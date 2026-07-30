Василий проводит ещё 5 экскурсий

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Започаинье - душа Нижнего Новгорода

Исследуйте старинный район Нижнего Новгорода, где оживают истории мещан и ремесленников. Уникальные панорамы и легенды ждут вас
Започаинье - это место, где оживают легенды и история Нижнего Новгорода.

Здесь можно увидеть древние храмы и услышать истории о Сергии Радонежском, Петре Великом и Максиме Горьком.

Прогулка по этому району позволит погрузиться в атмосферу прошлого, узнать о жизни мещан и ремесленников, а также насладиться потрясающими видами на Волгу. Это уникальная возможность познакомиться с культурным наследием и самобытностью Нижнего Новгорода
5
34 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные истории
  • 🏛 Древние храмы
  • 🌆 Завораживающие панорамы
  • 📜 Легенды о знаменитостях
  • 🚶‍♂️ Атмосферные прогулки

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Започаинья - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а виды на Волгу особенно живописны. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться атмосферой района, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой прогулки возможны, но холод и снег могут затруднить передвижение, хотя и добавят особого очарования историческим улицам.
Сейчас август — это идеальное время.
Започаинье - душа Нижнего Новгорода
Започаинье - душа Нижнего Новгорода
Започаинье - душа Нижнего Новгорода

Что можно увидеть

  • Храм Сергия Радонежского
  • Церковь Жен-Мироносиц
  • Успенская церковь
  • Домик Каширина
  • Усадьба Добролюбовых
  • Нижегородский театр Драмы
  • Лыкова дамба
  • Почаинский овраг
  • Дом Переплётчикова
  • Палаты купцов Пушникова
  • Палаты купцов Олисова

Описание экскурсии

История старинного района

Гуляя по атмосферным уголкам Започаинья, вы узнаете, как здесь, на Ильинской горе, в 14 веке начали селиться нижегородцы и почему району дали такое название. Представите будни людей из разных сословий и перенесетесь во времена, когда на улочках мастерили ремесленники и вели бойкие торги коммерсанты. Я покажу каменные палаты, которым 350 лет, и расскажу о необычной судьбе их хозяев. А также познакомлю с реалиями 19 века, когда здесь сформировался спальный район нижегородского купечества.

Судьбы великих

Вы поразитесь, как много прославленных имен связано с Започаиньем. Осматривая храм 19 в., узнаете о Сергии Радонежском в судьбе района. Также в программе церкви 17 в. — Жен-Мироносиц и Успенская — с рассказами о Макарии Желтоводском и Ефимии Суздальском. У палат купца Чатыгина речь пойдет о Петре Великом. Возле усадьбы Добролюбовых — о литературном критике. Услышите вы и о детстве Максима Горького, разглядывая домик Каширина. А еще откроете интересные факты об Иване Кулибине и Лаврентии Берия.

Кроме того, в нашем маршруте — Нижегородский театр Драмы, Лыкова дамба, Почаинский овраг, дом Переплётчикова, палаты купцов Пушникова и Олисова. И, конечно, потрясающие волжские панорамы с набережной Федоровского, а также виды на Стрелку.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов по пути не предвидится
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Большой Покровской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий
Василий — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3599 туристов
Я весёлый гид по Нижнему Новгороду и Нижегородской области. Коренной нижегородец: в Нижнем Новгороде я родился, учился, учусь, работаю и живу. Очень люблю свой нежный город. У меня два образования: техническое (инженер-физик) и гуманитарное (гид), есть официальная аккредитация на право проведения экскурсий на территории Нижегородского кремля. Представляю команду аттестованных гидов. Ждём вас в гости — расскажем и покажем всё самое интересное.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
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3
2
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Ольга
Евгений отлично рассказал и показал все по теме и даже больше, на все мои вопросы я получила квалифицированные ответы, вчечатления отличные, по Нижнему можно гулять бесконечно, история в каждом доме, улице, переулке. Рекомендую удобную обувь, горы, косогоры, возьмите воду с собой.
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Т
Дата посещения: 14 июл 2025
14 июля 2025 года мы побывали на пешеходной экскурсии "Започаинье - душа Нижнего Новгорода" . Экскурсию проводил Сергей. Нас интересовала биография Максима Горького. И экскурсия прошла по историческим местам верхнего Започаинья. Хотим поблагодарить Сергея за увлекательный рассказ, знание исторического материала, содержательные ответы на все вопросы и создание атмосферы эмоционального погружения в эпоху каждого исторического и архитектурного объекта.
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Л
Экскурсию проводил гид Евгений.
Евгений встретил у отеля и начал экскурсию от него, за что отдельная благодарность. Интересно, познавательно. Мама с тетей остались довольны.
С организационной точки зрения, тоже все отлично. Василий учел нюансы и все прошло как нельзя лучше
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Н
Вчера были на экскурсии по Започаинью. Экскурсовод Евгений - позитивный, вежливый, пунктуальный. Евгений показал очень интересные достопримечательности и рассказал их историю в живой, непринуждённой манере, на хорошем интеллектуальном уровне. Мы
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в Нижнем Новгороде второй раз, но не были ещё в этой части города. Город реконструируется, благоустраивается, хорошеет. Отличный маршрут, довольно длинный, много новых впечатлений и информации. Очень рекомендую и маршрут и экскурсовода.

Вчера были на экскурсии по Започаинью. Экскурсовод Евгений - позитивный, вежливый, пунктуальный. Евгений показал очень интересные
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Аверьянова
Экскурсию по Започаинью вёл Евгений - гид ходячая энциклопедия! Как столько материала умещается у него в голове, непонятно. Очень интересный человек. Прошлись по старому Нижнему Новгороду, посмотрели постройки 17 века, вышли на набережную, зашли в Приход Церкви Собора Пресвятой Богородицы.
Если интересует прошлое Нижнего - советую - очень многое узнаете.
Экскурсию по Започаинью вёл Евгений - гид ходячая энциклопедия! Как столько материала умещается у него в
Экскурсию по Започаинью вёл Евгений - гид ходячая энциклопедия! Как столько материала умещается у него в
Экскурсию по Започаинью вёл Евгений - гид ходячая энциклопедия! Как столько материала умещается у него в
Экскурсию по Започаинью вёл Евгений - гид ходячая энциклопедия! Как столько материала умещается у него в
Экскурсию по Започаинью вёл Евгений - гид ходячая энциклопедия! Как столько материала умещается у него в
Экскурсию по Започаинью вёл Евгений - гид ходячая энциклопедия! Как столько материала умещается у него в
Экскурсию по Започаинью вёл Евгений - гид ходячая энциклопедия! Как столько материала умещается у него в
Экскурсию по Започаинью вёл Евгений - гид ходячая энциклопедия! Как столько материала умещается у него в+2
Экскурсию по Започаинью вёл Евгений - гид ходячая энциклопедия! Как столько материала умещается у него в
Экскурсию по Започаинью вёл Евгений - гид ходячая энциклопедия! Как столько материала умещается у него в
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Ю
экскурсию провел Евгений нам все понравилось, было познавательно и интересно. Евгений подстраивался под наши потребности (что очень важно в мороз) спасибо Евгению за информацию и хорошую программу
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