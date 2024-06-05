Экскурсии в Започаинье из Нижнего Новгорода

Найдено 11 экскурсий в категории «Започаинье» в Нижнем Новгороде, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нижний Новгород сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
227 отзывов
Исторический Нижний: путеводитель по векам
Откройте для себя уникальную историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улицам и кремлю
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
4 700 за всё до 4 чел.
Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода: путешествие в историю
Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив самые знаменитые храмы и монастыри Нижнего Новгорода
13 июня в 08:00
14 июня в 12:00
от 8 270 за всё до 9 чел.
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
103 отзыва
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
Рассмотреть детали города и через них прочувствовать его глубже на авторской экскурсии
Начало: В районе площади Минина и Пожарского
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 6 670 за всё до 5 чел.
Нижний Новгород - в самое сердце
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Нижний Новгород - в самое сердце: Путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от крепостных стен Кремля до уютных улочек Започаинья. Индивидуальная экскурсия с личным гидом
13 июня в 12:00
16 июня в 09:00
9 300 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях, прогуливаясь по старинным улицам и набережным
Начало: В центре Нижнего Новгорода
23 июня в 08:00
3 июля в 08:00
от 5 340 за всё до 10 чел.
Нижний Новгород - город с купеческим размахом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Купеческий Нижний Новгород: путешествие в прошлое
Вас ждет увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с рассказами о жизни купцов
Начало: У церкви жен Мироносиц
12 июня в 15:30
13 июня в 17:30
3 450 за всё до 10 чел.
Здравствуй, Нижний Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
280 отзывов
Здравствуй, Нижний Новгород
Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: У памятника Чкалову
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200 за всё до 6 чел.
Започаинье - душа Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Започаинье - душа Нижнего Новгорода
Открыть одно из немногих мест в городе, где сохранился аутентичный облик и атмосфера старины
Начало: На Большой Покровской
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 700 за всё до 10 чел.
Започаинье с любимыми детьми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Започаинье с любимыми детьми
Раскрыть тайны старейшего района Нижнего Новгорода в компании увлечённого гида
Начало: у церкви Жён-Мироносиц
Завтра в 14:30
11 июня в 14:00
5 500 за всё до 10 чел.
За речкою за Почайною в славном городе Нижнем Новгороде
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
За речкою за Почайною в славном городе Нижнем Новгороде
Экскурсия с играми и загадками по Започаинью для всей семьи
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Нижний на раз, два, три
🚶 Пешая
Групповая
4.5 часа
Нижний на раз, два, три
Открыть героическую, купеческую и таинственную стороны города - на групповой экскурсии
Начало: В Нижегородском кремле
Расписание: в субботу в 13:00
15 июня в 13:00
22 июня в 13:00
900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Здравствуй, Нижний Новгород
    Огромное спасибо экскурсоводу Ольге!!! Провела отличную экскурсию! Все было очень интересно и познавательно! Маршрут отличный!
  • М
    Мария
    2 июня 2024
    Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
    Спасибо большое за чудесную экскурсию! Сын остался в восторге и теперь выискивает кирпичи и люки) здорово! Процветания!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Здравствуй, Нижний Новгород
    Чудесная индивидуальная экскурсия. Были с подростками 14ти лет, им так же все понравилось. Информации много, но все достаточно структурировано и не перегружено обилием дат, за что отдельное спасибо экскурсоводу!
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Здравствуй, Нижний Новгород
    Экскурсия отличная! Материал изложен в доступной форме, интересные факты. Два часа прогулки пролетели не заметно, а столько всего интересного увезем с собой в воспоминаниях!!! Экскурсовод Екатерина умничка! Спасибо!
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Нижний Новгород сквозь века
    осталось странное впечатление от экскурсии. нет ощущения полной картины, связующих ниточек истории и разных мест. ощущение" исторического винегрета". если взрослый
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    человек может хоть как-то это своими знаниями дополнить и сделать логический ряд, то подросткам такое не под силу. приятного послевкусия, как обычно бывает от отличных экскурсий, в данном случае нет.

  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Нижний Новгород - в самое сердце
    Экскурсия понравилась. Виктория грамотный, эрудированный экскурсовод. Показала нам город с самых выгодных и интересных мест. Пошла навстречу всем нашим пожеланиям. Экскурсия пролетела незаметно. Спасибо.
  • К
    Ксения
    28 мая 2024
    Нижний Новгород сквозь века
    10 из 10! Встретить такого гида - удача!!!
  • О
    Оксана
    27 мая 2024
    Нижний Новгород сквозь века
    Петр - великолепный рассказчик, большой знаток Нижнего Новгорода, приятный человек. Рекомендую.
  • В
    Валентина
    23 мая 2024
    Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода
    Спасибо Артему за очень интересную содержательную и познавательную экскурсию по храмам и монастырям Нижнего Новгорода.
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
    С большим удовольствием поставила оценку «отлично» за экскурсию. Антон - настоящий краевед, человек, досконально изучивший свой город. Мне кажется, он
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    знает не только каждый дом, но и каждый кирпич в доме) Очень интересный рассказ про историю города, его жизнь, его людей. Антон охотно отвечает на вопросы, возникающие по ходу прогулки, подстраивает экскурсию под интересы слушателей. Рекомендую прогуляться с Антоном по Нижнему Новгороду всем туристам - и тем, кто впервые приехал в этот город (как мы), и тем, кто уже знаком с ним, но хочет внимательно вглядеться в него. И да - одевайтесь по погоде! Ветер (очень сильный) будет сопровождать вас всё время)

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Започаинье»

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Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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