Особое покровительство БогородицыЧетыре места на Земле Пресвятая Богородица взяла под особое Свое покровительство. Это её земные жребии или земные уделы — Иверия, Афон, Киев и Дивеево.

Дивеево считается четвёртым и единственным в России уделом Богородицы. Недалеко от Саровского монастыря, в Дивееве, расположен величественный знаменитый Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, связанный с жизнью преподобного Серафима Саровского.

Поездка будет происходить на комфортабельном легковом автомобиле 🚘 или минивэне Тойота. Дорога от Нижнего Новгорода до Дивеева занимает 2, 5-3 часа и тянется по древнему тракту через Богоявление, Арзамас.

Много чего интересного я расскажу вам в пути. Скучно не будет никому. Важная информация:• Для посещения монастыря женщинам необходимо позаботиться о соответствующей одежде: платок для покрытия головы и юбка. Если у вас не будет, в монастыре есть;