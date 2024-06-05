1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Исторический Нижний: путеводитель по векам
Откройте для себя уникальную историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улицам и кремлю
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
4 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода: путешествие в историю
Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив самые знаменитые храмы и монастыри Нижнего Новгорода
13 июня в 08:00
14 июня в 12:00
от 8 270₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
Рассмотреть детали города и через них прочувствовать его глубже на авторской экскурсии
Начало: В районе площади Минина и Пожарского
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 6 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Нижний Новгород - в самое сердце: Путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от крепостных стен Кремля до уютных улочек Започаинья. Индивидуальная экскурсия с личным гидом
13 июня в 12:00
16 июня в 09:00
9 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях, прогуливаясь по старинным улицам и набережным
Начало: В центре Нижнего Новгорода
23 июня в 08:00
3 июля в 08:00
от 5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Купеческий Нижний Новгород: путешествие в прошлое
Вас ждет увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с рассказами о жизни купцов
Начало: У церкви жен Мироносиц
12 июня в 15:30
13 июня в 17:30
3 450₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Здравствуй, Нижний Новгород
Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: У памятника Чкалову
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Започаинье - душа Нижнего Новгорода
Открыть одно из немногих мест в городе, где сохранился аутентичный облик и атмосфера старины
Начало: На Большой Покровской
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Започаинье с любимыми детьми
Раскрыть тайны старейшего района Нижнего Новгорода в компании увлечённого гида
Начало: у церкви Жён-Мироносиц
Завтра в 14:30
11 июня в 14:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
За речкою за Почайною в славном городе Нижнем Новгороде
Экскурсия с играми и загадками по Започаинью для всей семьи
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
4.5 часа
Нижний на раз, два, три
Открыть героическую, купеческую и таинственную стороны города - на групповой экскурсии
Начало: В Нижегородском кремле
Расписание: в субботу в 13:00
15 июня в 13:00
22 июня в 13:00
900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024Огромное спасибо экскурсоводу Ольге!!! Провела отличную экскурсию! Все было очень интересно и познавательно! Маршрут отличный!
- ММария2 июня 2024Спасибо большое за чудесную экскурсию! Сын остался в восторге и теперь выискивает кирпичи и люки) здорово! Процветания!
- ЕЕлена2 июня 2024Чудесная индивидуальная экскурсия. Были с подростками 14ти лет, им так же все понравилось. Информации много, но все достаточно структурировано и не перегружено обилием дат, за что отдельное спасибо экскурсоводу!
- ННаталья2 июня 2024Экскурсия отличная! Материал изложен в доступной форме, интересные факты. Два часа прогулки пролетели не заметно, а столько всего интересного увезем с собой в воспоминаниях!!! Экскурсовод Екатерина умничка! Спасибо!
- ООльга1 июня 2024осталось странное впечатление от экскурсии. нет ощущения полной картины, связующих ниточек истории и разных мест. ощущение" исторического винегрета". если взрослый
- ННаталья29 мая 2024Экскурсия понравилась. Виктория грамотный, эрудированный экскурсовод. Показала нам город с самых выгодных и интересных мест. Пошла навстречу всем нашим пожеланиям. Экскурсия пролетела незаметно. Спасибо.
- ККсения28 мая 202410 из 10! Встретить такого гида - удача!!!
- ООксана27 мая 2024Петр - великолепный рассказчик, большой знаток Нижнего Новгорода, приятный человек. Рекомендую.
- ВВалентина23 мая 2024Спасибо Артему за очень интересную содержательную и познавательную экскурсию по храмам и монастырям Нижнего Новгорода.
- ТТатьяна12 мая 2024С большим удовольствием поставила оценку «отлично» за экскурсию. Антон - настоящий краевед, человек, досконально изучивший свой город. Мне кажется, он
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Започаинье»
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