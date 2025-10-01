Мои заказы

Аренда яхты в Нижнем Новгороде

Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода с борта яхты. Виды на кремль, набережные и слияние рек подарят незабываемые впечатления
Индивидуальная аренда яхты в Нижнем Новгороде - это возможность увидеть город с уникального ракурса.

Прогулка по Волге и Оке открывает перед вами живописные виды на Стрелку, величественный собор Александра Невского и современный стадион. На борту предусмотрены все удобства для комфортного отдыха. Это идеальный способ провести время с семьей или друзьями, наслаждаясь природой и архитектурой
4.5
4 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Прекрасные виды на Волгу и Оку
  • 🏰 Уникальная перспектива на кремль
  • 🎶 Музыка и комфорт на борту
  • 🏟 Вид на стадион и соборы
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фото
Аренда яхты в Нижнем Новгороде© Роман
Аренда яхты в Нижнем Новгороде© Роман
Аренда яхты в Нижнем Новгороде© Роман

Что можно увидеть

  • Стрелка
  • Собор Александра Невского
  • Стадион «Нижний Новгород»
  • Чкаловская лестница
  • Кремль

Описание водной прогулки

С борта яхты перед вами предстанут:

  • Стрелка — место слияния двух рек.
  • мосты, соединяющие берега.
  • современный стадион «Нижний Новгород».
  • величественный собор Александра Невского.
  • пакгаузы, хранящие историю.
  • ожившая Нижне-Волжская набережная.
  • собор Пресвятой Богородицы.
  • Речной вокзал.
  • легендарная Чкаловская лестница.
  • неприступные стены кремля.

Организационные детали

  • На яхте есть туалет, пледы, сидушки, музыкальная колонка, бокалы.
  • На борт нельзя заходить в обуви на каблуках.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Правдинской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 53 туристов
Меня зовут Роман. И я не просто сдаю яхты в аренду — я помогаю вам ощутить настоящую свободу на воде. С воды вы увидите все ключевые достопримечательности города!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
1
2
1
О
Ольга
1 окт 2025
Капитан явно не про клиентоориентированность и работу с людьми. Выход на 40 минут задержали, пол дороги разговаривал о том, что сегодня вообще не должен идти в рейс. Плюс то стропилами
читать дальше

заденет, то когда от дождя прятались, даже не убедился что спустились в каюту закрыл люк и стукнул по голове. Мелочи, но когда ты отдыхаешь хочется позитивно настроенных людей рядом, а приходилось постоянно этот позитив искать

Руслан
Руслан
24 авг 2025
Спасибо за прогулку
Спасибо за прогулку
Т
Татьяна
8 авг 2025
все прекрасно!
Л
Людмила
4 авг 2025
Гид оперативно вышел на связь и ответил на все интересующие вопросы.
Прокат яхты оставил самые приятные впечатления! В городе впервые и
отдельное спасибо капитану Михаилу,всё подробно рассказал, ответил на любые вопросы.

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода

По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
На яхте
2 часа
54 отзыва
Водная прогулка
По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
Путешествие на яхте по Нижнему Новгороду откроет вам уникальные виды на городские достопримечательности и живописные природные уголки
Начало: На Гребном канале
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Пешая
2 часа
52 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием
Начало: Ул Большая Покровская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 7 чел.
Нижний Новгород: стрит-арт в столице закатов
Пешая
1.5 часа
20 отзывов
Квест
до 20 чел.
Стрит-арт Нижнего Новгорода: искусство на улицах
Погрузитесь в мир уличного искусства Нижнего Новгорода, открыв для себя уникальные работы знаменитых художников
Начало: В районе сквера им. Свердлова
22 дек в 08:00
2200 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде