Олег проводит ещё 6 экскурсий

В историко-художественном музее «Град Китеж» вы погрузитесь в быт заволжских крестьян, узнаете о традициях этих мест и рассмотрите уникальные старообрядческие экспонаты. А в зале, посвященном озеру Светлояр, услышите легенду о граде Китеже и узнаете о писателях, поэтах и художниках, вдохновившихся красотой этих мест. Мы рассмотрим изображения града, послушаем музыку Римского-Корсакова из оперы «Сказание о невидимом Граде Китеже и деве Февронии». Кроме того, вы познакомитесь с гипотезами о происхождении Светлояра, археологическими находками и результатами экспедиций.
Символика и традиции русской керамики
Музей керамики «Град светлый» удивит вас потрясающей коллекцией произведений гончарного искусства. Сперва вы осмотрите изделия с отсылками к славянской мифологии: увидите птиц Сирина и Алконоста, Вещего Бояна и Древо Жизни, древних богов и легендарную Голубиную книгу — сборник средневековых восточнославянских стихов. Во втором зале встретите Китежские колокола, образы русских праведников и святых. А в третьем — оцените глиняные изделия разных народов мира.
Легенды озера Светлояр
Перед вами предстанет озеро, которое называют маленькой русской Атлантидой. Издавна Светлояр был овеян старинными легендами, а его загадки по сей день ставят в тупик исследователей. Мы пройдем вокруг озера, любуясь былинными пейзажами, а после вы сможете загадать заветное желание и окунуться в святую воду Светлояра.
Организационные детали
Экскурсия автопешеходная, проходит на комфортабельном автомобиле — Mitsubishi Outlander или VW Caravelle/Multivan
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке
По запросу встречу вас на Московском вокзале
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: трансфер от и до Нижнего Новгорода, все входные билеты и экскурсии в музеях
В программе предусмотрено время на обед (30-50 мин.) — по желанию, оплачивается дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1169 туристов
Я увлекаюсь историей, природой и народными промыслами Нижегородского края, о которых с радостью расскажу и вам. В наших поездках вы побываете в значимых исторических местах, в особо охраняемых экологически чистых читать дальшеуменьшить
территориях и парках, имеющих богатейшее природное и культурное наследие, на уникальных производствах народных художественных промыслов. Вы проявите себя в разнообразных мастер-классах, примете участие в дегустациях, совершите конную прогулку, — будет ещё много интересного.
Имею высшее туристическое образование. Провожу индивидуальные экскурсии для трудовых коллективов, дружеских компаний, пар и семей с детьми.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Елена
Великолепно организованная поездка, Олег отличный рассказчик и большой знаток истории. Было интересно, комфортно и душевно. Highly recommend)
Олег
Ответ организатора:
Елена, спасибо за отзыв! При желании приезжайте к нам со своими подругами в любое время года. Будем рады!
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М
Михаил
Прекрасная экскурсия!
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А
Анатолий
Прекрасный тур, встречи с интересными людьми, рекомендую
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И
Ирина
Посетили уникальные места, увидели уникальных людей. Гусляр Сергей как из другого времени. Музеи: оба впечатлили историей и людьми Нижегородской земли и историей Китеж-града. Музей керамики оставил неизгладимое впечатление. Удивлены, что не знали о них. Озеро Светлояр как из параллельной реальности. Спасибо большое глубинным знаниям Олега, профессионализму Андрея, голосу и музыке Сергея и любви работников музеев к истории и делу Нижегородской земли. Впечатлены. Обязательно будем рекомендовать друзьям.
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А
Алёна
Озеро Светлояр - место святое, изменяющее жизнь людей, с искренним сердцем просящим помощи. Это не просто туристический объект, ценность его в невидимом глазу, но происходящем рядом чуде. Обойдите озеро молча читать дальшеуменьшить
и попросите его святых насельников о самом важном. Особое впечатление произвела на меня местная жительница - основатель музея "Град Светлый" и мастер-керамист Людмила Николаевна. Если есть у озера хранитель, то сейчас это она - сильный, мудрый и светлый человек. Задайте ей самый главный вопрос о жизни, о источнике любви, красоты и силы. Мне она дала очень интересный ответ. Разумеется не бывает случайных людей на нашем пути, Олег мне очень помог и как гид - проводник к месту силы и просто как добрый человек. Всё было очень комфортно и разумно организовано. Благодарю.
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Я
Яна
Хочу выразить огромную благодарность Олегу за потрясающе проведённое время. Не смотря на погодные условия экскурсия прошла насыщенно и очень комфортно! Как говорится со всей заботой) Посмотрели на много больше, чем читать дальшеуменьшить
планировалось по программе. Информация на маршруте доступная и легкоусвояимая) спасибо большое прекрасной Леночке, у которой мы остановились на чай, за вкусный лимонник) огромное спасибо всем сотрудникам музеев. Ну и конечно не могу не оценить Городецкие пряники! Вкусно а-всем рекомендую категорически! Олег, желаю вам как можно больше туристов, вы замечательный гид, очень терпеливый и приятный собеседник.
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