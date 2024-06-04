Экскурсии по Верхневолжской набережной Нижнего Новгорода

Найдено 18 экскурсий в категории «Верхневолжская Набережная» в Нижнем Новгороде, цены от 600 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
440 отзывов
Популярное предложение
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода: от древних времен до наших дней. Вас ждет путешествие по кремлю и его окрестностям
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 800 за человека
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
307 отзывов
Главное в Нижнем: уникальный маршрут по набережным, площадям и улицам
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от исторических памятников до живописных видов. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 470 за всё до 7 чел.
История Нижнего Новгорода за 3 часа на авто
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
357 отзывов
История Нижнего Новгорода: 3-часовая автоэкскурсия по ключевым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, посетив его исторические места на комфортабельном автомобиле
Начало: На площади Минина и Пожарского, в начале улицы Бол...
Сегодня в 16:00
Завтра в 17:00
8 000 за всё до 7 чел.
Влюбиться в Нижний Новгород за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
112 отзывов
Влюбиться в Нижний Новгород: истории, легенды и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, открывая его исторические тайны и архитектурные шедевры
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 7 500 за всё до 7 чел.
Захватывающий Нижний: от спиритических сеансов Даля до соляных афер
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
Захватывающий Нижний: от спиритических сеансов Даля до соляных афер
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческому центру Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
от 5 800 за всё до 15 чел.
Литературно-графичный маршрут
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Литературно-графичный маршрут в Нижнем Новгороде: путешествие по истории
Откройте для себя уникальный мир литературы и искусства Нижнего Новгорода, познакомьтесь с жизнью и творчеством знаменитых личностей
Начало: На площади Минина
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от 3 800 за всё до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
143 отзыва
Групповая прогулка по историческому Нижнему Новгороду с экспертом
Прогулка по Нижнему Новгороду: кремль, легенды и усадьбы ждут вас на двух маршрутах с местным экспертом
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 200 за человека
Нижний Новгород изнутри
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Нижний Новгород изнутри
Кремль, исторический центр и лучшие панорамные виды города на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Мистика Волжского откоса
🚶 Пешая
скидка
40%
Групповая
2 часа
3 отзыва
Мистика Волжского откоса
Отыскать призраков и раскрыть страшные тайны, которые хранят нижегородские особняки (в группе)
Начало: На площади Минина
16 июня в 15:00
22 июня в 16:00
1000600 за человека
Нижний Новгород - столица радио. Обзорная экскурсия с посещением радиолаборатории
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Нижний Новгород - столица радио. Обзорная экскурсия с посещением радиолаборатории
Узнать об истоках радиовещания в России и увидеть главные достопримечательности города
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
10 200 за всё до 3 чел.
Беговая обзорная экскурсия по Нижнему
Групповая
1.5 часа
4 отзыва
Беговая обзорная экскурсия по Нижнему
Провести время с пользой для кругозора и здоровья
Начало: у памятника Петру Нестерову
10 июня в 18:30
14 июня в 18:30
1 000 за человека
Нижегородские клады и знаменитые узники
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Нижегородские клады и знаменитые узники
Услышать интригующие истории из прошлого на прогулке по набережным и центру волжской столицы
Начало: На Верхневолжской набережной
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
8 000 за всё до 8 чел.
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Посмотреть на Нижний глазами известных людей разных эпох и отведать суточных щей с настоечкой
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
8 500 за всё до 3 чел.
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Пройти по местам из "Жмурок", "Вассы", "Детей Арбата" и других фильмов
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
4 700 за всё до 10 чел.
«Монологи Старого города»: обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
«Монологи Старого города»: обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Погулять по историческому центру и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 8 чел.
Украина в Нижнем Новгороде (пешая 2 часа)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Украина в Нижнем Новгороде (пешая 2 часа)
Об украинском наследии в истории русского города
Начало: В начале ул. Большой Покровской
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670 за всё до 15 чел.
Истории Нижнего: дворец за миллион и миллионы Чкалова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Истории Нижнего: дворец за миллион и миллионы Чкалова
Известные и неожиданные события из жизни неординарных нижегородцев
Начало: У памятника Чкалову на Верхне-Волжской набережной
12 июня в 15:30
13 июня в 17:30
3 450 за всё до 10 чел.
Гастроэкскурсия по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Гастроэкскурсия по Нижнему Новгороду
Съесть суп там, где жил Льюис Кэрролл, а десерт - над собором Александра Невского
Завтра в 18:00
10 июня в 12:00
9 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
    Отличная подача. экскурсию и гида можно смело рекомендовать
  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
    У нас был экскурсовод Евгений. Он очень хорошо провёл экскурсию. Знание материала отличное, приятное общение и политивный настрой. Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
    Классный гид! Эмоциональный, интересно рассказывающий, рисующий картинки в лицах) отдельное спасибо за удобные наушники и вкусный нижегородский пряник))
  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
    Давно так не торопился написать отзыв. Только вернулся из Нижнего и сразу к компу. Признаться, я очень люблю экскурсии и пытаюсь
    читать дальше

