Василий проводит ещё 5 экскурсий

Започаинье — душа Нижнего Новгорода

Открыть одно из немногих мест в городе, где сохранился аутентичный облик и атмосфера старины

Василий
Василий – представитель из Нижнего Новгорода
Древние храмы, легенды, завораживающие панорамы — всё это Започаинье, район первого массового заселения за пределами кремля.

Я расскажу, как в разные времена здесь жили мещане, ремесленники и торговцы всех мастей.

Познакомлю с эпохами развития самобытного квартала.

И увлеку историями о знаменитых правителях, святых, литераторах и нижегородском Архимеде.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 2 500 ₽ за экскурсию

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Започаинье — душа Нижнего Новгорода
Започаинье — душа Нижнего Новгорода

Что вас ожидает

История 📖 старинного района
Гуляя по атмосферным уголкам Започаинья, вы узнаете, как здесь, на Ильинской горе, в 14 веке начали селиться нижегородцы и почему району дали такое название. Представите будни людей из разных сословий и перенесетесь во времена, когда на улочках мастерили ремесленники и вели бойкие торги коммерсанты. Я покажу каменные палаты, которым 350 лет, и расскажу о необычной судьбе их хозяев. А также познакомлю с реалиями 19 века, когда здесь сформировался спальный район нижегородского купечества.

Судьбы великих
Вы поразитесь, как много прославленных имен связано с Започаиньем. Осматривая храм 19 в., узнаете о Сергии Радонежском в судьбе района. Также в программе церкви 17 в. — Жен-Мироносиц и Успенская — с рассказами о Макарии Желтоводском и Ефимии Суздальском. У палат купца Чатыгина речь пойдет о Петре Великом. Возле усадьбы Добролюбовых — о литературном критике. Услышите вы и о детстве Максима Горького, разглядывая домик Каширина. А еще откроете интересные факты об Иване Кулибине и Лаврентии Берия.

Кроме того, в нашем маршруте — Нижегородский театр Драмы, Лыкова дамба, Почаинский овраг, дом Переплётчикова, палаты купцов Пушникова и Олисова. И, конечно, потрясающие волжские панорамы с набережной Федоровского, а также виды на Стрелку.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов по пути не предвидится
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на Большой Покровской
Започаинье — душа Нижнего Новгорода
Започаинье — душа Нижнего Новгорода
Започаинье — душа Нижнего Новгорода
Започаинье — душа Нижнего Новгорода
Започаинье — душа Нижнего Новгорода

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Василий
Василий
Меня зовут Василий. Я весёлый гид, экскурсовод по Нижнему Новгороду и Нижегородской области. Коренной нижегородец, в Нижнем Новгороде я родился, учился, учусь, работаю, живу. Очень люблю свой нежный город. У меня два образования: техническое (инженер-физик) и гуманитарное (экскурсовод), я имею официальную аккредитацию на право проведения экскурсий на территории Нижегородского Кремля. Жду вас в гости. Расскажу, покажу всё самое интересное.
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