на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м на канатной дороге (доп. плата) (закрытые кабинки).

На протяжении всего маршрута вам будут открываться величественные панорамы Кавказских хребтов во главе с исполином Эльбрусом (5642 м над у. м.).

Посещение фотозоны «Зеркальный куб 3847».

На станции «Гарабаши» установлен самый высокогорный почтовый ящик России.

Отсюда, с рекордной высоты 3 847 метров надо уровнем моря, можно отправить открытку или письмо близким.

Начиная с высоты 3500 м, Эльбрус покрыт ледниками и снегом, так что у вас будет возможность поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе за доп. плату до Приюта 11 (высота 4200 м), спуск на поляну Азау.

Обед в местном кафе — самостоятельно.

Возвращение в Нальчик после 20:00.

Ужин — самостоятельно.

Дополнительная плата: канатные дороги — 2 100 руб. /чел. на месте, прокат снегохода — от 7 000 руб. /чел. на месте.

Экскурсия «Величественный Эльбрус»Экскурсия «Величественный Эльбрус»Экскурсия «Величественный Эльбрус»Экскурсия «Величественный Эльбрус»
4 день

Голубые озера и Верхняя Балкария. Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

По дороге — посещение магазина сладостей при кондитерской фабрике, где каждый сможет приобрести знаменитые нальчикские конфеты, зефир, мармелад.

Путешествие к сердцу Балкарии в ущелье реки Черек, где с XII века располагается 18 горских аулов.

Вас ждёт встреча с местным жителем, который расскажет о жизни, обычаях и обрядах горцев.

Вы увидите средневековые башни и древние аулы, которые привлекают внимание кинематографистов; в частности, фильм «Война» Балабанова был снят в этой местности.

Обед в горской семье с блюдами национальной кухни или в местном кафе.

Остановка у Голубого озера, которое по праву считается жемчужиной Кабардино-Балкарии.

Трансфер в аэропорт «Минеральные Воды» к рейсам, вылетающим после 20:00.

При наличии рейсов в г. Нальчик просим при бронировании уточнить о возможности замены города вылета.

Голубые озера и Верхняя Балкария. ОтъездГолубые озера и Верхняя Балкария. ОтъездГолубые озера и Верхняя Балкария. ОтъездГолубые озера и Верхняя Балкария. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное размещение1-местное размещение (под запрос)Дополнительное место (ребенок или взрослый)

Бизнес-отель «Нальчик» 3*

стандарт, dbl

4600053500-

Спа-отель «Синдика» 4*

стандарт dbl/twin

4550053000-

Отель «Азимут» 4*

супериор twin/dbl

5350057000 стандарт40000

Варианты проживания

Азимут

3 ночи

Отель «Азимут» с рестораном, фитнес-центром, баром и общим лаунджем находится в Нальчике. К услугам гостей этого 4-звездочного отеля сад и номера с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и собственной ванной комнатой. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер и камера хранения багажа.

В номерах отеля установлен шкаф для одежды. Номера отеля AZIMUT Nicpank оснащены письменным столом и телевизором с плоским экраном.

Для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.

К услугам гостей 4-звездочные номера «AZIMUT Нальчик» с крытым бассейном и террасой.

Расстояние до ближайшего аэропорта Нальчик составляет 11 км. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.

АзимутАзимутАзимутАзимутАзимутАзимутАзимутАзимутАзимутАзимут

Синдика

3 ночи

Комфортабельный и современный спа-отель «Синдика» - это прекрасное сочетание комфорта, услуг премиум класса и традиций гостеприимства. Комплекс находится в тихой и живописной части города, рядом с парком им. Атажукина.

Каждый номер оформлен в элегантном стиле и приятных тонах, что делает местонахождение здесь еще более комфортным. Категории оснащены удобными кроватями с ортопедическим матрасами, мебелью с отделкой из дерева, холодильником, телевизором, телефоном, а также собственной ванной комнатой с феном.

На территории работает ресторан, в котором доступно разнообразное сытное меню как по системе «шведский стол», так и заказное. Желающие смогут отправиться в близлежащие кафе и бары.

Аэропорт Нальчик в 6,5 км, а железнодорожный вокзал в 4 км. В 15 минутах езды от места проживания есть торговые центры, кинотеатры, музеи, а еще достопримечательности.

СиндикаСиндикаСиндикаСиндикаСиндикаСиндика

Нальчик

3 ночи

Бутик-Отель «Нальчик» расположен в городе Нальчик.

Комфортабельные номера с классическим дизайном оборудованы удобными спальными местами, телевизором, кондиционером и собственной ванной. Некоторые имеют выход на балкон с видом на город. Из удобств — прачечная, камера хранения и предоставляют утюг с гладильной доской. Гости могут подключиться к бесплатной сети Wi-Fi.

На территории работает ресторан. Завтраки готовят по меню с возможностью доставки в номер, а также есть упакованные ланчи. Дополнительно в комнатах установлен чайник.