    слушать экскурсоводов. И зачастую слушать их невозможно, в силу тех или иных обстоятельств - то скучно, то неточно, то откровенное вранье… Поэтому обычно тщательно выбираю. Но тут не стал выбирать, не было времени. И…. результат превзошел все ожидания! Николай провел великолепнейшую экскурсию, практически интерактивную, погружая нас в прошлое города, постоянно взаимодействуя с группой, вовлекая туристов в процесс. Я узнал много нового для себя и обновил старые знания. Давно не было такого гида. Когда видишь увлеченного человека, который любит свое дело, то все что он рассказывает, воспринимается совершенно по другому. Однозначно буду всем рекомендовать. Да и сам схожу на другую экскурсию Николая когда буду в Нижнем Новгороде или Питере.

  • В
    Василий
    1 июня 2024
    Мистика Волжского откоса
    Прекрасная сбалансированная экскурсия. Понравилась и мне и сыну. Ребёнок больше слушал про привидения и клады, взрослый про купеческие династии. В итоге все остались довольны. Хочется отметить, что экскурсовод умеет увлечь и обладает прекрасным чувством юмора. Рекомендую
  • Л
    Лариса
    1 июня 2024
    Мистика Волжского откоса
    Экскурсия шикарная и экскурсовод чудесный! Получила большое удовольствие. Думала будут сомнительные истории про привидения, но экскурсия оказалась значительно глубже. Узнала
    читать дальше

    и много нового про нижегородских купцов. А место проведения просто потрясающее, особенно в такую жару. Ещё раз спасибо! Обязательно посещу и другие экскурсии Юлии.

  • С
    Саша
    1 июня 2024
    Мистика Волжского откоса
    Экскурсия супер! Нам очень понравилось! Было страшно, весело и познавательно. Много интересных фактов. Заслушались даже те, кто скептически относится к экскурсиям. А какие виды на набережной! Юлия, огромное вам спасибо за увлекательный вечер!
  • В
    Всеволод
    31 мая 2024
    Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
    Пешая прогулка по старому городу с экскурсоводом Артёмом. Очень повезло. Интересные истории, яркие образы, шутки, анекдоты, детали архитектурных стилей, едва
    читать дальше

    заметные проходы между домами и улицами, Артём рассказывал про все известные дома и их архитектурные стили, и об их знаменитых владельцах. Купеческий быт, нравы и обычаи. Быстро, ярко, весело, познавательно!

  • К
    Ксения
    28 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
    Доброго времени суток! Сегодня (28.05.24) была на экскурсии по Нижнему Новгороду. Предлагают 2 маршрута(синий и красный), они чередуются каждый день между
    читать дальше

    собой. Я попала на синий маршрут.) Экскурсовод Ольга настоящий профессионал своего дела. Провела замечательную экскурсию, которая длилась 2,5 часа. Доступно и интересно рассказывает, и сразу видно, что человек очень любит свой город. Узнала интересное про Кремль, погуляли по набережной, нам рассказали про усадьбу Рукавишников(и даже заглянули ненадолго внутрь). Самые запоминающиеся места: Особняк Ольги Каменской(+ поведали мистическую историю, связанную с этим домом), а ещё сделали классные фотки; Институт благородных девиц. Ольга, искренне благодарю Вас за такую чудесную экскурсию! Время пролетело незаметно.) Желаю Вам успехов в своей работе и хороших слушателей! С уважением, Ксения(экскурсовод из г. Москва)

  • В
    Виктория
    28 мая 2024
    Нижний Новгород изнутри
    27.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм, на Стрелку, по центральным
    читать дальше

    улицам города, к памятнику Чкалову, прогулялись по набережной и завершили путешествие экскурсией по территории Кремля. Нам очень понравилось. Интресно было и взрослым, и ребёнку 11 лет. Сергей замечательный, увлеченный рассказчик, до тонкостей и мелочей знающий свой город и влюблённый в него. Теперь благодаря этой прогулке мы тоже влюблены в Нижний. Спасибо!

    27.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм27.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм27.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм27.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм27.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм27.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Верхневолжская Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
  2. Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
  3. История Нижнего Новгорода за 3 часа на авто
  4. Влюбиться в Нижний Новгород за один день
  5. Захватывающий Нижний: от спиритических сеансов Даля до соляных афер
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Верхневолжская Набережная" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 600 до 10 200 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 1451 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 18 экскурсий в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Верхневолжская Набережная», 1451 ⭐ отзыв, цены от 600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам