Василий проводит ещё 5 экскурсий

Исследуйте старинный район Нижнего Новгорода, где оживают истории мещан и ремесленников. Уникальные панорамы и легенды ждут вас
Започаинье - это место, где оживают легенды и история Нижнего Новгорода.
Здесь можно увидеть древние храмы и услышать истории о Сергии Радонежском, Петре Великом и Максиме Горьком.
Прогулка по этому району позволит погрузиться в атмосферу прошлого, узнать о жизни мещан и ремесленников, а также насладиться потрясающими видами на Волгу. Это уникальная возможность познакомиться с культурным наследием и самобытностью Нижнего Новгорода
Лучшее время для посещения Започаинья - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а виды на Волгу особенно живописны. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться атмосферой района, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой прогулки возможны, но холод и снег могут затруднить передвижение, хотя и добавят особого очарования историческим улицам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Храм Сергия Радонежского
Церковь Жен-Мироносиц
Успенская церковь
Домик Каширина
Усадьба Добролюбовых
Нижегородский театр Драмы
Лыкова дамба
Почаинский овраг
Дом Переплётчикова
Палаты купцов Пушникова
Палаты купцов Олисова
Описание экскурсии
История старинного района
Гуляя по атмосферным уголкам Започаинья, вы узнаете, как здесь, на Ильинской горе, в 14 веке начали селиться нижегородцы и почему району дали такое название. Представите будни людей из разных сословий и перенесетесь во времена, когда на улочках мастерили ремесленники и вели бойкие торги коммерсанты. Я покажу каменные палаты, которым 350 лет, и расскажу о необычной судьбе их хозяев. А также познакомлю с реалиями 19 века, когда здесь сформировался спальный район нижегородского купечества.
Судьбы великих
Вы поразитесь, как много прославленных имен связано с Започаиньем. Осматривая храм 19 в., узнаете о Сергии Радонежском в судьбе района. Также в программе церкви 17 в. — Жен-Мироносиц и Успенская — с рассказами о Макарии Желтоводском и Ефимии Суздальском. У палат купца Чатыгина речь пойдет о Петре Великом. Возле усадьбы Добролюбовых — о литературном критике. Услышите вы и о детстве Максима Горького, разглядывая домик Каширина. А еще откроете интересные факты об Иване Кулибине и Лаврентии Берия.
Кроме того, в нашем маршруте — Нижегородский театр Драмы, Лыкова дамба, Почаинский овраг, дом Переплётчикова, палаты купцов Пушникова и Олисова. И, конечно, потрясающие волжские панорамы с набережной Федоровского, а также виды на Стрелку.
Организационные детали
Дополнительных расходов по пути не предвидится
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Большой Покровской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3599 туристов
Я весёлый гид по Нижнему Новгороду и Нижегородской области. Коренной нижегородец: в Нижнем Новгороде я родился, учился, учусь, работаю и живу. Очень люблю свой нежный город.
У меня два образования: техническое (инженер-физик) и гуманитарное (гид), есть официальная аккредитация на право проведения экскурсий на территории Нижегородского кремля.
Представляю команду аттестованных гидов. Ждём вас в гости — расскажем и покажем всё самое интересное.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
1
3
–
2
–
1
–
Ольга
Евгений отлично рассказал и показал все по теме и даже больше, на все мои вопросы я получила квалифицированные ответы, вчечатления отличные, по Нижнему можно гулять бесконечно, история в каждом доме, улице, переулке. Рекомендую удобную обувь, горы, косогоры, возьмите воду с собой.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Татьяна
Дата посещения: 14 июл 2025
14 июля 2025 года мы побывали на пешеходной экскурсии "Започаинье - душа Нижнего Новгорода" . Экскурсию проводил Сергей. Нас интересовала биография Максима Горького. И экскурсия прошла по историческим местам верхнего Започаинья. Хотим поблагодарить Сергея за увлекательный рассказ, знание исторического материала, содержательные ответы на все вопросы и создание атмосферы эмоционального погружения в эпоху каждого исторического и архитектурного объекта.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Лена
Экскурсию проводил гид Евгений. Евгений встретил у отеля и начал экскурсию от него, за что отдельная благодарность. Интересно, познавательно. Мама с тетей остались довольны. С организационной точки зрения, тоже все отлично. Василий учел нюансы и все прошло как нельзя лучше
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Вчера были на экскурсии по Започаинью. Экскурсовод Евгений - позитивный, вежливый, пунктуальный. Евгений показал очень интересные достопримечательности и рассказал их историю в живой, непринуждённой манере, на хорошем интеллектуальном уровне. Мы читать дальшеуменьшить
в Нижнем Новгороде второй раз, но не были ещё в этой части города. Город реконструируется, благоустраивается, хорошеет. Отличный маршрут, довольно длинный, много новых впечатлений и информации. Очень рекомендую и маршрут и экскурсовода.
Вам был полезен этот отзыв?
Аверьянова
Экскурсию по Започаинью вёл Евгений - гид ходячая энциклопедия! Как столько материала умещается у него в голове, непонятно. Очень интересный человек. Прошлись по старому Нижнему Новгороду, посмотрели постройки 17 века, вышли на набережную, зашли в Приход Церкви Собора Пресвятой Богородицы. Если интересует прошлое Нижнего - советую - очень многое узнаете.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
экскурсию провел Евгений нам все понравилось, было познавательно и интересно. Евгений подстраивался под наши потребности (что очень важно в мороз) спасибо Евгению за информацию и хорошую программу
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Започаинье - душа Нижнего Новгорода»