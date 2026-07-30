Василий проводит ещё 5 экскурсий

Лучшее время для посещения Започаинья - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а виды на Волгу особенно живописны. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно насладиться атмосферой района, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой прогулки возможны, но холод и снег могут затруднить передвижение, хотя и добавят особого очарования историческим улицам.

Започаинье - это место, где оживают легенды и история Нижнего Новгорода. Здесь можно увидеть древние храмы и услышать истории о Сергии Радонежском, Петре Великом и Максиме Горьком. Прогулка по этому району позволит погрузиться в атмосферу прошлого, узнать о жизни мещан и ремесленников, а также насладиться потрясающими видами на Волгу. Это уникальная возможность познакомиться с культурным наследием и самобытностью Нижнего Новгорода

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

История старинного района

Гуляя по атмосферным уголкам Започаинья, вы узнаете, как здесь, на Ильинской горе, в 14 веке начали селиться нижегородцы и почему району дали такое название. Представите будни людей из разных сословий и перенесетесь во времена, когда на улочках мастерили ремесленники и вели бойкие торги коммерсанты. Я покажу каменные палаты, которым 350 лет, и расскажу о необычной судьбе их хозяев. А также познакомлю с реалиями 19 века, когда здесь сформировался спальный район нижегородского купечества.

Судьбы великих

Вы поразитесь, как много прославленных имен связано с Започаиньем. Осматривая храм 19 в., узнаете о Сергии Радонежском в судьбе района. Также в программе церкви 17 в. — Жен-Мироносиц и Успенская — с рассказами о Макарии Желтоводском и Ефимии Суздальском. У палат купца Чатыгина речь пойдет о Петре Великом. Возле усадьбы Добролюбовых — о литературном критике. Услышите вы и о детстве Максима Горького, разглядывая домик Каширина. А еще откроете интересные факты об Иване Кулибине и Лаврентии Берия.

Кроме того, в нашем маршруте — Нижегородский театр Драмы, Лыкова дамба, Почаинский овраг, дом Переплётчикова, палаты купцов Пушникова и Олисова. И, конечно, потрясающие волжские панорамы с набережной Федоровского, а также виды на Стрелку.

Организационные детали