Дивеево — небольшое село в Нижегородской области, но для православных это духовный центр и место паломничества.
Сюда приезжают люди со всего земного шара, чтобы исцелиться и прикоснуться к древнейшим реликвиям. Со мной вы посетите Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, пройдете по Святой Канавке и поймете, почему это место так манит людей.
Сюда приезжают люди со всего земного шара, чтобы исцелиться и прикоснуться к древнейшим реликвиям. Со мной вы посетите Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, пройдете по Святой Канавке и поймете, почему это место так манит людей.
Описание экскурсии
Особое покровительство БогородицыЧетыре места на Земле Пресвятая Богородица взяла под особое Свое покровительство. Это её земные жребии или земные уделы — Иверия, Афон, Киев и Дивеево. Дивеево считается четвёртым и единственным в России уделом Богородицы. Недалеко от Саровского монастыря, в Дивееве, расположен величественный знаменитый Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, связанный с жизнью преподобного Серафима Саровского. Поездка будет происходить на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне Тойота. Дорога от Нижнего Новгорода до Дивеева занимает 2,5-3 часа и тянется по древнему тракту через Богоявление, Арзамас. Много чего интересного я расскажу вам в пути. Скучно не будет никому. Важная информация:• Для посещения монастыря женщинам необходимо позаботиться о соответствующей одежде: платок для покрытия головы и юбка. Если у вас не будет, в монастыре есть;
- Не допускаются — мужчины в шортах, женщины в мини-юбках или в мужской одежде, с непокрытой головой;
- Для купания в источниках необходимы рубашки (мужчинам и женщинам). Важная информация: Транспорт входит в стоимость экскурсии, для группы: 1-4 человека - легковой автомобиль, гид за рулём; 5-6 человек - минивэн, гид за рулём; 7 и более - микроавтобус с водителем. Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды. Экскурсию можно посещать с детьми старше семи лет. Я могу организовать поездку для большего количества участников на арендованном транспорте. Стоимость уточняйте в переписке. Стоимость экскурсии увеличивается на 20% в праздничные дни 2026 г: 1-11 мая; 12-14 июня.
По договоренности, в любой свободный день.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь
- Святая Канавка
- Источник Серафима Саровского (д. Цыгановка, 16 км от Дивеева)
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Рассказ гида по ходу поездки
- Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря
- Прохождение по Святой Канавке
- Купание в источнике Серафима Саровского (д. Цыгановка, 16 км от Дивеева).
Что не входит в цену
- Епархиальная индивидуальная экскурсия по территории монастыря (1 час) - 3000 с группы до 6 человек 500 руб. с человека для группы 6 и более человек,
- Питание, можно в монастырской трапезной.
Место начала и завершения?
Большая Покровская, 2
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности, в любой свободный день.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Транспорт входит в стоимость экскурсии, для группы:
- 1-4 человека - легковой автомобиль, гид за рулём
- 5-6 человек - минивэн, гид за рулём
- 7 и более - микроавтобус с водителем
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
- Экскурсию можно посещать с детьми старше семи лет
- Я могу организовать поездку для большего количества участников на арендованном транспорте. Стоимость уточняйте в переписке
- Стоимость экскурсии увеличивается на 20% в праздничные дни 2026 г: 1-11 мая 12-14 июня
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Спасибо прекрасному увлеченному историей гиду Марине. С самого начала все было на позитиве: марина заехала за ними в апартаменты, а жили мы не совсем в центре, всю дорогу рассказывала, причем
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А
Василий - гид от Бога. Трёхчасовая дорога в Дивеево пролетела незаметно. Его увлечённость Нижним Новгородом и глубина знаний потрясают. Это одно из лучших путешествий в моей жизни, и в этом огромная заслуга экскурсовода.
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И
Отличная организация поездки в особенное место. Василий всё предусмотрел: и местного гида, и помощь с банкоматом. Его рассказы были очень интересны, а свободного времени для самостоятельного осмотра было достаточно.
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В
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Елене за прекрасную индивидуальную экскурсию в Дивеево и Арзамас, которую мы заказывали для своих пожилых родителей. Только в этой команде мы получили то, что искали:
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К
Здравствуйте, от имени нашей компании из Татарстана, хочу поблагодарить экскурсовода Сергея за увлекательное путешествие в Дивеево. Было очень интересно, познавательно. Искупались в источнике Серафима Саровского. Сергей аккуратный и внимательные водитель,
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Р
Поездка очень понравилась Прекрасный экскурсовод Елена👏👏👏 Получили огромное удовольствие,много интересной, познавательной информации,приятное общение и конечно прекрасная обитель Дивеево,женский Николаевский монастырь в Арзамасе и малопосещаемый, но необыкновенной красоты Храм Владимирской Божьей Матери, с сохраненными росписями и старинными иконами. Такая прекрасная поездка получилась благодаря Елене-культурной, эрудированной и потрясающей ♥️🌺🌼Спасибо огромное
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