Расстояние до аэропорта — 3.5 км, до железнодорожного вокзала — 1.2 км. Для личного автомобиля постояльцев предусмотрена парковка. В пешей доступности филармония, Атажукинский парк.

НальчикНальчикНальчикНальчикНальчикНальчик

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Размещение на 3 ночи в отеле на выбор c завтраком
  • Транспортные услуги внедорожников
  • Услуги местных гидов
  • Поездка на термальный комплекс «Гедуко/Баксан» (без входных билетов)
  • Питание по программе тура (завтраки в отеле, 1 обед национальной кухни)
  • Обзорные экскурсии с местным гидом: Приэльбрусье, Верхняя Балкария, перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады, термальный комплекс «Гедуко/Баксан»
  • Экосборы
  • Для гостей отеля «Азимут» пользование бассейном в течение дня
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод / Нальчика и обратно
  • Индивидуальные трансферы
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Трансфер Нальчик аэропорт или ж/д - отель, стоимость по запросу
  • Питание, не включенное в стоимость тура
  • Входные билеты в комплекс «Гедуко/Баксан» от 600 руб. /чел
  • Подъем по канатной дороге Эльбрус - 2 100 руб. /чел
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды / Нальчик
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для подъёма на склоны вулкана Эльбрус рекомендуем взять с собой следующие вещи:

  • куртка;
  • кофта (флисовая);
  • перчатки и шапка;
  • удобная обувь;
  • накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;
  • солнцезащитные очки и крем (SPF50);
  • индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как осуществляются встреча и проводы туристов?

Встреча: групповой трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) рекомендуемого города прибытия осуществляются в назначенное время, но не позднее 12:30. В аэропорту туристов встречает гид с табличкой с названием тура «3 ущелья КБР» на выходе из зала прилёта.

Для туристов, приезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.

Проводы: проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал рекомендуемого города отправления, к рейсам после 20:00 часов местного времени.

Для туристов, уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.

Может ли измениться порядок экскурсий?

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
12 окт 2024
Все понравилось, спасибо, без напрягов и проблем, и супер гид на месте, спасибо!
П
6 окт 2024
Тур замечательный, посетила "жемчужины" кавказских Минвод: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Города-курорты с отличным сервисом, красивые, ухоженные. Сохранилось много исторических достопримечательностей конца 19 - начала 20 века. Поездка Джилы-су впечатляет, Эльбрус предстал во всей красе, освещённый солнцем, а окружающие ущелья особенно красивы в осеннем разноцветье. Но горы есть горы и буквально за полчаса Эльбрус затянуло тучами и полил дождь.
Тур замечательный, посетила &quot;жемчужины&quot; кавказских Минвод: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Города-курорты с отличным сервисом, красивые,Тур замечательный, посетила &quot;жемчужины&quot; кавказских Минвод: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Города-курорты с отличным сервисом, красивые,Тур замечательный, посетила &quot;жемчужины&quot; кавказских Минвод: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Города-курорты с отличным сервисом, красивые,Тур замечательный, посетила &quot;жемчужины&quot; кавказских Минвод: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Города-курорты с отличным сервисом, красивые,Тур замечательный, посетила &quot;жемчужины&quot; кавказских Минвод: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Города-курорты с отличным сервисом, красивые,Тур замечательный, посетила &quot;жемчужины&quot; кавказских Минвод: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Города-курорты с отличным сервисом, красивые,Тур замечательный, посетила &quot;жемчужины&quot; кавказских Минвод: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Города-курорты с отличным сервисом, красивые,Тур замечательный, посетила &quot;жемчужины&quot; кавказских Минвод: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Города-курорты с отличным сервисом, красивые,Тур замечательный, посетила &quot;жемчужины&quot; кавказских Минвод: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Города-курорты с отличным сервисом, красивые,Тур замечательный, посетила &quot;жемчужины&quot; кавказских Минвод: Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. Города-курорты с отличным сервисом, красивые,
А
30 авг 2024
Тур понравился, организация хорошая. По сложности для меня лично все было "по-лайту", но некоторым участникам было сложно иногда. Все таки некоторая физическая подготовка нужна. Достаточно времени было и отдохнуть самостоятельно вечером после ходовых дней. Природа красивая.

Тур входит в следующие категории Нальчика

Похожие туры из Нальчика

Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Нальчик
2 янв в 10:00
от 49 000 за человека
Мультиактив на Эльбрусе
Джиппинг
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Мультиактив на Эльбрусе
Начало: Г. Нальчик
12 дек в 10:00
от 37 500 за человека
Вояж в созвездие гор. Зимний тур на Кавказ
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Вояж в созвездие гор. Зимний тур на Кавказ
Начало: Минеральные Воды / Пятигорск
8 дек в 10:00
22 дек в 10:00
от 36 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Нальчике
Все туры из Нальчика
ХорошоТам