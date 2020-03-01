Олег проводит ещё 6 экскурсий

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  3. Легенды и были озера Светлояр

Отыскать русскую Атлантиду, посетить музей керамики и проникнуться преданиями о Китеж-граде

Олег
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Олег – ваш гид
Из Нижнего Новгорода держим путь к Светлояру — былинному озеру, связанному с преданиями о граде Китеже.

Вы распутаете клубок светлоярских сказок, историй и легенд, узнаете о быте заволжских крестьян.

Прикоснетесь к славянской мифологии в музее керамики «Град светлый» и загадаете желание у кромки святого озера.
8500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Нижний Новгород
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Легенды и были озера Светлояр
Легенды и были озера Светлояр

Что вас ожидает

В поисках града Китежа
В историко-художественном музее «Град Китеж» вы погрузитесь в быт заволжских крестьян, узнаете о традициях этих мест и рассмотрите уникальные старообрядческие экспонаты. А в зале, посвященном озеру Светлояр, услышите легенду о граде Китеже и узнаете о писателях, поэтах и художниках, вдохновившихся красотой этих мест. Мы рассмотрим изображения града, послушаем музыку Римского-Корсакова из оперы «Сказание о невидимом Граде Китеже и деве Февронии». Кроме того, вы познакомитесь с гипотезами о происхождении Светлояра, археологическими находками и результатами экспедиций.

Символика и традиции русской керамики
Музей керамики «Град светлый» удивит вас потрясающей коллекцией произведений гончарного искусства. Сперва вы осмотрите изделия с отсылками к славянской мифологии: увидите птиц Сирина и Алконоста, Вещего Бояна и Древо Жизни, древних богов и легендарную Голубиную книгу — сборник средневековых восточнославянских стихов. Во втором зале встретите Китежские колокола, образы русских праведников и святых. А в третьем — оцените глиняные изделия разных народов мира.

Легенды озера Светлояр
Перед вами предстанет озеро, которое называют маленькой русской Атлантидой. Издавна Светлояр был овеян старинными легендами, а его загадки по сей день ставят в тупик исследователей. Мы пройдем вокруг озера, любуясь былинными пейзажами, а после вы сможете загадать заветное желание и окунуться в святую воду Светлояра.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: трансфер от и до Нижнего Новгорода, все входные билеты и экскурсии в музеях.
  • В программе предусмотрено время на обед (30-35 мин.) — по желанию, оплачивается дополнительно.
  • На обратном пути, по вашему желанию, мы можем заехать в Семенов на фабрику «Семеновская роспись», чтобы выбрать и увезти с собой на память знаменитую русскую красавицу — матрешку.
Легенды и были озера Светлояр
Легенды и были озера Светлояр
Легенды и были озера Светлояр
Легенды и были озера Светлояр
Легенды и были озера Светлояр
Легенды и были озера Светлояр
Легенды и были озера Светлояр
Легенды и были озера Светлояр
Легенды и были озера Светлояр
Легенды и были озера Светлояр
Легенды и были озера Светлояр
Легенды и были озера Светлояр

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Нижний Новгород.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Здравствуйте, меня зовут Олег! Я увлекаюсь историей, природой и сохранившимися народными промыслами Нижегородского края о которых с радостью расскажу и вам. В наших поездках вы побываете в особо охраняемых экологически чистых территориях и парках, имеющих богатейшее природное и культурное наследие. На уникальных производствах народных художественных промыслов проявите себя в разнообразных мастер-классах, примите участие в дегустациях, и будет еще много интересного. Имею высшее туристическое образование. Работаю с дружескими компаниями и семьями с детьми.
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