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Дивеево — православная Мекка России

5
5 отзывов
Василий С.
Василий С. – Гид из Нижнего Новгорода
Дивеево — небольшое село в Нижегородской области, но для православных это духовный центр и место паломничества.

Сюда приезжают люди со всего земного шара, чтобы исцелиться и прикоснуться к древнейшим реликвиям.

Со мной вы посетите Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, пройдете по Святой Канавке и поймете, почему это место так манит людей.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 10 700 ₽ за экскурсию

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Дивеево — православная Мекка России
Дивеево — православная Мекка России

Что вы увидите

  • Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря
  • Прохождение по Святой Канавке
  • Купание в источнике Серафима Саровского (д. Цыгановка, 16 км от Дивеева)
Особое покровительство БогородицыЧетыре места на Земле Пресвятая Богородица взяла под особое Свое покровительство. Это её земные жребии или земные уделы — Иверия, Афон, Киев и Дивеево.
Дивеево считается четвёртым и единственным в России уделом Богородицы. Недалеко от Саровского монастыря, в Дивееве, расположен величественный знаменитый Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, связанный с жизнью преподобного Серафима Саровского.
Поездка будет происходить на комфортабельном легковом автомобиле 🚘 или минивэне Тойота. Дорога от Нижнего Новгорода до Дивеева занимает 2, 5-3 часа и тянется по древнему тракту через Богоявление, Арзамас.
Много чего интересного я расскажу вам в пути. Скучно не будет никому. Важная информация:• Для посещения монастыря женщинам необходимо позаботиться о соответствующей одежде: платок для покрытия головы и юбка. Если у вас не будет, в монастыре есть;
  • Не допускаются — мужчины в шортах, женщины в мини-юбках или в мужской одежде, с непокрытой головой;
  • Для купания в источниках необходимы рубашки (мужчинам и женщинам).
Что входит
  • Транспорт с водителем (автомобиль минивэн Тойота)
  • Гид сопровождает группу от начала до конца поездки
  • Рассказ гида по ходу поездки
  • Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря
  • Прохождение по Святой Канавке
  • Купание в источнике Серафима Саровского (д. Цыгановка, 16 км от Дивеева)
Что не входит
  • Епархиальная экскурсия по территории монастыря (1 час) с группы — 700 руб.
  • Питание, можно в монастырской трапезной. Обед около 200 руб с человека
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Дивеево — православная Мекка России
Дивеево — православная Мекка России
Дивеево — православная Мекка России
Дивеево — православная Мекка России

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Василий С.
Василий С.
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5 отзывов оставили туристы

Василий С. проводит ещё 5 экскурсий

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