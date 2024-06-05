🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 227 отзывов Исторический Нижний: путеводитель по векам Откройте для себя уникальную историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улицам и кремлю Начало: На пл. Минина и Пожарского 4 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 65 отзывов Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода: путешествие в историю Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив самые знаменитые храмы и монастыри Нижнего Новгорода от 8 270 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 103 отзыва Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом Рассмотреть детали города и через них прочувствовать его глубже на авторской экскурсии Начало: В районе площади Минина и Пожарского от 6 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 34 отзыва Нижний Новгород - в самое сердце: Путешествие по древнему городу Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от крепостных стен Кремля до уютных улочек Започаинья. Индивидуальная экскурсия с личным гидом 9 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 19 отзывов Нижний Новгород: история в лицах и судьбах Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях, прогуливаясь по старинным улицам и набережным Начало: В центре Нижнего Новгорода от 5 340 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Купеческий Нижний Новгород: путешествие в прошлое Вас ждет увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с рассказами о жизни купцов Начало: У церкви жен Мироносиц 3 450 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 280 отзывов Здравствуй, Нижний Новгород Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды Начало: У памятника Чкалову 4 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Започаинье - душа Нижнего Новгорода Открыть одно из немногих мест в городе, где сохранился аутентичный облик и атмосфера старины Начало: На Большой Покровской от 4 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Започаинье с любимыми детьми Раскрыть тайны старейшего района Нижнего Новгорода в компании увлечённого гида Начало: у церкви Жён-Мироносиц 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва За речкою за Почайною в славном городе Нижнем Новгороде Экскурсия с играми и загадками по Започаинью для всей семьи 5 000 ₽ за всё до 10 чел.