Олег проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

В поисках града Китежа

В историко-художественном музее «Град Китеж» вы погрузитесь в быт заволжских крестьян, узнаете о традициях этих мест и рассмотрите уникальные старообрядческие экспонаты. А в зале, посвященном озеру Светлояр, услышите легенду о граде Китеже и узнаете о писателях, поэтах и художниках, вдохновившихся красотой этих мест. Мы рассмотрим изображения града, послушаем музыку Римского-Корсакова из оперы «Сказание о невидимом Граде Китеже и деве Февронии». Кроме того, вы познакомитесь с гипотезами о происхождении Светлояра, археологическими находками и результатами экспедиций.

Символика и традиции русской керамики

Музей керамики «Град светлый» удивит вас потрясающей коллекцией произведений гончарного искусства. Сперва вы осмотрите изделия с отсылками к славянской мифологии: увидите птиц Сирина и Алконоста, Вещего Бояна и Древо Жизни, древних богов и легендарную Голубиную книгу — сборник средневековых восточнославянских стихов. Во втором зале встретите Китежские колокола, образы русских праведников и святых. А в третьем — оцените глиняные изделия разных народов мира.

Легенды озера Светлояр

Перед вами предстанет озеро, которое называют маленькой русской Атлантидой. Издавна Светлояр был овеян старинными легендами, а его загадки по сей день ставят в тупик исследователей. Мы пройдем вокруг озера, любуясь былинными пейзажами, а после вы сможете загадать заветное желание и окунуться в святую воду Светлояра.