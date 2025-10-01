Индивидуальная аренда яхты в Нижнем Новгороде - это возможность увидеть город с уникального ракурса.
Прогулка по Волге и Оке открывает перед вами живописные виды на Стрелку, величественный собор Александра Невского и современный стадион. На борту предусмотрены все удобства для комфортного отдыха. Это идеальный способ провести время с семьей или друзьями, наслаждаясь природой и архитектурой
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Прекрасные виды на Волгу и Оку
- 🏰 Уникальная перспектива на кремль
- 🎶 Музыка и комфорт на борту
- 🏟 Вид на стадион и соборы
- 📸 Возможность сделать потрясающие фото
Что можно увидеть
- Стрелка
- Собор Александра Невского
- Стадион «Нижний Новгород»
- Чкаловская лестница
- Кремль
Описание водной прогулки
С борта яхты перед вами предстанут:
- Стрелка — место слияния двух рек.
- мосты, соединяющие берега.
- современный стадион «Нижний Новгород».
- величественный собор Александра Невского.
- пакгаузы, хранящие историю.
- ожившая Нижне-Волжская набережная.
- собор Пресвятой Богородицы.
- Речной вокзал.
- легендарная Чкаловская лестница.
- неприступные стены кремля.
Организационные детали
- На яхте есть туалет, пледы, сидушки, музыкальная колонка, бокалы.
- На борт нельзя заходить в обуви на каблуках.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Правдинской улице
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Роман — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 53 туристов
Меня зовут Роман. И я не просто сдаю яхты в аренду — я помогаю вам ощутить настоящую свободу на воде. С воды вы увидите все ключевые достопримечательности города!
Отзывы и рейтинг
4.5
О
Ольга
1 окт 2025
Капитан явно не про клиентоориентированность и работу с людьми. Выход на 40 минут задержали, пол дороги разговаривал о том, что сегодня вообще не должен идти в рейс. Плюс то стропилами
Руслан
24 авг 2025
Спасибо за прогулку
Т
Татьяна
8 авг 2025
все прекрасно!
Л
Людмила
4 авг 2025
Гид оперативно вышел на связь и ответил на все интересующие вопросы.
Прокат яхты оставил самые приятные впечатления! В городе впервые и
отдельное спасибо капитану Михаилу,всё подробно рассказал, ответил на любые вопросы.
